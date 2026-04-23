Live TV

Video&Foto Ploaie neagră pe coasta rusă a Mării Negre, după un atac ucrainean asupra unei rafinării. Imagini dramatice din Tuapse

Data actualizării: Data publicării:
Foto: Profimedia

O rafinărie atacată de Ucraina cu drone într-un oraş din sudul Rusiei este în flăcări de patru zile, provocând o poluare atmosferică ce a determinat căderea unei ploi negre şi restricţii pentru populaţie, au transmis autorităţile.

„Incendiul la rafinăria Tuapse este încă activ. Patru rezervoare sunt în flăcări”, a declarat joi un oficial al centrului de gestionare a situaţiilor de urgenţă din regiunea rusă Krasnodar, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

Din cauza intensităţii incendiului la rafinăria din oraşul Tuapse, situat pe ţărmul Mării Negre, „produşi de combustie au fost eliberaţi în atmosferă” şi „au căzut miercuri odată cu ploaia, creând o depunere neagră pe suprafeţe”, a precizat miercuri seara centrul menţionat.

Locuitorilor li s-a recomandat să-şi limiteze deplasările şi să poarte o mască dacă ieşirile în aer liber sunt necesare, să ţină ferestrele închise, să poarte ochelari în locul lentilelor de contact şi să se abţină de la fumat.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

 

Concentraţia de particule toxice din atmosferă eliberate de incendiu este de două până la trei ori mai mare decât nivelurile admise, conform măsurătorilor oficiale efectuate luni.

Videoclipuri şi fotografii postate pe reţelele de socializare arată reziduuri negre depuse pe mobilierul urban, precum şi pe blana pisicilor şi câinilor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Autorităţile regionale ruse au semnalat luni un „atac masiv cu drone ucrainene” asupra oraşului Tuapse, atac care a ucis o persoană şi a provocat un incendiu în port, fără a oferi alte detalii.

Ucraina recurge cu regularitate la atacuri cu drone asupra unor obiective strategice ruse, precum rafinării, rezervoare de combustibil, depozite de muniţii sau aerodromuri militare, într-o tactică de război asimetric menită să perturbe logistica armatei ruse şi să diminueze veniturile obţinute de statul rus din exporturile de produse energetice. La rândul ei, Rusia atacă în valuri cu drone şi rachete infrastructurile de electricitate şi gaze ale Ucrainei.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Echipamente auto obligatorii. Inquam Photos George Calin
1
Echipamente auto obligatorii în 2026: Amenzi pentru șoferii care circulă cu trusa...
Screenshot 2026-04-22 at 14.57.01
2
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței...
ilie bolojan
3
„De ce rămâne Bolojan premier, indiferent de ce face PSD." Un lider PNL explică...
bolojan si grindeanu in parlament
4
Planul PSD pentru ieșirea din guvernul Bolojan: Cei 7 miniștri vor demisiona joi, iar...
emanoil neagu
5
Reacții dure în PSD după ce un deputat social-democrat de Buzău a participat la ședința...
Ultimele știri
Trump taie mii de posturi din forțele de ordine, dar promite război cu infracționalitatea. FBI, printre agențiile puternic afectate
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie să păstrăm o urmă de decență”
Record negativ istoric privind numărul de copii născuți în Rusia. S-a ajuns într-un punct similar cu cel din urmă cu 200 de ani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii au trecut prin luni de haos și confuzie în 2026. Acum începe perioada care le schimbă complet viața
Cancan
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Fanatik.ro
Cum arată vila din Zalău a lui Dinu Iancu Sălăjanu. Cântărețul-politician a renunțat la șefia CJ după ce a...
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Ramona Farcău, interviu dur înainte de alegerile FRH: „Este trist şi revoltător că nu oamenii de handbal îşi...
Adevărul
Cifrele lui Gherasimov privind câștigurile teritoriale în Ucraina, contrazise de datele din teren
Playtech
Oraşul din România în care cetăţenii nu îşi mai permit să locuiască. Au început să plece, preţurile cresc din...
Digi FM
Aleksandr Lukașenko, aliatul lui Putin, ar avea o relație cu un model de 22 de ani. Ce se știe despre Aliya...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ion Țiriac i-a zis în față, după ce a fost refuzat: ”Dumneata n-ai văzut un milion de dolari în viața...
Pro FM
Lora, mesaj tranșant despre presiunea de a avea copii: „Jos labele de pe uterul meu!”
Film Now
Jack Nicholson, la 89 de ani. Actorul are șase copii și cinci nepoți. Marile iubiri ale starului din „The...
Adevarul
Concedieri în masă în Iran ca urmare a conflictului cu SUA și Israelul. Situația economică a țării s-ar putea...
Newsweek
Avocat: Impunerea CASS la pensie și anularea indexărilor încalcă legea. Cum pot recupera pensionarii banii?
Digi FM
E doar o alergie, i-au spus medicii. Diagnosticul crunt care i-a schimbat chipul și viața unei tinere de 33...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Ce relaţie au acum Emma Thompson şi Helena Bonham Carter, femeia cu care a înșelat-o fostul soţ
UTV
Cei născuți după 2009 nu vor mai putea fuma niciodată. Marea Britanie introduce cea mai dură lege anti-tutun