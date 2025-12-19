Live TV

Viktor Orban amenință că retrage rezervele ungare din Belgia, dacă UE folosește activele înghețate ale Rusiei pentru Ucraina

Viktor Orban
Viktor Orban. Foto Profimedia

Prim-ministrul ungar, Viktor Orbán, l-a însărcinat pe ministrul său de Finanțe și guvernator al Băncii Centrale a Ungariei să elaboreze planuri de retragere a rezervelor valutare ale Ungariei deținute în Belgia, relatează agenția Bloomberg, preluată de brusselstimes.com.

Potrivit RTBF (Belgia), Viktor Orbán a explicat jurnaliștilor că nu există nicio garanție că nimeni nu se va atinge de rezervele ungare dacă se consideră posibilă confiscarea activelor rusești.

„Dacă este posibil să se elimine activele rusești, ce s-ar întâmpla dacă s-ar decide că se pot folosi și rezervele ungare?”, a declarat Orbán reporterilor.

Șefii de stat și de guvern din cele 27 de state membre ale UE s-au reunit la Bruxelles joi. Proiectul de împrumut substanțial pentru Ucraina garantat de rezervele suverane ale Rusiei deținute în UE a fost în centrul negocierilor.

Belgia se opune vehement acestui lucru și cere garanții solide. Euroclear, depozitarul de valori mobiliare care deține cea mai mare parte a rezervelor suverane ale Rusiei imobilizate în UE, are sediul la Bruxelles. Prin urmare, Belgia se teme de repercusiuni juridice, financiare și de altă natură ale acestei soluții propuse de Comisie.

Vineri, Belgia a primit sprijin din partea Italiei, Bulgariei și Maltei pentru a susține soluții „mai puțin riscante” decât recurgerea la activele rusești.

Comisia Europeană a propus ca activele rusești să fie utilizate pentru a garanta un împrumut de reparații pentru Ucraina, însă Belgia, unde se află majoritatea activelor, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la legalitatea planului. Rusia a criticat anterior acest plan, calificându-l drept „furt”.

„Acum avem de ales între două opțiuni simple: bani astăzi sau sânge mâine”, a declarat premierul polonez Donald Tusk miercuri. „Și nu mă refer doar la Ucraina, ci la întreaga Europă. Aceasta este decizia pe care trebuie să o luăm și numai noi o putem lua.”

De cealaltă parte, premierul ungar Viktor Orban a susținut că ideea UE de a utiliza activele Rusiei este „moartă”. Orban a spus că există o minoritate de blocare împotriva propunerii, ceea ce înseamnă că aceasta nu va fi adoptată.

La sosirea la summitul UE de la Bruxelles, el a mai adăugat că finanțarea Ucrainei dintr-un împrumut comun al UE nu este acceptabilă pentru Ungaria.


