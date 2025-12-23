Live TV

Premierul Giorgia Meloni le recomandă angajaţilor să se odihnească de Crăciun: Vine un an şi mai greu

Data publicării:
Giorgia Meloni
Foto: Profimedia

Şefa guvernului italian Giorgia Meloni şi-a îndemnat marţi angajaţii de la biroul premierului de la Palazzo Chigi din Roma să se odihnească bine în timpul sărbătorilor de Crăciun, deoarece vor avea nevoie de odihnă, având în vedere ceea ce se anunţă a fi un an greu de muncă, a consemnat agenţia italiană de presă ANSA.

„Vă iubesc. Suntem o familie, luptăm tot anul”, a spus Meloni în timpul unei întâlniri cu personalul său în curtea Palatului Chigi, scrie Agerpres.

„Anul trecut a fost greu pentru noi toţi, dar nu vă faceţi griji, pentru că anul viitor va fi şi mai rău”, a glumit ea.

„Aşa că vă sfătuiesc să vă odihniţi cum se cuvine în timpul acestor sărbători, pentru că trebuie să continuăm să oferim răspunsuri acestei naţiuni extraordinare”, a mai adăugat şefa guvernului italian.

