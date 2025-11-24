Live TV

Prima reacție a Kremlinului după ce SUA și Ucraina au negociat „ajustări” la planul de pace propus de Trump

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Foto: Profimedia Images
Negocieri privind un plan de pace pentru Ucraina

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că Moscova nu a primit nicio informație despre negocierile dintre Statele Unite, Ucraina și țările europene de la Geneva, care au avut loc în weekend, relatează agenția rusă de știri TASS. 

„Am citit declarațiile care au urmat discuțiilor de la Geneva. Au fost făcute unele ajustări la textul planului de pace pe care l-am văzut anterior. Dar Kremlinul nu a primit încă nicio informație oficială”, a spus Peskov.

El a adăugat că Moscova nu știe ce text al planului a fost elaborat în cadrul acestor discuții și a subliniat că Kremlinul nu dorește să discute planul SUA pentru Ucraina prin intermediul mass-media.

„Vom aștepta. Dialogul probabil continuă, iar unele contacte vor continua. Până în prezent, nu am primit nimic oficial”, a adăugat el.

Negocieri privind un plan de pace pentru Ucraina

Pe 20 noiembrie, SUA au prezentat un plan de pace în 28 de puncte pentru Ucraina. Conform documentului, printre altele, Ucraina trebuie să se retragă din Donbas, să-și reducă armata și să renunțe la armele cu rază lungă de acțiune.

Duminică, au avut loc consultări la Geneva între SUA, Ucraina și Europa pentru a face documentul mai favorabil pentru Kiev.

În urma negocierilor, Ucraina și SUA au pregătit un document-cadru actualizat și revizuit privind pacea și au convenit să continue lucrările intense asupra propunerilor comune în zilele următoare.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat luni progresele făcute la negocierile de la Geneva între americani, ucraineni şi europeni, dar spune că este nevoie de „mult mai mult” pentru a se ajunge la o „pace reală” cu Rusia. Liderul de la Kiev ar putea merge la Washington pentru a susține cauza țării sale, potrivit presei ucrainene.

„În etapele pe care le-am coordonat cu partea americană, am reuşit să includem puncte extrem de sensibile. Sunt etape importante, dar pentru a ajunge la o pace reală trebuie mult mai mult”, a spus Zelenski.

Și Casa Albă a salutat negocierile din Elveţia, la care a participat secretarul de Stat american Marco Rubio, care reprezintă „un pas înainte semnificativ” către o soluţie în vederea păcii.

Casa Albă a afirmat că noua versiune include garanţii de securitate consolidate şi că delegaţia ucraineană a declarat că aceasta „reflectă interesele naţionale ale ţării”.

