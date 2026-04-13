Prima călătorie apostolică în Africa: Papa Leon al XIV-lea a ajuns în Algeria și va fi primit de președintele Tebboune

Papa Leon al XIV-lea sosește la Monumentul Martirilor Maqam Echahid din Alger, luni, 13 aprilie 2026, în prima zi a unei călătorii apostolice de 11 zile în Africa. Foto: Profimedia Images
O călătorie cu miză spirituală și diplomatică Schimb de replici cu Donald Trump Programul vizitei în Algeria

Papa Leon al XIV-lea a sosit luni dimineaţă în Algeria pentru o vizită de două zile cu o puternică încărcătură simbolică. Aceasta este prima vizită a unui papă în Algeria, ţară cu majoritate musulmană, locul de naştere al Sfântului Augustin.

Papa american a sosit puţin înainte de ora locală 10:00 (09:00 GMT) pe aeroportul din Alger, capitala Algeriei, urmând să aducă un omagiu victimelor algeriene ale Războiului de Independenţă împotriva Franţei (1954-1962),informează AFP preluată de Agerpres.

Papa Leon al XIV-lea a decolat luni dimineaţă spre Algeria, într-o deplasare istorică ce marchează începutul unui turneu de 11 zile în Africa, prima călătorie apostolică din cadrul pontificatului său, dar care riscă să fie eclipsată de criticile recente ale preşedintelui american Donald Trump.

În prima etapă a unui amplu turneu în patru ţări africane, papa american se deplasează în Algeria pentru o vizită de două zile „pentru a continua să construiască punţi între lumea creştină şi cea musulmană”, a declarat pentru AFP arhiepiscopul de Alger, cardinalul Jean-Paul Vesco.

O călătorie cu miză spirituală și diplomatică

Această deplasare are, de asemenea, o puternică dimensiune personală pentru papa american: el va călca pe urmele Sfântului Augustin, marele gânditor creştin al secolului al IV-lea, a cărui moştenire spirituală îi inspiră pontificatul.

Într-un context internaţional tensionat de războiul din Orientul Mijlociu, coexistenţa paşnică se va afla în centrul mesajului papei în această ţară cu 47 de milioane de locuitori, unde sunnismul este religia oficială.

Schimb de replici cu Donald Trump

Recentele sale declaraţii împotriva războiului i-au adus duminică seara o diatribă din partea preşedintelui SUA Donald Trump. „Nu sunt un mare fan al papei Leon. Este foarte liberal, este un om care nu crede în lupta împotriva criminalităţii”, a declarat Trump jurnaliştilor la baza militară Andrews, în statul Maryland. El l-a acuzat pe suveranul pontif că „se joacă cu o ţară care doreşte să se doteze cu arma nucleară”, referindu-se la Iran.

Papa Leon al XIV-lea a afirmat luni că nu are „intenţia de a intra într-o polemică” cu Donald Trump, ca răspuns la criticile preşedintelui american. „Nu sunt un politician, nu am intenţia de a intra într-o polemică cu el, mesajul este întotdeauna acelaşi: promovarea păcii”, a declarat papa american jurnaliştilor la bordul avionului care îl ducea în Algeria.

Programul vizitei în Algeria

Papa urmează să fie primit luni de preşedintele Abdelmadjid Tebboune şi va ţine primul său discurs în faţa autorităţilor şi a corpului diplomatic.

După-amiaza, papa va vizita Marea Moschee, un complex monumental cu cel mai înalt minaret din lume (267 de metri), înainte de a merge la bazilica Notre-Dame d’Afrique, un loc creştin emblematic din această ţară, cu vedere la Golful Alger.

Această călătorie marchează începutul primului turneu internaţional major al papei, în vârstă de 70 de ani, care îl va duce apoi în Camerun, Angola şi Guineea Ecuatorială (13-23 aprilie), o călătorie-maraton de 18.000 de kilometri cu un program foarte încărcat.

Top Citite
viktor orban peter magyar(1)
1
Rezultate alegeri Ungaria 2026: Partidul lui Peter Magyar este câștigător. Orban admite...
viktor orban peter magyar
2
Alegeri în Ungaria 2026. Prezență record la vot. Secțiile din țară s-au închis. Acuzații...
Hungary Election
3
Peter Magyar, liderul Tisza, câștigător al alegerilor din 2026: „Ne-am recâştigat ţara...
Donald Trump.
4
Fost director CIA cere demiterea „dezechilibratului” Donald Trump: „Al 25-lea amendament...
Strait of Hormuz
5
După eșecul negocierilor de la Islamabad, Trump anunță o blocadă a SUA asupra Strâmtorii...
De nicăieri! A decis să-l facă praf pe Chivu după Como - Inter 3-4: ”Cel mai arogant și supraevaluat antrenor”
Digi Sport
De nicăieri! A decis să-l facă praf pe Chivu după Como - Inter 3-4: ”Cel mai arogant și supraevaluat antrenor”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bhghs
Trump îl atacă pe Papa Leon: „Nu-mi place de el. E dezastruos în politica externă”. Liderul SUA, în chip de Iisus pe rețelele sociale
ITALY - POPE LEO XIV WAVES RO THE CROWD FROM THE WINDOW OF THE APOSTOLIC PALACE OVERLOOKING ST PETER's SQUARE DURING THE ANGELUS PRAYER AT THE VATICAN- 2026/4/12
Invitație istorică pentru Papa Leon al XIV-lea. Vietnamul îl cheamă într-o vizită fără precedent
profimedia-1029944870
„Ajunge cu războiul!” Papa Leon al XIV-lea, mesaj către liderii lumii care alimentează conflictele
Pope Francis speaks from St. Peter's balcony (2)
Tensiuni între Casa Albă și Vatican. Reprezentanții Administrației Trump, „presiuni” asupra ambasadorului Sfântului Scaun la Washington
papa leon emmanuel macron
Macron, primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican. Ce cadouri i-a oferit liderul francez Suveranului Pontif
Recomandările redacţiei
piata rosie din moscova
Cum a fost primită la Moscova înfrângerea în alegeri a lui Viktor...
viktor orban donald trump
Înfrângerea lui Viktor Orban prevestește probleme pentru Donald...
Vremea pentru următoarele 4 săptămâni
Vreme capricioasă în următoarele două săptămâni: 21 de grade, dar...
donald trump
Criza din Golful Persic se adâncește: blocada anunțată de Trump riscă...
Ultimele știri
Ucraina ridică avertismentul de călătorie pentru Ungaria după victoria electorală a lui Peter Magyar: „Riscurile s-au diminuat”
Victor Negrescu, despre alegerile din Ungaria: „Sunt o oportunitate pentru UE. Putem avea o Europă mai unită și decizii luate mai ușor”
Aglomerație pe Valea Prahovei după minivacanța de Paște: se circulă bară la bară între stațiuni. Poliția recomandă rute alternative
Citește mai multe
