Live TV

Prima reacție a administrației SUA la înfrângerea lui Viktor Orban. Ce spune JD Vance despre succesorul acestuia, Peter Magyar

Data actualizării: Data publicării:
JD Vance și Viktor Orban, la Budapesta
JD Vance și Viktor Orban, la Budapesta. Foto: Profimedia

Vicepreşedintele american JD Vance s-a declarat luni „întristat„ de înfrângerea electorală a premierului ungar Viktor Orban, subliniind în acelaşi timp că Statele Unite sunt pregătite să „colaboreze” cu succesorul său, conservatorul Peter Magyar, notează AFP, preluată de Agerpres.

„Mă întristează că a pierdut dar sunt sigur că vom colabora foarte bine cu următorul prim-ministru ungar”, a declarat Vance pentru Fox News.

„Ştiam foarte bine că existau şanse mari ca Viktor să piardă aceste alegeri”, a adăugat el la câteva zile după ce a călătorit personal la Budapesta pentru a-i oferi sprijinul Statelor Unite lui Orban.

Vicepreședintele american s-a deplasat personal la Budapesta pentru a-i oferi sprijin lui Viktor Orban în campania electorală.

Reacția vicepreşedintelui JD Vance este prima declaraţie oficială a Washingtonului cu privire la acest subiect şi survine într-un context politic sensibil, după ce schimbarea de putere din Ungaria a generat ecouri puternice pe scena internațională.

Abordat imediat după anunțarea rezultatelor, Donald Trump a evitat să comenteze înfrângerea lui Viktor Orban, ignorând întrebările jurnaliştilor referitoare la acest subiect.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Scene absolut rușinoase în Italia: Cristi Chivu, înjurat la scenă deschisă!
Digi Sport
Scene absolut rușinoase în Italia: Cristi Chivu, înjurat la scenă deschisă!
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Este ciocolata bună pentru sănătate? Deși ar avea beneficii, experții avertizează că efectele reale depind de tipul de produs consumat
Programul nuclear al Iranului a supraviețuit, în ciuda săptămânilor de bombardamente intense. Ce înseamnă acest lucru pentru SUA (WSJ)
Populația umană a crescut mai mult decât capacitatea de susținere a Pământului. „Depășim limitele chiar acum”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Totul se schimbă pe 14 aprilie 2026. Zodiile ale căror vieți vor fi influențate complet de energia numărului...
Cancan
Lidia Buble și Răzvan Simion, război total în tribunal pentru bani mulți. Finalul civilizat a fost doar de...
Fanatik.ro
Ce se întâmplă, de fapt, cu Mihai Stoichiță după venirea lui Gică Hagi la națională. Decizia FRF care schimbă...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Răzvan Lucescu, solicitare secretă în numele tatălui său. Cum i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu
Adevărul
Povestea româncei de la NASA care a contribuit la Artemis protejând astronauții de radiațiile ucigașe
Playtech
Ai primit amendă în Bulgaria: Unde trebuie să o plătești și ce riști dacă o ignori
Digi FM
A rupt tăcerea după 40 de ani. Actrița Anna Széles, dezvăluiri despre divorțul de Florin Piersic: „Sufeream...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Tragedie în lumea fotbalului! Ucis cu sânge rece la 20 de ani, de față cu toți colegii săi
Pro FM
Britney Spears, decizie drastică după ce a fost arestată pentru conducere sub influenţa alcoolului...
Film Now
După trei divorțuri, Robin Wright și-a găsit marea dragoste într-un pub din Anglia. Motivul pentru care...
Adevarul
Ce se schimbă pe axa București-Budapesta după victoria opoziției ungare. „Autoritățile române au fost «legate...
Newsweek
Care pensionari primesc sute lei în plus la pensie lunar? Banii se dau în funcție de județ. „Este nedrept!”
Digi FM
Săptămâna Luminată 2026. Când se spală rufe. Ce alte tradiții sunt în fiecare zi
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Dezvăluiri despre ultimele zile din viața actriței Catherine O'Hara. Fratele ei a rupt tăcerea: „Nu mai...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...