Războiul din Ucraina „ar putea dura încă multe luni”, avertizează cancelarul german Friedrich Merz

Războiul din Ucraina „ar putea dura încă multe luni”, dar susţinătorii Kievului „sunt pregătiţi” să-şi continue asistenţa, a avertizat vineri cancelarul german Friedrich Merz, alături de preşedintele francez Emmanuel Macron, la Toulon, în Franţa, relatează AFP.

„Acest război ar putea dura încă multe luni. Ar trebui, în orice caz, să ne pregătim pentru asta”, a declarat Merz, pentru care „menţinerea acestei «coaliţii a voinţei»” este o „prioritate” pentru duo-ul franco-german.

În opinia cancelarului german, cei aproximativ treizeci de aliaţi ai Ucrainei, în mare parte europeni, grupaţi sub această umbrelă, sunt „pregătiţi, într-un consens larg, să ajute Ucraina în moduri foarte concrete”.

„Nu vom abandona Ucraina”, a reiterat Merz după şedinţa de cabinet franco-germană, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Europenii s-au întors dintr-o vizită la Casa Albă, declarând că preşedintele rus Vladimir Putin a fost de acord, în timpul unei conversaţii telefonice cu omologul său american Donald Trump, să se întâlnească cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski în următoarele două săptămâni.

Şeful guvernului german a remarcat însă că „nu există în mod clar nicio dorinţă din partea preşedintelui Putin de a se întâlni cu preşedintele Zelenski”, deoarece liderul rus „a stabilit condiţii prealabile care sunt absolut inacceptabile”.

Dacă şeful statului rus nu se întâlneşte cu omologul său ucrainean până luni, aşa cum a solicitat Donald Trump, „va însemna că preşedintele Putin s-a jucat cu preşedintele Trump”, a declarat Emmanuel Macron.

„Vom discuta din nou săptămâna viitoare cum să procedăm”, a adăugat Friedrich Merz.

