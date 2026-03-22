Presa rusă acuză: România și alte țări NATO creează „un coridor al morții” la Marea Neagră

Rachetele antinavă NSM pot dota navele, bateriile de coastă şi elicopterele. Foto: X
SUA creează „un nou tip de cortină de fier”, acuză presa rusă

Într-un articol publicat sâmbătă în presa rusă, România, SUA și alte state NATO sunt acuzate fără dovezi că pun la cale un complot, „sub pretextul amenințării militare ruse”, care presupune crearea unui „coridor” de sisteme de rachete antinavă (NSM) în regiunea Mării Negre, a Mării Baltice, dar și în Indo-Pacific. Publicația precizează că scopul ar fi „crearea unor condiții pentru operațiuni țintite împotriva rutelor maritime rusești”. 

Intitulat „Coridorul maritim al morții: Cortina de rachete a NATO din Letonia”, articolul publicat de mk.ru susține că țări NATO plănuiesc „să controleze mări cheie pentru Rusia”, prin staționarea unor rachete antinavă Naval Strike Missile pe coasta letonă a Mării Baltice. 

„Arcul de coastă al Mării Baltice, de la Norvegia până în Polonia, incluzând segmentul leton, se transformă într-o linie continuă de tip A2/AD  - conceptul NATO de descurajare a unui adversar prin limitarea și împiedicarea accesului și a manevrelor cu ajutorul unei game de arme. Aceasta este capabilă să amenințe orice grup naval al Marinei Ruse care încearcă să-și părăsească bazele. Desfășurarea sa pe scară largă devine un pilon al centurilor A2/AD din regiunea Mării Baltice, Mării Negre și Asia-Pacific”, se arată în articol.

Iar publicația rusă acuză și țara noastră că face parte din acest plan: „Acțiuni similare se conturează în Bulgaria și România, închizând flancul sudic. În combinație cu capacitățile de recunoaștere aeriană și spațială ale aliaților, se creează o situație în care orice manevră a navelor ruse în partea centrală sau vestică a apelor este anticipată și însoțită de amenințarea unor salve de foc din mai multe direcții”.

Rușii se declară îngrijorați că s-ar putea confrunta la un moment dat cu un sistem de rachete care s-ar întinde de la Marea Barents până la Marea Neagră.

„Alegerea sistemului NSM ca standard pentru Norvegia, Polonia, Germania, Marea Britanie, Țările de Jos, Spania, Belgia și Danemarca creează un sistem unificat de rachete, cu muniție, logistică și software comune. Pentru Rusia, aceasta înseamnă că, în cazul unei crize, nu se va confrunta cu o colecție de sisteme disparate, ci cu un singur organism de rachete care se întinde de la Marea Barents până la Marea Neagră”, mai arată aceștia. 

„Dezvăluirile” fără fundament făcute de publicația rusă continuă și cu acuzații la adresa SUA. 

„Pericolul este amplificat de transferul aceleiași logici în regiunea Indo-Pacific. Australia și Japonia integrează NSM în programele lor, iar Filipine, Malaezia și Indonezia manifestă interes. Washingtonul construiește efectiv o centură costieră globală de la Atlanticul de Nord până la Pacificul de Vest”, se mai arată în articol.

Rușii estimează că până în 2028 „capacitatea totală de producție a rachetelor NSM va depăși 1.000 de rachete pe an”, acuzând că „acesta nu mai este un arsenal de rezervă, ci unul la scară industrială, conceput pentru o perioadă prelungită de tensiune ridicată și pentru posibilitatea unui război de intensitate mare”. 

„Apariția sistemelor de rachete antinavă NSM în Letonia, Bulgaria sau România are ca scop crearea unor condiții pentru operațiuni țintite împotriva rutelor maritime rusești. Prin finanțarea închiderii mărilor față de Rusia cu ajutorul aliaților săi, Statele Unite creează efectiv un nou tip de cortină de fier - una bazată pe tehnologia rachetelor”, mai arată publicația rusă, fără să prezinte dovezi în acest sens.

Rachetele antinavă NSM pot dota navele, bateriile de coastă şi elicopterele. Cu o rază de 300 km, acestea pot lovi orice ţintă din nordul Mării Negre.

Potrivit Forțelor Navale, sistemele reprezintă produsul militar destinat pentru apărarea zonelor costiere şi de litoral împotriva ameninţărilor navelor de suprafaţă, având capacitatea de a coopera cu nave, aeronave şi echipamente proprii şi ale aliaţilor, utilizând datele furnizate de către acestea şi viceversa, folosind sisteme de legături de date şi canale de comunicaţii protejate, pentru executarea atacului cu rachetele antinavă.

