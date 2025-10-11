Povestea incredibilă a două femei, schimbate după naștere, care s-au întâlnit după 35 de ani. Cum au descoperit adevărul

Două femei austriece, care au fost schimbate după naștere la un spital din orașul Graz, s-au întâlnit după 35 de ani. Doris Grünwald și Jessica Baumgartner s-au născut la LKH-Uniklinikum din Graz în octombrie 1990, ambele prematur. La scurt timp după naștere, cei doi bebeluși au fost schimbați accidental și au plecat din spital cu familii greșite, informează BBC.

În 2012, Doris Grünwald a aflat că nu este fiica biologică a părinților care au crescut-o, Evelin și Josef, când a donat sânge. Postul public austriac ORF a relatat despre acest caz în 2016, dar atunci cealaltă familie nu fusese găsită.

Jessica Baumgartner a descoperit că grupa ei de sânge nu se potrivea cu cea a părinților ei când a rămas însărcinată, iar un medic a informat-o despre cazul bebelușilor schimbați.

Jessica a luat legătura cu Doris prin Facebook și apoi s-au întâlnit.

Jessica a povestit că a fost ca și cum ar fi întâlnit o soră.

„Ne-am înțeles imediat”, a spus Doris. „A fost un sentiment indescriptibil de plăcut.”

Recent, și familiile s-au întâlnit, moment filmat de o echipă TV.

Monika Derler a declarat că prima ei reacție la aflarea veștii a fost una de „tulburare emoțională”.

„Dar primul meu gând a fost că Jessica va fi mereu copilul nostru. Și când am văzut-o pe Doris, m-am gândit că este o drăguță.”

Evelin Grünwald a spus: „Pentru mine, familia mea s-a mărit.”

Gebhard Falzberger, directorul operațional al LKH-Uniklinikum din Graz, și-a transmis regretul față de această eroare gravă și a cerut scuze în numele spitalului ambelor familii.

În 2016, familia Grünwald a consultat un avocat care i-a recomandat să o adopte legal pe Doris, pentru a-i garanta drepturile de moștenire. De asemenea, a obținut despăgubiri din partea spitalului.

Familia Derler intenționează acum să urmeze aceeași cale.

