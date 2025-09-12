Live TV

Program-pilot în Franța: româna devine materie obligatorie într-o școală dintr-o localitate la nord-vest de Paris

Data publicării:
copii limba romana franta
Foto: Ambasada României în Franța

Româna va deveni limbă străină obligatorie în sistemul public preuniversitar francez, printr-un program-pilot care va fi implementat la College Aime et Eugenie Cotton, din localitatea Blanc-Mesnil, din regiunea Île-de-France, la nord-est de Paris.

La College Aime et Eugenie Cotton din localitatea Blanc-Mesnil (departamentul Seine-Saint-Denis) sunt școlarizați mai mulți copii vorbitori de limba română.

Programul-pilot se va desfăşura pe parcursul mai multor ani şi are ca „obiective creşterea graduală a numărului de elevi şi structurarea unui curs de formare în limba română, în cadrul sistemului şcolar francez, până la nivelul clasei a XII-a”, arată o postare pe pagina de Facebook a Ambasadei României în Franța.

Ambasada României în Franța mulțumește tuturor celor implicați în reușita acestui proiect, precum și conducerii College Aime et Eugenie Cotton, profesorul Alexandru Mardale, elevilor și părinților acestora, autorităților franceze centrale și celor de la nivel local.

