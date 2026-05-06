Războiul din Iran face ca prețul petrolului rusesc de export să atingă cel mai ridicat nivel din ultimii 12 ani

Prețul mediu al petrolului rusesc pentru export a ajuns în aprilie la cel mai înalt nivel din septembrie 2014, pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu a adus Kremlinului un câștig neașteptat.

Amestecul Urals a crescut la 94,87 dolari pe baril (80,64 euro) luna trecută, în creștere cu 23% față de 77 dolari (65,45 euro) pe baril în martie și mai mult decât dublul prețului de la începutul anului, când se situa la 40,95 dolari (34,81 euro).

Prețul din aprilie, publicat în datele difuzate luni de Ministerul Dezvoltării Economice al Rusiei, a depășit, de asemenea, nivelul prevăzut în bugetul federal al țării pentru 2026 cu aproape 36 de dolari (30,60 euro) pe baril.

Ministrul finanțelor, Anton Siluanov, a declarat săptămâna trecută că bugetul de stat a încasat deja 200 de miliarde de ruble (2,27 miliarde de euro) din venituri suplimentare din petrol, în urma prețurilor mai mari.

Dacă tendințele actuale se mențin, veniturile lunare din impozitele pe petrol și gaze ar putea ajunge în cele din urmă la aproximativ 1 trilion de ruble (8,5 miliarde de euro), a declarat un expert pentru publicația independentă The Moscow Times.

Creșterea veniturilor Rusiei survine în ciuda perturbărilor suferite de exporturile sale în aprilie, atacurile cu drone ucrainene forțând închiderea temporară a unor porturi și rafinării cheie.

