Războiul cu Iran complică pacea din Ucraina. Care este marea teamă a Europei în privința lui Trump

Europenii se tem că o Americă distrasă își va pierde interesul de a-l împinge pe Vladimir Putin către pace, în timp ce SUA își consumă stocurile de rachete de care Kievul are disperată nevoie. Europenii care se străduiesc să facă față intervențiilor incendiare ale lui Donald Trump ar putea fi pe cale să descopere că există ceva și mai rău: să nu mai fie deloc în centrul atenției sale, scrie Politico.

Pe măsură ce operațiunea în desfășurare a lui Trump împotriva Iranului devine prioritară pentru planificatorii Pentagonului și pentru Casa Albă, oficialii europeni se tem că acesta își va pierde interesul pentru încheierea războiului total al Rusiei împotriva Ucrainei, ajuns acum în al cincilea an.

Impactul practic, dacă SUA se vor implica într-un conflict prelungit în Orientul Mijlociu, ar putea fi chiar mai sever decât efectul politic: Ucraina ar putea rămâne fără armele fabricate în SUA de care are nevoie pentru a rezista atacurilor zilnice cu rachete rusești — deoarece forțele americane folosesc multe dintre ele împotriva Iranului.

„Toată lumea înțelege că pentru noi aceasta este viața noastră — armele potrivite”, le-a declarat luni jurnaliștilor președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Dacă vor exista ostilități pe termen lung în Orientul Mijlociu, acest lucru va afecta cu siguranță livrările. Sunt sigur de asta.”

Citește și: De la critic al războaielor din Orientul Mijlociu la atacuri militare: contrastul dintre campania electorală și președinția Trump

Trump a spus luni că războiul condus de SUA și Israel împotriva Iranului ar putea dura patru până la cinci săptămâni, dar că este pregătit să continue mai mult. Unii analiști au avertizat că există potențialul ca acesta să degenereze într-un conflict mai amplu, din care ar putea fi dificil pentru America să iasă.

„Există un efect în lanț în ceea ce privește atenția”, a declarat Ed Arnold de la Royal United Services Institute din Londra. „Cum îl determini pe Trump să aibă o politică sau să reia eforturile de a limita Rusia în Ucraina, când tocmai a deschis un alt front într-un potențial război? În egală măsură, dacă trimiți mult echipament și multe arme în regiune, nu vei mai avea rezerve pe raft.”

Chiar înainte ca SUA să înceapă loviturile aeriene asupra Iranului, oficiali de la Washington își exprimau îngrijorarea că un astfel de conflict ar putea epuiza stocurile americane de arme și ar lăsa SUA mai vulnerabile — un argument care este probabil să devină tot mai puternic pe măsură ce războiul continuă. Acest lucru ar putea determina administrația Trump să prioritizeze refacerea propriilor stocuri, în detrimentul disponibilității rachetelor pentru vânzare către Europa și Ucraina, a avertizat un înalt oficial european, sub protecția anonimatului.

„S-a consumat multă putere de foc, inclusiv rachete interceptoare și alte tipuri de rachete”, a spus oficialul. „SUA trebuie să își refacă stocurile, ceea ce înseamnă că rămâne mai puțin pentru Europa sau Ucraina.”

Fără stocuri disponibile

La Kiev, rachetele interceptoare PAC-3 fabricate în SUA pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot sunt considerate vitale pentru doborârea rachetelor rusești. Nici guvernele europene nu au stocuri disponibile de sisteme de apărare antiaeriană și prioritizează dezvoltarea propriilor capacități pentru a deveni mai autonome și pentru a contribui mai mult la sprijinirea Ucrainei. Însă acest efort va dura probabil ani de zile.

Zelenski a spus că este „prea devreme” pentru a ști dacă conflictul din Orientul Mijlociu va afecta lanțul de aprovizionare cu arme al Ucrainei. „Dar vom face tot posibilul pentru ca finanțarea noastră internă să nu fie oprită, iar atunci producția noastră internă va funcționa la capacitate maximă”, a declarat el.

Citește și: De ce Donald Trump a riscat atacând acum Iranul. „Niciun guvern anterior nu ar fi încercat să distrugă regimul iranian fără un plan”

Kateryna Cernohorenko, fost ministru adjunct al Apărării din Ucraina, a scris luni pe Facebook că dezvoltatorii de drone, specialiștii în război electronic și alții trebuie să colaboreze pentru a evita epuizarea stocurilor. Ea a cerut companiilor ucrainene din domeniul apărării să acționeze rapid pentru a achiziționa stocuri de componente critice care să asigure necesarul pentru următoarele 12–24 de luni.

„Situația din Orientul Mijlociu ar putea escalada foarte rapid într-o criză a componentelor pentru industria de apărare din Ucraina”, a spus ea. „Prețurile, cotele și lanțurile de aprovizionare se vor schimba dramatic.”

Negocierile continuă

La prima vedere, Trump rămâne angajat în găsirea unei soluții pentru conflictul ruso-ucrainean. Emisarul său Steve Witkoff și ginerele său Jared Kushner s-au întâlnit săptămâna trecută cu reprezentanți ucraineni la Geneva pentru discuții. Trump a vorbit, de asemenea, cu Zelenski înaintea unor negocieri trilaterale planificate, inclusiv cu Rusia, care erau așteptate mai târziu în această săptămână.

