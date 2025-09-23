Uciderea fostului președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi, la Liov, este considerată parte a unor campanii secrete de asasinate și atentate cu mașini-capcană, purtate de Moscova și Kiev.

Îmbrăcat complet în negru și purtând o cască galbenă, bărbatul de pe bicicletă arăta orice alt livrator de mâncare, unul dintre sutele care străbăteau orașul Liov cu o cutie mare galbenă în spate.

Totuși, acest curier nu avea mâncare de livrat. În schimb, a stat la pândă pe o stradă laterală liniștită, așteptând să apară un bărbat de 54 de ani, cu părul cărunt tuns scurt pe laterale și ochelari cu rame negre.

Bărbatul de pe bicicletă studiase mișcările țintei în ultimele săptămâni și se aștepta ca acesta să iasă din blocul său pe stradă și să se îndrepte spre sală. Când a făcut-o, falsul curier s-a apropiat din spate, a scos un pistol și a tras de opt ori înainte de a fugi.

Crima din 30 august, cred mulți, a fost cea mai recentă dintr-o serie de asasinate din Ucraina și Rusia, parte a unui război din umbră între cele două țări, purtat de serviciile de securitate aflate în conflict și de complicii acestora de pe teren. Până acum, a implicat împușcături în stil execuție, mașini-capcană și, într-un caz, chiar și explozia unui scuter, scrie The Guardian.

Poliția și-a dat seama rapid că mortul era Andrii Parubîi, unul dintre cei mai cunoscuți politicieni naționaliști ai Ucrainei. Parubîi a militat pentru independența Ucrainei față de Uniunea Sovietică în adolescență și a devenit din ce în ce mai radical în anii 1990, alăturându-se unui mediu naționalist ucrainean de extremă dreapta. Mai târziu, și-a temperat opiniile, dar a rămas constant în convingerea sa că Ucraina trebuie să scape de orice influență rusească.

În timpul revoluției Maidan din Ucraina din 2014, Parubîi a organizat grupuri de protestatari în „unități de autoapărare” care au luptat împotriva poliției antirevoltă. După triumful revoluției, a devenit secretarul consiliului de securitate al Ucrainei, în timp ce țara încerca să adopte o nouă direcție, îndepărtându-se de Rusia. Până la izbucnirea războiului la scară largă în 2022, nu mai era un nume cunoscut, dar era încă parlamentar.

„A fost un adevărat patriot al Ucrainei, o persoană cu o dorință sinceră de a construi o Ucraină mai bună”, a spus Iarema Duh, care anterior lucrase ca secretar de presă al lui Parubîi. Volodimir Ariev, un deputat din partidul Solidaritatea Europeană, unde Parubîi a fost și deputat, a declarat: „A fost o persoană care a luptat pentru o independență reală față de imperiul rus, imperiul post-sovietic.”

Rusia l-a prezentat pe Parubîi ca pe o figură sinistră, considerându-l responsabil pentru moartea a zeci de susținători proruși din Odesa, în mai 2014, când o zi de ciocniri între susținătorii ruși și ucraineni s-a încheiat cu un incendiu în care au murit peste 40 de persoane. Narațiunea Kremlinului prezintă aceste morți drept un masacru brutal și deliberat.

Într-un interviu acordat în 2015 postului de televiziune ucrainean „Hromadske”, Parubîi a declarat că serviciile de informații ale țării i-au spus că Rusia a pus la cale un complot pentru a-l răpi și a-l aduce în Rusia pentru un proces-spectacol pe tema „loviturii de stat” de pe Maidan și a morților din Odesa.

„După asta, pentru prima dată în viața mea, mi-am dat acordul pentru o echipă de securitate”, a spus el la acea vreme.

Parubîi a fost, de asemenea, subiectul unei anchete penale ucrainene privind decesele din Odesa, un caz care nu a ajuns niciodată la o concluzie. Însă mulți ucraineni au văzut evenimentele brutale din Odesa diferit: ca momentul în care forțele proucrainene s-au opus în sfârșit sentimentului separatist inspirat de Rusia, împiedicând repetarea la Odesa a scenariului în plină desfășurare pe care Kremlinul îl pusese la cale în Donbas.

Vladimir Putin nu a uitat niciodată evenimentele de la Odesa, după cum reiese dintr-un discurs rostit chiar înainte de a lansa invazia la scară largă din 2022. „Criminalii care au comis această atrocitate nu au fost pedepsiți, dar îi cunoaștem pe nume și vom face tot posibilul să-i pedepsim – să-i găsim și să-i aducem în instanță”, a afirmat el.

