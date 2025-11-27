Live TV

Polonia cumpără trei submarine din Suedia într-un contract de ordinul miliardelor de dolari

Data publicării:
submarin
Foto: Profimedia Images
Polonia a anunţat miercuri că a selectat compania suedeză Saab pentru achiziţia a trei submarine, într-un contract de ordinul miliardelor de dolari, considerat esenţial pentru consolidarea apărării ţării în Marea Baltică, transmite Reuters.

Varşovia îşi intensifică investiţiile militare pentru a contracara ceea ce percepe drept o ameninţare crescândă din partea Rusiei, după invazia Moscovei în Ucraina în 2022. Acordul privind submarinele, parte a programului „Orka”, marchează şi ambiţia Poloniei de a construi o alianţă strategică în Marea Baltică în cadrul Uniunii Europene, pe fondul pierderii de relevanţă a vechilor alianţe din Europa Centrală, divizate în privinţa Rusiei şi a direcţiei UE.

„Suedia a prezentat cea mai bună ofertă din toate punctele de vedere – timp de livrare, capacitate operaţională, în special pentru mediul din Marea Baltică”, a declarat vicepremierul Władysław Kosiniak-Kamysz.

Valoarea estimată a contractului este de aproximativ 10 miliarde de zloţi (2,73 miliarde de dolari). Suedia s-a angajat, de asemenea, să achiziţioneze anumite armamente din Polonia, în cadrul unui acord mai larg de cooperare, şi să furnizeze un submarin temporar („gap-filler”) pentru pregătirea echipelor poloneze.

Saab, producător de avioane de luptă, sisteme de supraveghere, rachete şi submarine, va furniza Poloniei modele A26. Kosiniak-Kamysz a precizat că îşi doreşte finalizarea comercială a contractului până cel târziu în trimestrul al doilea din 2026, iar prima livrare este prevăzută pentru 2030.

Riscuri crescute în Marea Baltică

Regiunea baltică se află în alertă ridicată după o serie de incidente suspecte privind deteriorarea infrastructurii subacvatice din 2022 încoace, deşi autorităţile nu au găsit dovezi suficiente pentru a confirma un sabotaj deliberat.

Submarinele suedeze sunt proiectate pentru a contracara ameninţările de pe fundul mării şi vor ajuta NATO să monitorizeze şi să prevină potenţiale atacuri. Guvernul de la Stockholm a subliniat că agresivitatea Rusiei sporeşte importanţa cooperării de apărare în Marea Baltică.

„Acest acord creează un sistem comun pentru operaţiuni subacvatice în Marea Baltică şi consolidează interoperabilitatea dintre marinele suedeză şi poloneză”, a declarat ministrul apărării Pål Jonson.

Aparatele vor include şi echipamente britanice, iar Polonia, Suedia şi Marea Britanie vor forma împreună o forţă semnificativă în regiunea baltică, se arată în declaraţie.

Acţiunile Saab au crescut după anunţ

Acţiunile Saab au crescut cu 2,6% după anunţul contractului.

În septembrie, compania semnase un memorandum de colaborare în domeniul apărării cu grupul polonez PGZ. Polonia primise şi oferte din partea Germaniei, Italiei, Franţei, Spaniei şi Coreei de Sud, iar Marea Britanie susţinuse candidatura Suediei.

