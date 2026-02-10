Live TV

Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!" Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată"

steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
Foto: Profimedia
România, amenințată cu bombe nucleare

Experți militari citați de presa rusă vorbesc despre un scenariu în care România ar deveni ținta principală a Kremlinului, invocând rapoarte false privind posibila desfășurare a trupelor NATO în Transnistria. Potrivit publicației ruse news.ru, o astfel de acțiune ar duce la utilizarea armelor nucleare împotriva Bucureștiului. 

Într-un articol cu titlul „Moarte României: De ce NATO nu va staționa trupe în Transnistria”, publicația citată invocă o analiză a grupului american Atlantic Council, în care, potrivit jurnaliștilor ruși, este sugerată desfășurarea unui contingent NATO de menținere a păcii departe de linia de contact, la granița cu Belarus sau Transnistria.

Experții intervievați de news.ru susțin că această inițiativă a Occidentului este provocatoare.

„Rusia a declarat în repetate rânduri că astfel de trupe ar fi ținte legitime pentru noi. Pentru o astfel de mișcare în Transnistria, Occidentul ar trebui să schimbe conducerea regiunii fie prin forță, fie printr-o lovitură de stat. În cazul unui scenariu violent, există trupe ruse în Transnistria, așa că și această opțiune ridică semne de întrebare”, a declarat expertul militar Valentin Mzareulov, redactor-șef al site-ului „Istoria serviciilor secrete interne și a agențiilor de aplicare a legii”.

România, amenințată cu bombe nucleare

Potrivit acestuia, escaladarea conflictului, dacă un astfel de scenariu s-ar materializa, ar însemna ca România să devină țința principală a Kremlinului, și nu Republica Moldova.

„Dacă forțele NATO vor ataca grupul transnistrean al Forțelor Armate Ruse, va fi lansat un atac de represalii împotriva acestor forțe, a comandamentului lor sau direct împotriva Bucureștiului. Este clar că punctul central al operațiunii va fi România, nu Moldova. Bucureștiul nu este un loc împotriva căruia am ezita să folosim mijloace speciale, inclusiv focoase nucleare”, a adăugat expertul.

Delirul publicației ruse continuă cu declarația politologului Vladimir Andreev care îndeamnă la o „acțiune proactivă”.

„Trebuie să fim amabili și diplomați, deoarece europenii nu au înțeles nimic de mult timp, la fel cum au făcut-o în secolele XVIII, XIX și XX, și chiar mai devreme, când contingentele lor au încercat să anexeze Novgorod și Pskov. Trebuie să răspundem cât mai ferm posibil și, de preferință, preventiv. Nu ar trebui să așteptăm ca acești oameni să-și aducă trupele pe teritoriul nostru; trebuie să acționăm proactiv”, a subliniat expertul.

„Distrugerea Bucureștiului, o reacție adecvată”

Păstrând retorica unui posibil conflict în Transnistria, Andreev a mai declarat că într-un astfel de scenariu Ucraina se va implica imediat, „ceea ce e inacceptabil”.  

„De ani de zile auzim periodic povești despre escaladarea conflictului din Transnistria. Mulți lideri ucraineni au propus de mult timp să înceapă un război cu Rusia în Transnistria și să trimită trupe ucrainene acolo. Dacă tensiunile se vor intensifica acolo, regimul de la Kiev ar fi încântat și ar putea obține o pauză pentru forțele armate ucrainene, ceea ce este inacceptabil”, a explicat el.

Iar potrivit lui Mzareulov, represaliile le va suporta România. 

„Singura reacție posibilă este lansarea de rachete împotriva țintelor pe care le considerăm adecvate. În opinia mea, distrugerea Bucureștiului este o reacție adecvată”, a concluzionat expertul.

Articolul delirant din presa rusă vine în contextul în care și ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a lansat amenințări la adresa Europei

„Nu vom ataca nicio parte a Europei. Nu avem absolut niciun motiv să facem acest lucru. Şi dacă Europa decide să-şi pună în aplicare ameninţările de a se pregăti pentru război împotriva noastră şi începe să atace Rusia, preşedintele a declarat că nu va fi o operaţiune militară specială din partea noastră, ci o reacţie militară pe scară largă, cu toate mijloacele militare disponibile, în conformitate cu documentele doctrinare în această privinţă”, a declarat el, potrivit TASS.

La finalul anului 2025, și preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia nu se află în război cu Occidentul, ci că Occidentul este cel care luptă împotriva Rusiei prin intermediul naţionaliştilor ucraineni. El a menţionat anterior că Rusia nu a dorit niciodată să lupte împotriva Europei.

Cu toate acestea, el a avertizat că, dacă Europa decide să declanşeze un război împotriva Rusiei, nu ar trebui să existe nicio îndoială că Rusia este gata să riposteze imediat.

