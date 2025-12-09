Live TV

Donald Trump, atac virulent la adresa partenerilor europeni: „Nu vor mai fi țări viabile"

Data publicării:
donald trump
Donald Trump. Foto: GettyImages

Președintele Donald Trump a denunțat Europa ca fiind un grup de națiuni „în declin”, condus de oameni „slabi”, într-un interviu acordat POLITICO, discreditând aliații tradiționali ai SUA pentru că nu au reușit să controleze migrația și să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, și semnalând că va susține candidații politici europeni care împărtășesc viziunea sa asupra continentului.

Atacul frontal împotriva liderilor politici europeni reprezintă cea mai virulentă denunțare a președintelui până în prezent a acestor democrații occidentale, amenințând cu o ruptură decisivă cu țări precum Franța și Germania, care au deja relații extrem de tensionate cu administrația Trump.

„Cred că sunt slabi”, a spus Trump despre liderii politici europeni. „Dar cred și că vor să fie foarte corecți din punct de vedere politic”.

„Cred că nu știu ce să facă”, a adăugat el. „Europa nu știe ce să facă”.

Trump a completat această franchețe directă, chiar abrazivă, cu privire la afacerile europene cu o serie de declarații dure pe teme mai apropiate de țara sa: a spus că va face din sprijinul pentru reducerea imediată a ratelor dobânzilor un test decisiv în alegerea noului președinte al Rezervei Federale. A spus că ar putea extinde operațiunile militare antidrog în Mexic și Columbia. Și Trump i-a îndemnat pe judecătorii conservatori ai Curții Supreme Samuel Alito și Clarence Thomas, ambii în vârstă de peste 70 de ani, să rămână în funcție.

Comentariile lui Trump despre Europa vin într-un moment deosebit de precar în negocierile pentru încheierea războiului Rusiei în Ucraina, în contextul în care liderii europeni își exprimă îngrijorarea tot mai mare că Trump ar putea abandona Ucraina și aliații săi continentali în fața agresiunii ruse. În interviu, Trump nu a oferit nicio asigurare europenilor în această privință și a declarat că Rusia se află în mod evident într-o poziție mai puternică decât Ucraina.

Trump a vorbit luni la Casa Albă cu Dasha Burns de la POLITICO pentru un episod special al emisiunii The Conversation. Marți, POLITICO l-a numit pe Trump cea mai influentă personalitate care va modela politica europeană în anul următor, o recunoaștere acordată anterior unor lideri precum președintele ucrainean Volodimir Zelenski, prim-ministrul italian Giorgia Meloni și prim-ministrul ungar Viktor Orbán.

Comentariile încrezătoare ale lui Trump cu privire la Europa au prezentat un contrast puternic cu unele dintre remarci sale referitoare la problemele interne din interviu. Președintele și partidul său s-au confruntat cu o serie de eșecuri electorale și cu o disfuncționalitate crescândă în Congres în această toamnă, pe măsură ce alegătorii s-au revoltat împotriva costului ridicat al vieții.

Trump s-a străduit să transmită un mesaj care să răspundă acestei noi realități: în interviu, el a evaluat performanța economiei cu nota „A-plus-plus-plus-plus-plus”, a insistat că prețurile sunt în scădere pe toate planurile și a refuzat să prezinte o soluție specifică pentru creșterile iminente ale primelor de asigurare medicală.

Cu toate acestea, chiar și în contextul turbulențelor crescânde din țară, Trump rămâne o figură singulară în politica internațională.

În ultimele zile, capitalele europene au fost cuprinse de consternare la aflarea veștii privind lansarea noii Strategii de Securitate Națională a lui Trump, un manifest extrem de provocator care plasează administrația Trump în opoziție cu establishmentul politic european dominant și promite să „cultive rezistența” față de status quo-ul european în materie de imigrație și alte chestiuni politice volatile.

În interviu, Trump a amplificat această viziune asupra lumii, descriind orașe precum Londra și Parisul ca fiind copleșite de povara migrației din Orientul Mijlociu și Africa. Fără o schimbare a politicii de frontieră, a spus Trump, unele state europene „nu vor mai fi țări viabile”.

Folosind un limbaj extrem de incendiar, Trump l-a numit pe primarul de stânga al Londrei, Sadiq Khan, fiul unor imigranți pakistanezi și primul primar musulman al orașului, un „dezastru” și a dat vina pe imigrație pentru alegerea sa: „A fost ales pentru că au venit atât de mulți oameni. Ei votează pentru el acum”.

Președintele Consiliului European, António Costa, a criticat luni administrația Trump pentru documentul privind securitatea națională și a îndemnat Casa Albă să respecte suveranitatea și dreptul la autoguvernare al Europei.

„Aliații nu amenință să se amestece în viața democratică sau în alegerile politice interne ale acestor aliați”, a spus Costa. „Ei îi respectă.”

În cadrul unui interviu acordat POLITICO, Trump a ignorat aceste limite și a declarat că va continua să susțină candidații favoriți în alegerile europene, chiar cu riscul de a ofensa sensibilitățile locale.

Editor : A.R.

