Prima reacție a administrației SUA la înfrângerea lui Viktor Orban. Ce spune JD Vance despre succesorul acestuia, Peter Magyar

Vicepreşedintele american JD Vance s-a declarat luni „întristat„ de înfrângerea electorală a premierului ungar Viktor Orban, subliniind în acelaşi timp că Statele Unite sunt pregătite să „colaboreze” cu succesorul său, conservatorul Peter Magyar, notează AFP, preluată de Agerpres.



„Mă întristează că a pierdut dar sunt sigur că vom colabora foarte bine cu următorul prim-ministru ungar”, a declarat Vance pentru Fox News.



„Ştiam foarte bine că existau şanse mari ca Viktor să piardă aceste alegeri”, a adăugat el la câteva zile după ce a călătorit personal la Budapesta pentru a-i oferi sprijinul Statelor Unite lui Orban.

Reacția vicepreşedintelui JD Vance este prima declaraţie oficială a Washingtonului cu privire la acest subiect şi survine într-un context politic sensibil, după ce schimbarea de putere din Ungaria a generat ecouri puternice pe scena internațională.

Abordat imediat după anunțarea rezultatelor, Donald Trump a evitat să comenteze înfrângerea lui Viktor Orban, ignorând întrebările jurnaliştilor referitoare la acest subiect.

