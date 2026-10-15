„Premierul nostru este definiția corupției”. Edi Rama refuză să demisioneze, în timp ce protestele studenților se intensifică în Tirana

Premierul albanez Edi Rama a respins joi apelurile la demisie, în timp ce mii de protestatari, mobilizați de studenți, au spart geamuri și s-au confruntat violent cu forțele de ordine în capitala Tirana. Poliția a intervenit cu tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestanții.

Protestatarii și-au exprimat nemulțumirea față de presupusa corupție, costurile și calitatea educației, precum și față de un acord privind vânzarea unor terenuri de pe litoralul sudic al Albaniei, o zonă cunoscută pentru peisajele sale naturale nealterate, în vederea dezvoltării unui complex turistic de lux susținut de Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.

Manifestanții au cerut demisia lui Rama, susținând că autoritățile le-au ignorat revendicările în timpul protestelor desfășurate pe parcursul verii, care au fost în mare parte pașnice și au vizat proiectul imobiliar.

Într-o declarație scrisă transmisă agenției Reuters, premierul albanez a respins solicitările de a părăsi funcția.

„Responsabilitatea mea este să ascult, să răspund preocupărilor legitime și să mențin Albania pe drumul înainte. Alternativa ar însemna o trădare a albanezilor care mi-au acordat un mandat puternic pentru a finaliza negocierile de aderare la Uniunea Europeană”, a declarat Rama.

Edi Rama condamnă atacurile asupra proprietății publice

O studentă care s-a prezentat drept Kiara a declarat că principalele probleme sunt costul ridicat al vieții, perspectivele slabe de angajare și presupusa corupție.

„Premierul nostru este definiția corupției. Poți să găsești un loc de muncă în domeniul tău doar dacă știi pe cineva care, la rândul lui, cunoaște pe altcineva”, a spus tânăra, care avea fața acoperită cu o mască, asemenea multor manifestanți ieșiți joi în stradă.

Protestele, ajunse în a treia zi, reprezintă cea mai mare provocare de până acum pentru Edi Rama, care anul trecut a obținut un al patrulea mandat, după o campanie electorală în care aderarea la Uniunea Europeană a reprezentat o temă centrală.

Parlamentul albanez și-a anulat ședința, în condițiile în care violențele au izbucnit din nou în apropierea clădirii legislativului.

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Rama, al cărui guvern respinge acuzațiile de corupție, a afirmat că este dispus să discute despre creșterea costurilor educației, dar a condamnat violențele.

„Atacarea instituțiilor, distrugerea proprietății publice și amenințarea siguranței publice nu au nicio legătură cu revendicările legitime ale studenților”, a declarat premierul.

Străzile din Tirana au fost acoperite de tomberoane incendiate, resturi ale stațiilor de autobuz distruse și semafoare avariate.

Norii de gaze lacrimogene s-au răspândit în centrul capitalei. Protestatarii au aruncat cu pietre în polițiști, care au folosit tunuri cu apă pentru a-i împinge înapoi.

În Piața Skanderbeg, din centrul orașului, polițiștii au lovit cu bastoanele manifestanți care încercau să fugă, sub privirile turiștilor.

Protestatarii acuză autoritățile că le ignoră revendicările

„Acest guvern este corupt, condus și administrat de un premier corupt”, a declarat Lulzim Tanushi, avocat și participant la proteste.

„De când Rama a venit la putere, a abuzat de oameni și le-a distrus viețile. De aceea oamenii își manifestă acum furia, pentru că înainte nu au fost ascultați”, a adăugat acesta.

Actualele manifestații au loc după luni de proteste în mare parte pașnice, declanșate de planurile de construire a complexului turistic de lux, proiect care a fost contestat și în instanță.

În luna iulie, mai mulți localnici au declarat pentru Reuters că terenurile lor au fost vândute în mod ilegal pentru dezvoltarea proiectului imobiliar.

Ulterior, Reuters a relatat că bărbatul care a vândut terenurile era căutat de procurori pentru trafic de droguri, acuzații respinse de avocatul acestuia.

Agenția Reuters precizează că nu a identificat dovezi privind vreo faptă ilegală comisă de Jared Kushner, care nu este implicat direct în disputa dintre localnici și persoanele responsabile de tranzacțiile cu terenuri.

Albania își propune să adere la Uniunea Europeană din 2028

Imaginea Albaniei a fost afectată de-a lungul anilor de scandaluri de corupție, iar analiștii politici susțin că țara reprezintă un centru important pentru grupările infracționale care încearcă să spele bani proveniți din traficul de droguri și arme. Aceste probleme complică eforturile statului de a adera la Uniunea Europeană.

Alături de Muntenegru, Albania se află în prezent printre țările balcanice cele mai avansate în procesul de aderare la UE și își propune să devină stat membru încă din 2028.

„Corupția trebuie combătută și, așa cum însăși Uniunea Europeană a reafirmat recent, Albania o combate într-un mod fără precedent”, a declarat Rama pentru Reuters.

Premierul a sugerat că anumite grupuri ar putea încerca să împiedice parcursul european al țării.

„Poate că unele forțe, atât din țară, cât și din străinătate, nu își doresc ca Albania să reușească să fie printre primele țări care aderă la UE. Dar nu voi permite ca violența să compromită viitorul european al Albaniei”, a afirmat acesta.

Delegația Uniunii Europene în Albania a transmis, într-un mesaj publicat pe platforma X, că „dialogul constructiv este singura cale de urmat”.

Tulburările din Albania fac parte dintr-un val mai amplu de activism studențesc în Europa.

În Franța, elevii de liceu au organizat săptămâni întregi de proteste și blocaje ale unităților de învățământ, cerând mai mulți profesori și condiții mai bune în școli. Aceștia susțin că degradarea clădirilor școlare și supraaglomerarea sălilor de clasă afectează calitatea educației.

Editor : Ș.A.