Zelenski a spus că următoarele discuții urmau să înceapă pe 5–6 martie la Abu Dhabi, dar că „ostilitățile” din Orientul Mijlociu înseamnă că acest plan nu poate fi confirmat. „Cu toate acestea, nimeni nu a anulat întâlnirea”, a spus el, sugerând că aceasta ar putea fi relocată în Turcia sau Elveția, dacă va fi necesar. „Întâlnirea trebuie să aibă loc, este importantă pentru noi.”

Guvernul SUA a declarat că nu are o problemă de capacitate în ceea ce privește angajamentul față de Ucraina. „Armata Statelor Unite este pe deplin echipată pentru a atinge toate obiectivele strategice ale președintelui”, a spus purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly.

Cu toate acestea, încercările lui Trump de a accelera negocierile, inclusiv prin impunerea de sancțiuni americane asupra industriei petroliere rusești, nu au produs până acum un progres major. Trump însuși a spus în trecut că, într-o zi, ar putea rămâne fără răbdare și „să se retragă” din încercarea de a facilita pacea. „Aceasta a fost o situație europeană. Ar fi trebuit să rămână o situație europeană”, a declarat Trump încă din luna mai a anului trecut.

Liderul rus Vladimir Putin pare să nu se grăbească să ajungă la un acord. În ultimele zile au avut loc noi atacuri masive asupra Ucrainei, cu sute de rachete și drone rusești.

Citește și: Iran după moartea lui Khamenei: Este posibilă o revoltă care să ducă la prăbușirea Republicii Islamice? Ce spun experții

Efecte în Europa

Rusia a atacat neîntrerupt infrastructura energetică a Ucrainei pe tot parcursul iernii, inclusiv printr-un atac masiv cu rachete și drone în noaptea de 25–26 februarie. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, forțele ruse au lansat 420 de drone și 39 de rachete asupra Ucrainei — a patra oară când Rusia a tras peste 400 de proiectile într-o singură lună, în februarie. Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 374 de drone și 32 dintre rachete.

Primul impact tangibil al crizei din Iran asupra Ucrainei a fost deja resimțit — asupra candidaturii țării la Uniunea Europeană. UE urma să ofere oficialilor ucraineni detalii privind următorii pași pentru aderare, în cadrul unei reuniuni în Cipru, în această săptămână.

Însă, după ce o dronă iraniană a lovit o bază aeriană britanică din Cipru, reuniunea a fost amânată. Întârzierea este o nouă dezamăgire pentru Kiev, după ce UE nu a reușit anul trecut să ajungă la un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea reconstrucției Ucrainei și nici să finalizeze un împrumut vital de 90 de miliarde de euro promis anterior. Fără finanțare urgentă, Ucraina se va confrunta luna viitoare cu un deficit bugetar.

„Este important să nu pierdem elanul”, a spus un diplomat european. „Nu vrem să permitem ca situația din Orientul Mijlociu să afecteze acest proces.”

Nu totul este în favoarea lui Putin

Cu toate acestea, Putin este departe de a obține tot ceea ce își dorește. Loviturile americane și israeliene au ucis liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, precum și mai mulți comandanți și oficiali de rang înalt ai regimului, privându-l pe Putin de un aliat valoros.

Iranul cumpărase, de asemenea, arme rusești și, la începutul războiului din Ucraina, a vândut Moscovei dronele sale „Shahed”. Mai recent, Rusia a început să producă multe dintre ele pe plan intern, pe baza designului iranian.

Oleksandr Merejko, președintele Comisiei pentru relații externe din parlamentul ucrainean, a declarat luni că „nu este îngrijorat că Trump va fi prea distras de războiul din Iran”.

„În principiu, există anumite avantaje pentru noi”, a spus el. Pe lângă faptul că Rusia pierde un furnizor de arme, atacurile SUA asupra Iranului ar putea demonstra că Ucraina este „de aceeași parte” cu SUA — două țări democratice care luptă împotriva regimurilor autoritare. „Luptăm împotriva întregii axe a răului”, a spus el. „Nu este vorba doar despre Rusia, ci și despre Iran, Coreea de Nord și China, care sprijină economic mașina de război rusă.”

Citește și: Reacția NATO după anunțul lui Macron privind descurajarea nucleară a Franței

Yehor Cernev, vicepreședinte al Comisiei pentru securitate națională și apărare din parlamentul ucrainean, a declarat că războiul din Iran va continua „în paralel” cu negocierile de pace intermediate de SUA, care nu au fost anulate.

„Sunt interconectate”, a spus el. „Cu cât SUA acționează mai rapid și mai eficient împotriva Iranului, cu atât cresc șansele de progres în negocierile de pace cu Rusia. Singurul risc pentru noi va fi dacă campania SUA și Israelului împotriva Iranului se prelungește și nu își atinge obiectivele. Atunci, într-adevăr, atenția asupra Ucrainei ar putea slăbi.”

Editor : Ana Petrescu