Principalul negociator comercial al Japoniei și-a anulat în ultimul moment vizita în SUA. Ce blochează acordul cu Washingtonul

Principalul negociator comercial al Japoniei a anulat în ultimul moment deplasarea la Washington, întârziind finalizarea pachetului de investiții de 550 mld. dolari pe care Tokyo îl oferă în schimbul reducerii tarifelor la importuri, potrivit Reuters. Japonia cere mai întâi modificarea ordinelor prezidențiale americane pentru a evita suprapunerea taxelor și pentru a coborî tarifele la automobile la 15%.

Ryosei Akazawa urma să zboare la Washington pentru a redacta o confirmare scrisă a termenilor pachetului, cum ar fi împărțirea câștigurilor din investiții între SUA și Japonia, a declarat anterior pentru Reuters o sursă guvernamentală.

Secretarul Comerțului al SUA, Howard Lutnick, a spus și el că va exista o anunțare în această săptămână privind investiția Japoniei.

„S-a constatat că există puncte care trebuie discutate la nivel administrativ în timpul coordonării cu partea americană. Prin urmare, deplasarea a fost anulată”, a declarat joi purtătorul de cuvânt al guvernului japonez, Yoshimasa Hayashi.

Washington și Tokyo au convenit în iulie stabilirea unui tarif redus de 15% pentru importurile din Japonia, în schimbul unui pachet de investiții direcționate către SUA prin împrumuturi și garanții susținute de guvern, însă detaliile conținutului rămân neclare.

În timp ce Trump a prezentat pachetul drept „banii noștri de investit” și a spus că SUA ar păstra 90% din profiturile obținute, oficialii japonezi au subliniat că investițiile vor fi decise în funcție de măsura în care vor aduce beneficii și Japoniei.

Oficialii japonezi au spus în repetate rânduri că ar prefera mai întâi modificarea unui ordin executiv prezidențial, pentru a elimina tarifele suprapuse aplicate bunurilor japoneze, înainte de a publica un document comun cu detaliile investiției.

Statele Unite au fost de acord să modifice ordinul prezidențial din 31 iulie pentru a se asigura că taxa de 15% convenită luna trecută pentru importurile japoneze nu se adaugă peste bunuri, precum carnea de vită, care sunt supuse unor tarife mai ridicate.

Oficiali americani au mai spus că Trump ar emite un alt ordin pentru a reduce tarifele la mașinile japoneze la 15%, de la 27,5%, fără a preciza însă când.

„Solicităm cu fermitate ca măsuri de modificare a ordinului prezidențial privind tarifele reciproce să fie luate cât mai curând posibil și să fie emis un ordin prezidențial pentru reducerea tarifelor la piesele auto”, a adăugat Hayashi.

Exporturile Japoniei au înregistrat în iulie cea mai mare scădere lunară din ultimii patru ani, pe fondul unui declin al livrărilor către Statele Unite. Reflectând impactul tarifelor, Japonia și-a redus la începutul acestei luni prognoza de creștere pentru acest an de la 1,2% la 0,7%.

Akazawa ar putea pleca la Washington chiar de săptămâna viitoare, după soluționarea problemelor restante, a spus o sursă guvernamentală familiarizată cu negocierile.

