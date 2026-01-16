Premierul Canadei, la Beijing: Parteneriatul cu China ne poziţionează bine pentru noua ordine mondială

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a declarat în timpul unei vizite oficiale în China că progresul realizat în parteneriatul bilateral canadiano-chinez „poziţionează bine” Canada pentru „noua ordine mondială”, potrivit relatărilor din presa internaţională. Remarca a fost făcută în contextul încercărilor autorităţilor de la Ottawa de a consolida relaţiile cu Beijingul după o perioadă de tensiuni şi de a diversifica parteneriatele economice şi geopolitice ale Canadei.

Carney şi oficialii chinezi au subliniat progresul în relaţiile comerciale şi diplomatice, în special în sectoare precum energie, agricultură, finanţe şi alte domenii considerate strategice. El a descris rapida dezvoltare a relaţiilor de cooperare şi şi-a exprimat convingerea că această evoluţie oferă Canadei o poziţie avantajoasă într-un mediu internaţional tot mai fragmentat, conform News.ro.

„Suntem încurajaţi de leadershipul preşedintelui Xi Jinping şi de rapiditatea cu care relaţia noastră a evoluat în ultimele luni”, a declarat Carney.

„Acest lucru pregăteşte terenul pentru aceste discuţii importante pe o gamă largă de subiecte în care putem fi parteneri strategici, de la energie şi agricultură, la relaţiile dintre oameni, multilateralism şi chestiuni de securitate”, a adăugat el, înainte de a spune: „Cred că progresele pe care le-am realizat şi acest parteneriat ne poziţionează bine pentru noua ordine mondială”.

Vizita lui Carney la Beijing este prima a unui prim-ministru canadian în China din 2017 şi are loc pe fondul eforturilor de resetare a relaţiilor bilaterale, care s-au deteriorat în ultimii ani din cauza unor dispute comerciale şi a tensiunilor generate de politică externă, inclusiv tarife impuse de ambele părţi.

Canada încearcă astfel să reduce dependenţa excesivă de piaţa americană şi să îşi extindă exporturile către alte economii majore.

Comentariile lui Carney au atras atenţia în mediile de analiză internaţională şi politică externă, fiind interpretate ca un semn al unei abordări diplomatice mai pragmatice şi orientate spre diversificare strategică, într-un moment în care Canada caută să echilibreze relaţiile cu marile puteri şi să îşi protejeze propriile interese economice pe scena globală.

