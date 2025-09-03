Live TV

Premierul spaniol acuză Uniunea Europeană de „eșec” privind modul în care a gestionat situația din Fâșia Gaza

Pedro Sanchez, prim-ministrul Spaniei. Foto: Profimedia

Răspunsul Europei la conflictul din Gaza a fost un "eşec" şi riscă să submineze credibilitatea sa globală, afirmă prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez.

Înainte de o întâlnire cu prim-ministrul britanic Keir Starmer la Londra, Sanchez - primul lider european care acuză Israelul de comiterea unui genocid în Gaza - a declarat pentru The Guardian că actualul conflict reprezintă "unul dintre cele mai întunecate episoade ale relaţiilor internaţionale din secolul al 21-lea".

"Este un eşec", a spus el. "Absolut. Este, de asemenea, realitatea că, în cadrul UE, există ţări care sunt divizate când vine vorba de modul de a influenţa Israelul", a adăugat Sanchez, conform PA Media şi dpa, potrivit Agerpres.

"Dar, în opinia mea, nu este acceptabil şi nu putem rezista mai mult dacă vrem să ne creştem credibilitatea în ceea ce priveşte alte crize, cum ar fi cea cu care ne confruntăm în Ucraina", a mai afirmat el.

Comentariile sale vin la câteva zile după ce oficialii locali din domeniul sănătăţii au declarat că 31 de persoane au fost ucise în atacuri în Fâşia Gaza, în timp ce Israelul continuă o ofensivă militară majoră.

Luni, ministrul de externe al Marii Britanii, David Lammy, a declarat în parlament că Regatul Unit încă intenţionează să recunoască un stat palestinian în septembrie, alăturându-se Spaniei şi altor naţiuni europene.

Sanchez a spus că Statele Unite, sub preşedintele Donald Trump, pune capăt ordinii internaţionale stabilite după al Doilea Război Mondial.

Dar el a sugerat că retragerea SUA din instituţii majore, cum ar fi Organizaţia Mondială a Sănătăţii, ar putea crea o deschidere pentru Europa şi Regatul Unit pentru a afirma o conducere globală mai mare.

"Cea mai şocantă realitate cu care ne confruntăm este că principalul arhitect al ordinii internaţionale - care sunt SUA după al Doilea Război Mondial - slăbeşte acum această ordine internaţională, iar acesta este un lucru care nu va fi pozitiv pentru societatea americană sau pentru restul lumii, în special pentru ţările occidentale", a spus el.

"De aceea cred că există o oportunitate pentru Uniunea Europeană şi, de asemenea, pentru Regatul Unit", a subliniat premierul spaniol.

Sanchez şi Trump s-au ciocnit la începutul acestui an din cauza refuzului Spaniei de a cheltui 5% din produsul său intern brut (PIB) pentru apărare, dar prim-ministrul a insistat că ţara sa va fi un partener NATO "de încredere".

De asemenea, el a vorbit despre "dilema" cu care se confruntă din ce în ce mai mult societăţile occidentale în privinţa gestionării imigraţiei.

"Cred că marea majoritate a cetăţenilor din Spania înţeleg destul de bine că migraţia este, de asemenea, o oportunitate, şi nu doar o datorie morală", a spus Sanchez.

"Este o oportunitate de a răspunde eficient provocărilor cu care ne confruntăm când vine vorba de creşterea economică şi când vine vorba de piaţa muncii sau de contribuţia la finanţarea statului nostru social în prezent şi în viitor", a completat el.

