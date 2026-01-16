Ramzan Kadîrov ar fi, din nou, în stare critică. Informaţiile reapar într-un moment de vulnerabilitate pentru Kremlin

Ramzan Kadîrov, omul forte din Cecenia, cunoscut pentru represiunea sa nemiloasă şi bravada-spectacol de pe reţelele sociale, suferă, potrivit serviciilor secrete ucrainene, de insuficienţă renală. Dacă este adevărat, starea sa de sănătate ridică perspectiva unei noi instabilităţi într-o regiune ţinută mult timp sub control prin forţă brută, tocmai când războiul lui Vladimir Putin împotriva Ucrainei intră în al cincilea an, scrie POLITICO, citat de News.ro.

Dacă informaţiile sunt corecte, nimeni nu poate spune. Extravagantul bărbat de 49 de ani a mai fost declarat pe moarte, dar a reapărut în public, uneori arătând bolnav, dar încă în viaţă. Totuşi, există motive să fim foarte atenţi, potrivit POLITICO.

Cecenia a fost terenul de încercare pentru utilizarea timpurie de către Putin a forţei militare copleşitoare pentru a elimina oponenţii şi a instala un reprezentant loial. Conducerea lui Kadîrov se bazează pe un pact profund personal cu Kremlinul - unul care funcţionează dincolo de legea formală sau de supraveghere. Ce va urma după el va pune la încercare acest aranjament într-un moment de tensiune neobişnuită pentru Moscova.

Obsesia lui Putin pentru Cecenia datează din 1999, când - proaspăt instalat în funcţia de prim-ministru interimar - a jurat să-i vâneze pe cei pe care îi considera responsabili pentru o serie de atentate cu bombă în Moscova, promiţând să-i urmărească pe „terorişti” „chiar şi în latrină”. Campania militară care a urmat, cunoscută sub numele de Al Doilea Război Cecen, l-a transformat pe fostul şef al KGB, puţin cunoscut şi cu tenul palid, într-un nume cunoscut, pregătindu-l pentru a câştiga următoarele alegeri prezidenţiale.

Cine este Ramzan Kadîrov

Într-o răsturnare de situaţie demnă de „Game of Thrones”, Putin a înclinat balanţa conflictului brutal prin negocierea unui acord cu tatăl lui Ramzan Kadîrov, Ahmat Kadîrov, un fost lider rebel. Când Ahmat a fost asasinat în 2004, Ramzan a moştenit înţelegerea: puterea în schimbul loialităţii absolute.

Susţinut de subvenţii federale generoase, Kadîrov a continuat să conducă Cecenia cu un nivel de brutalitate care a stârnit uimire chiar şi într-o Rusie din ce în ce mai represivă, prezidând, printre alte abuzuri, răpirea, torturarea şi uciderea a zeci de bărbaţi suspectaţi de homosexualitate.

Prezent frecvent pe reţelele sociale şi pe platforme precum Instagram, TikTok şi Telegram, Kadîrov şi-a petrecut o mare parte din ultimele două decenii construindu-şi o reputaţie de despot mercurial şi nemilos.

În ultimul an, el a postat un videoclip în care se antrenează cu greutăţi pentru a respinge zvonurile că ar suferi de cancer pancreatic, i-a provocat pe participanţii „aproape dezbrăcaţi” la o petrecere să se alăture soldaţilor de pe linia frontului ca pedeapsă şi a afirmat că Elon Musk i-a dăruit un Cybertruck, echipat cu o turelă cu mitralieră, pentru a fi folosit în Ucraina. După ce Musk a negat că i-ar fi dăruit camioneta, Kadyrov l-a acuzat pe şeful Tesla că i-a dezactivat de la distanţă vehiculul.

Brutalitatea lui Putin în Ucraina - marcată de bombardarea de către Moscova a obiectivelor civile şi torturarea prizonierilor de război sub pretextul unei operaţiuni militare ţintite - oglindeşte în multe feluri campania sa timpurie din Cecenia. Dar pentru reputaţia lui Kadîrov, aceasta a făcut mai mult rău decât bine, spune Mihail Komin, expert în politica rusă şi cercetător la Centrul pentru Analiza Politicilor Europene.

Eșecurile lui Kadîrov

Militarismul vocal pe care Kadîrov l-a transformat într-un brand „este acum o tendinţă absolută în rândul majorităţii elitei (ruse)”, spune Komin. În Rusia de astăzi, întregul anturaj a lui Putin joacă rolul pe care Kadîrov îl monopoliza odată.

