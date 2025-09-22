Live TV

Proteste masive în Italia: grevă generală împotriva războiului din Gaza. Transporturi, școli și spitale, paralizate

Data publicării:
22 Sep 2025
Proteste masive în Italia: grevă generală împotriva războiului din Gaza. Foto. Profimedia
Italia este blocată luni de o grevă generală care a scos în stradă zeci de mii de oameni, în semn de solidaritate cu civilii din Gaza. Manifestațiile, organizate în toate marile orașe, vizează atragerea atenției asupra situației dramatice din Orientul Mijlociu și transmiterea unui mesaj către guvernul italian pentru încetarea oricărei colaborări militare și instituționale cu Israelul.

Transporturile, afectate în toată țara

Cele mai mari probleme s-au înregistrat în transporturi, unde peste 70% dintre angajați au aderat la grevă. La Napoli, manifestanții s-au confruntat cu forțele de ordine și au pătruns în gara centrală, blocând complet circulația trenurilor după ce au ajuns pe linii.

La Milano, o stație de metrou a fost închisă, iar la Livorno, unul dintre cele mai importante porturi ale Mediteranei, accesul a fost complet blocat timp de câteva ore. Șoselele de acces spre port au fost închise de protestatarii veniți din zona Florenței și a Pisei.

Situații similare au fost raportate și la Genova, unde două ieșiri din oraș au fost blocate.

Zeci de mii de manifestanți în marile orașe

Numărul celor care au ieșit în stradă a depășit 20.000 la Roma și 15.000 la Cagliari, în Sardinia. La Bari, aproximativ 2.000 de oameni au protestat în fața consulatului Israelului, scandând lozinci împotriva războiului din Gaza. Autoritățile locale au anunțat că manifestațiile vor continua și în cursul după-amiezii.

Greva generală a afectat și educația. Unele școli au rămas complet închise, altele au funcționat doar parțial, după ce mulți angajați au participat la proteste. În mai multe licee, elevii au blocat porțile unităților pentru a-și arăta solidaritatea cu populația din Gaza. Spitalele au rămas deschise, dar funcționează cu personal redus, ceea ce a dus la întârzieri și reprogramări ale consultațiilor.

Manifestanții cer guvernului italian să ia poziție fermă față de conflictul din Orientul Mijlociu, să suspende orice raport militar, sportiv sau educațional cu Israelul și să sprijine mai mult livrarea de ajutoare umanitare către civilii din Gaza. În centrul revendicărilor se află solicitarea pentru încetarea focului și facilitarea accesului convoaielor umanitare în teritoriul palestinian.

