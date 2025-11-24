Live TV

Zelenski spune că s-au făcut progrese la Geneva, dar că e nevoie de „mult mai mult”: „Am reuşit să includem puncte foarte sensibile”

Data publicării:
volodimir zelenski
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat luni progresele făcute la negocierile de la Geneva între americani, ucraineni şi europeni, dar spune că este nevoie de „mult mai mult” pentru a se ajunge la o ”pace reală” cu Rusia. Liderul de la Kiev ar putea merge la Washington pentru a susține cauza țării sale, potrivit presei ucrainene.

„În etpele pe care le-am coordonat cu partea americană, am reuşit să includem puncte extrem de sensibile. Sunt etape importante, dar pentru a ajunge la o pace reală trebuie mult mai mult”, a spus Zelensky, potrivit Kyiv Independent.

Agențiile internaționale de presă relatează pe surse că oficiali ucraineni și americani discută posibilitatea unei vizite a lui Zelenski în SUA.
Vizita ar putea avea loc chiar în această săptămână și s-ar concentra pe eforturile președintelui american Donald Trump de a obține acordul Ucrainei cu privire la propunerea de pace a SUA, potrivit Reuters și CBS.

Declarația lui Zelenski vine după ce Statele Unite şi Ucraina au anunţat că un „viitor acord” de pace care să pună capăt conflictului cu Rusia „va trebui să respecte deplin suveranitatea” Ucrainei.

Casa Albă a salutat negocierile din Elveţia, la care a participat secretarul de Stat american Marco Rubio, care reprezintă „un pas înainte semnificativ” către o soluţie în vederea păcii.

Casa Albă a afirmat că noua versiune include garanţii de securitate consolidate şi că delegaţia ucraineană a declarat că aceasta „reflectă interesele naţionale ale ţării”. Oficialii ucraineni nu au emis o declaraţie separată şi nu au fost disponibili imediat pentru comentarii, precizează Reuters, citată de News.ro.

Secretarul de stat american Marco Rubio, care a condus discuţiile, a declarat la Geneva că mai sunt de rezolvat unele probleme, inclusiv rolul NATO, dar că echipa sa a redus numărul problemelor nerezolvate într-un plan de pace în 28 de puncte pentru Ucraina, susţinut de preşedintele Donald Trump. Oficialii europeni s-au alăturat delegaţiilor SUA şi Ucrainei pentru discuţii după ce au elaborat o versiune modificată a planului SUA, care respinge limitele propuse pentru forţele armate ale Kievului şi concesii teritoriale discutate.

Planul european propune ca Ucrainei să i se permită o armată mai mare decât cea prevăzută în planul american şi ca negocierile privind schimburile de teritorii să înceapă de la linia frontului, mai degrabă decât de la un punct prestabilit cu privire la zonele care ar trebui considerate ruseşti.

Trump a declarat că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski are termen până joi să aprobe planul, care cere Ucrainei să cedeze teritoriu, să accepte limitări ale armatei sale şi să renunţe la ambiţiile de a adera la NATO.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
G20 summit in South Africa
1
Planul de pace, în forma sa actuală, respins de aliații occidentali ai Ucrainei...
Klaus si carmen Iohannis in salupa in delta dunarii
2
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
3
Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum arată temperaturile...
Ursula von der Leyen
4
Ursula von der Leyen introduce o nouă condiție pentru planul de pace în Ucraina: Rusia să...
Ce drepturi au persoanele cu dizabilități. Foto Getty Images
5
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe...
"Iubiți!" Englezii l-au identificat pe bărbatul care a ieșit din apartamentul Emmei Răducanu
Digi Sport
"Iubiți!" Englezii l-au identificat pe bărbatul care a ieșit din apartamentul Emmei Răducanu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Chilling scenes as Royal Navy warship swarmed by drone boats
Marea Britanie a interceptat o navă de război rusească și un petrolier al Moscovei în largul coastei britanice
incendiu dupa atac in ucraina
Bilanț sângeros în Harkov, după atacul Rusiei. 4 persoane au murit și alte 17 au fost rănite: „Au atacat clădiri rezidenţiale"
Eurofighter Typhoon ale italiei, in zbor
MApN: Atacuri rusești în Ucraina, în apropierea graniţei cu România. Au fost ridicate de la sol avioane militare
Volodimir Zelenski portret
SUA şi Ucraina spun că au elaborat o „nouă versiune” a planului de pace. Este un plan „actualizat şi perfecţionat”
Lviv, Ukraine, August 18, 2024 Colombian fighters of the Foreign Legion are resting in the city of Lviv in Ukraine. They take the opportunity to visit
Ucraina desființează Legiunea Internațională. Voluntarii sunt îngrijorați că vor fi distribuiți în alte unități
Recomandările redacţiei
Cât plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Foto Getty Images
Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu...
drone
Cum arată dronele cumpărate de România din Israel. Aparatele sunt...
Horatiu Potra este adus la Parchetul General pentru audieri, in Bucuresti, 24 noiembrie 2025
Horațiu Potra, adus la Parchetul General. Șeful mercenarilor va fi...
provocare blackout tiktok
Tinerii sunt expuși masiv pe TikTok la propagandă pro-Ceaușescu și...
Ultimele știri
Fiul lui Tudorel Toader, cercetat de polițiști după acuzații de hărțuire sexuală. Reacția fostului ministru al Justiției
DOGE dispare din administrația Trump înainte de termen: „Așa ceva nu mai există”. Ce se întâmplă cu angajații lui Elon Musk
Accident în Delta Dunării: două ambarcaţiuni de agrement s-au ciocnit. Un tânăr a fost rănit
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este femeia care le asigură lui Harry și Meghan un trai de lux în SUA. Le pune la dispoziție vile și...
Cancan
Primele imagini cu Daciana Sârbu cu puișorul ei de profesie barman! S-au sărutat cu foc și...
Fanatik.ro
Iuliu Mureșan a reacționat în direct despre transferul lui Emerllahu la FCSB: „1,5 milioane de euro”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Suporterii FCSB fac scut în jurul lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii: „Nu ne dorim o schimbare!”...
Adevărul
Mesajul subtil transmis de Rusia României și UE, decriptat de la Oxford: „E important să nu ne intimideze”
Playtech
Recalcularea pensiei după ce ai depășit stagiul complet de cotizare. Câți bani în plus poți primi
Digi FM
Nicolas Sarkozy, proaspăt ieșit din închisoare, surprins pe stadion. Zâmbitor și relaxat, deși n-a scăpat de...
Digi Sport
Cum se simte MM Stoica, după 160 de ore în care nu a mâncat
Pro FM
Ce a răspuns Kanye West când a fost întrebat care este cel mai mare regret al său. Răspunsul său i-a uimit pe...
Film Now
Filmul care dă lovitura la box office și stabilește un record: încasări de 226 de milioane de dolari la...
Adevarul
Cazul Fulgy sau cum devii viral cu declarații ofensatoare. Ce ne arată despre platforme, dar și despre...
Newsweek
Ministerul muncii: 2.200.000 pensii nu cresc în următoarele 14 luni. Care pensionari vor lua, totuși, 800 lei?
Digi FM
Adam Sandler, fericit alături de soția lui, după 22 de ani de mariaj și două fiice împreună: "Ne place să...
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Jude Law, critic de film la 11 ani. Un clip de acum 40 de ani, în care "face praf" 101 Dalmațieni, e viral...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu