Premierul Cambodgiei îl laudă pe Donald Trump pentru „abilitate politică extraordinară” și-l nominalizează la Premiul Nobel pentru Pace

Prim-ministrul Cambodgiei Hun Manet a anunţat, joi, că l-a nominalizat pe preşedintele SUA, Donald Trump, pentru Premiul Nobel pentru Pace. Acesta l-a lăudat pe liderul de la Casa Albă pentru „extraordinara abilitate politică” în oprirea conflictului de frontieră dintre Cambodgia şi Thailanda.

Hun Manet a făcut anunţul într-o postare pe Facebook, joi seara, însoţită de o scrisoare pe care a spus că a trimis-o Comitetului Nobel din Norvegia, salutând intervenţia lui Trump ca un exemplu al „realizărilor sale excepţionale în dezamorsarea tensiunilor în unele dintre cele mai instabile regiuni ale lumii”.

Citește și: Merită Donald Trump Premiul Nobel pentru Pace? Părerile experților: „E ca și cum ai înscrie o hienă la un concurs canin”

„Această intervenţie oportună, care a evitat un conflict potenţial devastator, a fost vitală pentru prevenirea unor pierderi de vieţi omeneşti de proporţii şi a deschis calea către restabilirea păcii”, a scris liderul cambodgian în scrisoare.

Potrivit Reuters, apelul telefonic al lui Trump din 26 iulie către liderii Thailandei şi Cambodgiei a contribuit la deblocarea eforturilor de a pune capăt unora dintre cele mai violente lupte din istoria recentă dintre cele două ţări vecine, scrie News.ro.

Intervenția președintelui SUA a dus la un acord de încetare a focului negociat în Malaezia pe 28 iulie. Cele două ţări au convenit, joi, să se asigure că ostilităţile nu vor reîncepe şi să permită accesul observatorilor din Asia de Sud-Est.

Citește și: Obsesia lui Trump și cei 338 de candidați la Premiul Nobel pentru Pace în 2025. Care sunt șansele să-i fie acordat președintelui SUA

În total, 43 de persoane au fost ucise şi peste 300.000 au fost strămutate în urma unui conflict de cinci zile care a început cu focuri de armă şi s-a transformat rapid în lupte cu artilerie grea şi rachete, iar câteva ore mai târziu Thailanda a trimis un avion de vânătoare F-16 pentru a efectua lovituri aeriene.

Nominalizarea era aşteptată după ce vicepremierul cambodgian a anunţat săptămâna trecută acest plan, mulţumindu-i lui Trump pentru reducerea la 19% a taxelor vamale aplicate importurilor cambodgiene în Statele Unite, faţă de cele de 49% cu care ameninţase anterior şi care, potrivit lui, ar fi decimat sectorul vital al confecţiilor.

În luna iunie, și Pakistan a declarat că îl va recomanda pe Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace pentru eforturile sale de a ajuta la rezolvarea conflictului cu India.

În iulie, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că l-a nominalizat, de asemenea, pe Trump pentru acest premiu.

Pe 13 martie, Senatul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) a hotărât declanşarea procedurilor pentru nominalizarea preşedintelui SUA, Donald Trump, la Premiul Nobel pentru Pace.

Consiliul studenților de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative a criticat decizia. Studenții spun că nu au fost consultați în prelabil asupra acestei hotărâri și nu își asumă susținerea unei astfel de inițiative. Ei oferă numeroase exemple prin care liderul de la Casa Albă a luat decizii care au dus la escaladarea unor războaie.

