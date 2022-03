Putin crede că oprirea gazului rusesc în Europa va duce la „criză alimentară, val migrator, și scăderea drastică a nivelului de trai”

Vladimir Putin crede că întreruperea livrărilor de gaz din Rusia spre țările europene va duce la „criză alimentară, un nou val migrator, dezindustrializarea masivă a Europei și scăderea drastică a nivelului de trai al cetățenilor”. Dictatorul rus a făcut afirmațiile, joi, după ce a anunțat că plata gazului rusesc se va mai putea face doar în ruble, ultimatum pe care liderii europeni au anunțat deja că-l vor respinge.

„După criza alimentară va urma un nou şi inevitabil val migrator, în principal către ţările europene”, a spus Putin.

Dictatorul rus a acuzat Occidentul că „ia decizii una după alta care împing economia mondială într-o criză şi conduc la distrugerea reţelelor logistice şi de producţie”.

„Această criză va conduce de asemenea la o creştere a inflaţiei globale şi la o agravare a inegalităţii, cu o reducere a bunăstării a milioane de persoane în ţările sărace (...), până la tragedia unei foamete masive”, crede liderul de la Kremlin.

Putin consideră că ţările europene „ignoră interesele propriilor cetăţeni doar pentru a le da satisfacţie stăpânilor lor de cealaltă parte a oceanului” şi „mizează pe un populism fals prin care îndeamnă oamenii să mănânce mai puţin, să se îmbrace mai gros, să facă economii cu încălzirea şi să renunţe la călătorii”.

El a mai spus că renunţarea la gazul rusesc va însemna pentru Europa „o dezindustrializare masivă şi distrugerea de locuri de muncă, concomitent cu creşterea costurilor combustibililor şi electricităţii, a cheltuielilor cu utilităţile şi scăderea drastică a nivelului de trai al cetăţenilor”.

„Acesta este preţul pe care liderii occidentali îl propun oamenilor să-l plătească pentru ambiţiile lor şi lipsa de viziune atât în politică, cât şi în economie”, a concluzionat Putin, cu referire la sancţiunile europene impuse Rusiei.

Putin susține că SUA „încearcă să profite” de pe urma actualei instabilități mondiale, însă nu menționează și că această instabilitate este, de fapt, consecința acțiunilor agresive ale Rusiei și a războiului de agresiune pe care l-a pornit împotriva țării vecine. Dictatorul rus a reluat, din nou, temele principale ale propagandei regimului său, acuzând SUA că „profită, așa cum au mai făcut în Primul și Al Doilea Război Mondial și în agresiunile contra Iugoslaviei, Irakului, Siriei și altele”.

El a semnat, joi, decretul prin care impune statelor „neprietene”, în rândul cărora a inclus şi ţările UE, să plătească, începând de vineri, gazul rusesc în ruble, în caz contrar va opri furnizarea acestuia.

Decizia este o replică a Moscovei la sancţiunile occidentale ce i-au fost impuse după invadarea Ucrainei, în special îngheţarea activelor Rusiei în străinătate, măsură prin care statele occidentale au blocat accesul Rusiei la circa 300 de miliarde de dolari din rezervele sale valutare sau în aur.

Uniunea Europeană îşi stabilise înaintea acestei decizii obiectivul să reducă anul acesta cu două treimi importul de gaze ruseşti, cu ţinta ca până în 2027 să nu mai fie deloc dependentă de importurile energetice din Rusia.

Statele Unite au anunţat, săptămâna trecută, că vor livra Europei, anul acesta, o cantitate suplimentară de gaze naturale lichefiate echivalentă cu un volum de 15 miliarde de metri cubi, cu obiectivul de a ajunge în timp la 50 de miliarde de metri cubi pe an. Dar acest volum nu va putea substitui complet importurile europene din Rusia de circa 155 de miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an, plus că achiziţia gazelor naturale lichefiate, aduse cu nave transportatoare de gaz, este mai costisitoare decât cea a gazelor transportate prin conductele existente.

