Zelenski spune că s-au făcut progrese la Geneva, dar că e nevoie de „mult mai mult”: „Am reuşit să includem puncte foarte sensibile”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat luni progresele făcute la negocierile de la Geneva între americani, ucraineni şi europeni, dar spune că este nevoie de „mult mai mult” pentru a se ajunge la o ”pace reală” cu Rusia. Liderul de la Kiev ar putea merge la Washington pentru a susține cauza țării sale, potrivit presei ucrainene.

„În etpele pe care le-am coordonat cu partea americană, am reuşit să includem puncte extrem de sensibile. Sunt etape importante, dar pentru a ajunge la o pace reală trebuie mult mai mult”, a spus Zelensky, potrivit Kyiv Independent.

Agențiile internaționale de presă relatează pe surse că oficiali ucraineni și americani discută posibilitatea unei vizite a lui Zelenski în SUA.

Vizita ar putea avea loc chiar în această săptămână și s-ar concentra pe eforturile președintelui american Donald Trump de a obține acordul Ucrainei cu privire la propunerea de pace a SUA, potrivit Reuters și CBS.

Declarația lui Zelenski vine după ce Statele Unite şi Ucraina au anunţat că un „viitor acord” de pace care să pună capăt conflictului cu Rusia „va trebui să respecte deplin suveranitatea” Ucrainei.

Casa Albă a salutat negocierile din Elveţia, la care a participat secretarul de Stat american Marco Rubio, care reprezintă „un pas înainte semnificativ” către o soluţie în vederea păcii.

Casa Albă a afirmat că noua versiune include garanţii de securitate consolidate şi că delegaţia ucraineană a declarat că aceasta „reflectă interesele naţionale ale ţării”. Oficialii ucraineni nu au emis o declaraţie separată şi nu au fost disponibili imediat pentru comentarii, precizează Reuters, citată de News.ro.

Secretarul de stat american Marco Rubio, care a condus discuţiile, a declarat la Geneva că mai sunt de rezolvat unele probleme, inclusiv rolul NATO, dar că echipa sa a redus numărul problemelor nerezolvate într-un plan de pace în 28 de puncte pentru Ucraina, susţinut de preşedintele Donald Trump. Oficialii europeni s-au alăturat delegaţiilor SUA şi Ucrainei pentru discuţii după ce au elaborat o versiune modificată a planului SUA, care respinge limitele propuse pentru forţele armate ale Kievului şi concesii teritoriale discutate.

Planul european propune ca Ucrainei să i se permită o armată mai mare decât cea prevăzută în planul american şi ca negocierile privind schimburile de teritorii să înceapă de la linia frontului, mai degrabă decât de la un punct prestabilit cu privire la zonele care ar trebui considerate ruseşti.

Trump a declarat că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski are termen până joi să aprobe planul, care cere Ucrainei să cedeze teritoriu, să accepte limitări ale armatei sale şi să renunţe la ambiţiile de a adera la NATO.