Agravând problema, luptătorii lui Kadîrov nu au reuşit să se ridice la înălţimea reputaţiei lor înfricoşătoare. Ei nu au făcut mare lucru pentru a opri contraofensiva ucraineană din toamna anului 2022 şi s-au dovedit ineficienţi mai târziu, în timpul unei incursiuni îndrăzneţe a Ucrainei în regiunea Kursk din Rusia.

Ceea ce ar fi trebuit să fie un moment în care aşa-numiţii kadîrovţki să-şi dovedească valoarea le-a adus în schimb porecla batjocoritoare de „luptători TikTok” – impresionanţi pe ecran, dar în cele din urmă falşi.

„Acest lucru a subminat mitul forţei care fusese creat în jurul lui”, explică Ruslan Aisin, analist politic şi expert în regiune. „S-a dovedit că nu avea nimic de oferit în afară de declaraţii zgomotoase”, adaugă el.

Nimic din toate acestea nu l-a descurajat pe Kadîrov să caute atenţia publicului. El s-a implicat public într-o dispută explozivă privind Wildberries, echivalentul rus al Amazon, şi, mai recent, a iritat oficialii cerând în mod deschis ca un simbol cecen să apară pe noua bancnotă de 500 de ruble.

Fanfaronada lui Kadîrov, combinată cu informaţiile despre starea sa de sănătate în declin, l-au transformat într-o „durere de cap” pentru Kremlin, spune Komin.

La sfârşitul lunii decembrie, publicaţia rusă Novaia Gazeta Europe - editată din exil - a relatat că liderul cecen a trebuit să fie internat de urgenţă în spital în timpul unei vizite la Moscova. Citând serviciile de informaţii militare ucrainene, mass-media ucraineană a relatat săptămâna trecută că Ramzan Kadîrov este tratat la o clinică privată din Groznîi pentru insuficienţă renală.

Ca şi în ocazii anterioare, Kadîrov a răspuns la zvonuri postând videoclipuri cu el în acţiune pe reţelele sociale, încercând să corecteze impresia că ceva nu este în regulă.

Întrebat despre starea sa de sănătate în timpul unei transmisiuni în direct, în decembrie, el a recunoscut că suferă ocazional de „crize nervoase”, pe care le-a atribuit îngrijorărilor legate de luptătorii ceceni din Ucraina. În aceeaşi transmisiune, însă, el a spus că intenţionează să candideze din nou la alegerile regionale din septembrie 2026.

Era post-Kadîrov

Cu toate acestea, atât experţii ruşi, cât şi presa independentă spun că există semne că ar putea avea loc o tranziţie de putere la Groznîi.

La începutul lunii ianuarie, Kadîrov l-a numit pe fiul său de 20 de ani, Ahmat Kadîrov, în funcţia de viceprim-ministru interimar. Deşi Ahmat mai are încă zece ani până când va putea candida pentru această funcţie - legea rusă prevede că şefii regionali trebuie să aibă cel puţin 30 de ani -, unii consideră că această mişcare este o dovadă suplimentară că liderul cecen pregăteşte terenul pentru o predare a puterii în stil dinastic.

Pe lângă fiul său, Kadîrov a numit cel puţin 95 de rude în funcţii guvernamentale sau legate de guvern, potrivit publicaţiei ruseşti de investigaţii Proekt, depăşindu-l chiar şi pe Putin, care, potrivit anchetei, ar fi numit 27 de rude în funcţii similare.

Însă Moscova, sugerează unii observatori ai Kremlinului, pare să favorizeze un alt succesor, poate o figură precum Apti Alaudinov, care conduce forţele cecene în Ucraina şi care a apărut frecvent la televiziunea de stat rusă.

„Faptul că există scenarii diferite face situaţia mai dificilă pentru Kremlin”, a spus Komin.

În ciuda previziunilor unor persoane din Rusia şi din străinătate privind o revenire la instabilitate în Cecenia, experţii avertizează că nu trebuie supraestimate riscurile pentru Putin.

Retragerea lui Kadîrov de pe scena politică ar fi „neplăcută şi complexă, dar nu o ameninţare reală” pentru regim, consideră Komin.

Putin a făcut în Cecenia ceea ce doreşte în mod clar să facă în Ucraina, reprimând disidenţa şi consolidând puterea într-o asemenea măsură încât Kremlinul va fi probabil capabil să gestioneze o tranziţie de putere.

„Cu ajutorul lui Putin, Kadîrov a creat un sistem de guvernare, un „Kadîrov colectiv”, care poate exista în Cecenia fără el”, crede Aisin. „Asta va însemna doar că Kremlinul nu va mai depinde de o singură persoană”. Şi asta, a adăugat el, ar putea fi chiar în beneficiul Moscovei.

Editor : M.B.