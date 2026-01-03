Live TV

Prima reacție a Chinei după ce Nicolas Maduro a fost capturat de către forțele speciale ale SUA

Data publicării:
(SCO Tianjin Summit) CHINA TIANJIN XI JINPING SCO PLUS MEETING (CN)
Președintele Chinei, Xi Jinping. Foto: Profimedia

Beijingul s-a declarat "profund şocat" de atacurile militare americane împotriva Venezuelei şi de capturarea preşedintelui Nicolas Maduro, denunţând "comportamentul hegemonic" al Statelor Unite.

"China este profund şocată şi condamnă ferm utilizarea flagrantă a forţei de către Statele Unite împotriva unui stat suveran şi acţiunile lor împotriva preşedintelui acestuia", a transmis Ministerul chinez de Externe într-un comunicat, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Acest comportament hegemonic al Statelor Unite încalcă grav dreptul internaţional, subminează suveranitatea Venezuelei şi ameninţă pacea şi securitatea în America Latină şi Caraibe. China se opune ferm acestui comportament", se adaugă în comunicat.

Editor : A.R.

