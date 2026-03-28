Portavionul american USS Gerald Ford a ajuns în Croaţia pentru mentenanță. Asigurări că nava a rămas „deplin operațională”

USS Gerald Ford
USS Gerald Ford a ajuns pe coasta Croației.

Portavionul american USS Gerald Ford, cel mai mare din lume, a ajuns sâmbătă dimineaţă în oraşul croat Split, venind din insula Creta, pentru operaţiuni de mentenanţă, a anunţat ambasada SUA, relatează AFP.

Jurnalişti ai AFP au văzut nava de război întreptându-se spre port, iar ambasada a precizat într-un comunicat că este vorba despre o „vizită portuară şi de o mentenanţă programate”.

USS Gerald Ford se afla în Marea Roşie pentru a participa la operaţiuni militare împotriva Iranului când s-a produs un incendiu la bord pe 12 martie.

Doi marinari au fost răniţi şi focul a provocat pagube importante la circa 100 de cabine.

Comandamentul naval american pentru Orientul Mijlociu a dat însă asigurări pe platforma X că propulsia navei nu a fost afectată şi că rămâne „deplin operaţională”.

Portavionul a părăsit baza navală de la Suda, în Creta, mai devreme în cursul săptămânii.

„În timpul vizitei sale, USS Gerald R. Ford va primi la bord responsabili locali şi personalităţi cheie în semn de recunoaştere a alianţei solide şi durabile între SUA şi Croaţia”, se menţionează într-un comunicat al ambasadei.

SUA şi Israelul au lansat o amplă campanie aeriană asupra Iranului pe 28 februarie, după o importantă consolidare militară americană în Orientul Mijlociu, care includea USS Gerald Ford şi un alt portavion, Abraham Lincoln.

Cele două portavioane au jucat un rol-cheie în operaţiunile din Iran, iar retragerea USS Gerald Ford a lăsat un gol pentru forţele americane angajate împotriva Iranului, în contextul în care zeci de avioane de luptă pe care le transporta au contribuit la primele două săptămâni de lovituri aeriene.

USS Gerald Ford se află în misiune de aproape nouă luni - o desfăşurare în cursul căreia a participat la operaţiunile americane în Caraibe, unde forţele Washingtonului au lansat lovituri asupra unor nave suspectate de trafic de droguri, au interceptat petroliere vizate de sancţiuni şi l-au capturat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro.

 

