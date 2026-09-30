Polonia schimbă regulile pentru piloții care doboară drone rusești. Măsura poate înfuria Moscova

Polonia intenționează să faciliteze doborârea obiectelor care încalcă spațiul său aerian, a anunțat luni viceministrul Apărării, Cezary Tomczyk. Concret, piloții polonezi nu vor mai fi obligați să identifice vizual obiectele aeriene care se apropie dinspre Rusia înainte de a interveni împotriva acestora, relatează Politico.

Această măsură ar accentua tensiunile dintre Varșovia și Moscova, care sunt deja la un nivel ridicat după ce Rusia a testat sistemele de apărare ale Poloniei printr-o serie de incursiuni aeriene în ultimele săptămâni.

În cadrul unei declarații făcute jurnaliștilor la Dęblin, Polonia, Tomczyk a afirmat că în prezent piloții trebuie nu doar să „citească radarul”, ci și să „identifice vizual” o amenințare aeriană înainte de a o ataca.

„Asta înseamnă că pilotul trebuie să se apropie de țintă și să vadă exact ce este obiectul respectiv”, a explicat Tomczyk.

Însă Ministerul polonez al Apărării intenționează acum să elimine cerința de „identificare”.

„După aceste modificări, pilotul sau comandantul operațional va trebui doar să citească datele de pe radar pentru a lua o decizie cu privire la tragere”, a menționat ministrul polonez.

Schimbarea va economisi timp, ceea ce înseamnă că „avioanele de vânătoare poloneze vor doborî mai repede dronele și rachetele care se îndreaptă spre noi dinspre Rusia”.

Pe 23 septembrie, un elicopter rus Mi-8 a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian polonez din regiunea rusă Kaliningrad.

Acesta a pătruns aproximativ 300 de metri pe teritoriul polonez și a rămas acolo timp de 42 de secunde, iar Polonia a mobilizat avioane de vânătoare ca răspuns.

„Natura incidentului indică faptul că Rusia testează din nou gradul de pregătire al apărării noastre aeriene”, a comentat Comandamentul Operațional al Poloniei cu această ocazie.

Polonia a doborât anterior drone rusești deasupra teritoriului său.

Anul trecut, în aceeași perioadă, ministrul polonez de Externe, Radosław, a declarat că Polonia va doborî avioanele rusești dacă acestea vor încălca spațiul aerian polonez, spunând: „Ați fost avertizați.”

Editor : C.L.B.