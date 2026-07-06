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Video Peru a stabilit un record mondial Guinness cu cel mai mare curs de dans salsa din lume

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Lima breaks Guinness World Record with more than 2,000 salsa couples
Peste 2.000 de cupluri dansează în Lima, capitala Peru, sărbătorind bogata tradiție a dansului salsa și patrimoniul cultural plin de viață al țării. Foto: Profimedia
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Sute de cupluri s-au adunat la cel mai mare curs de salsa din lume pe 4 iulie 2026, la Lima, în Peru. Peste 2.000 de cupluri au participat la un curs de salsa de amploare organizat la Lima, stabilind astfel recordul mondial Guinness pentru cel mai mare curs de salsa din lume, scrie Reuters.

Organizat de Municipalidad del Callao, evenimentul a reunit dansatori de toate vârstele într-o sărbătoare plină de viață a muzicii, ritmului și comunității.

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Recordul a scos în evidență puternica tradiție a acestei țări în domeniul salsa și rolul său de referință pentru acest gen, reflectând totodată energia culturală și entuziasmul publicului care mențin salsa în centrul vieții din această țară.

Editor : M.C

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