Când Rusia a eșuat să ocupe Odesa în 2022, se pare că Kremlinul a apelat la alte metode. Parubîi figura pe o aparentă „listă a uciderilor” rusești, cu zeci de nume de ucraineni proeminenți, care a fost înmânată de un serviciu de informații partener serviciului de securitate SBU al Ucrainei în săptămânile de după invazia la scară largă, a declarat o sursă din domeniul securității pentru The Guardian.

Șeful de atunci al SBU, Ivan Bakanov, l-a sunat personal pe Parubîi pentru a-l avertiza că se află pe listă, a declarat sursa. Cu toate acestea, întrucât țara se afla atunci în cea mai fierbinte fază de respingere a invaziei Rusiei, nu existau resurse pentru a furniza echipe personale de securitate. Celor de pe listă li s-a spus pur și simplu să fie precauți și să fie conștienți de amenințare. Unele publicații ucrainene au relatat că Parubîi a solicitat ulterior pază, dar i s-a refuzat solicitarea.

Asasinarea lui Parubîi nu a fost prima crimă legată de violențele din Odesa din 2014. În martie anul acesta, bloggerul Demian Hanul, în vârstă de 31 de ani, care a fost activ și în mișcarea antirusă din Odesa în 2014, a fost împușcat mortal în oraș. Procurorii locali au raportat că suspectul atacului armat era un soldat ucrainean care își părăsise postul militar și a fost de acord să comită atacul la ordinul unor persoane care pretindeau că lucrează pentru autoritățile ucrainene, dar care, de fapt, lucrau pentru Rusia. Procesul urmează să înceapă în curând.

Deputatul ucrainean Oleksii Honcearenko a declarat pentru The Guardian că a fost avertizat și el de serviciile de securitate că se află pe o listă de ținte. În iunie, o instanță rusă l-a condamnat în lipsă la 10 ani de închisoare pentru ceea ce a considerat a fi responsabilitatea sa pentru violențele de la Odesa.

Valeri Kondratiuk, fost șef al serviciilor de informații externe și militare ale Ucrainei, a declarat că serviciul de securitate intern FSB al Rusiei preia conducerea în determinarea țintelor pentru asasinate și apoi împarte sarcinile cu alte agenții. „FSB este responsabil pentru întocmirea listelor, apoi există o coordonare între diferitele lor servicii pentru efectuarea crimelor”, a explicat el.

Kondratiuk a spus că, având în vedere că Parubîi era cunoscut ca fiind un „dușman personal al Kremlinului”, a fost o greșeală din partea statului să nu-i ofere gărzi de corp și că uciderea a indicat deficiențe ale aparatului de securitate al Ucrainei.

„Ar trebui să existe trei cercuri de securitate: în primul rând, serviciile de informații străine ar trebui să fie în căutarea amenințărilor; dacă aceasta eșuează, contrainformațiile ar trebui să urmeze procesul de planificare, iar dacă aceasta eșuează, securitatea sa personală ar trebui să neutralizeze amenințarea. Toate cele trei cercuri au eșuat aici”, a spus el.

Serviciile rusești au devenit experte în recrutarea ucrainenilor pentru a-și desfășura activitatea, uneori apelând la ideologie și alteori folosind recrutarea sub „drapel fals” și prefăcându-se a fi infractori sau autorități ucrainene. Moscova a recrutat chiar și o serie de adolescenți ucraineni pentru a acționa ca atentatori sinucigași fără să știe la secții de poliție și alte clădiri oficiale.

Însă atacurile asupra unor ținte specifice sunt adesea organizate mai profesional. În ceea ce se crede a fi prima asasinare rusească reușită a unui oficial de securitate ucrainean în afara liniei frontului, colonelul SBU Ivan Voronici a fost împușcat mortal în iulie, într-un complex securizat din centrul Kievului.

Surse au declarat că Voronici fusese anterior adjunctul șefului celui de-al cincilea departament secret al SBU, o unitate înființată după 2014 și care a efectuat operațiuni îndrăznețe în interiorul Ucrainei ocupate. Se pare că aceasta a fost responsabilă pentru numeroase atacuri asupra liderilor separatiști instalați de Rusia în Donbas, așadar Voronici ar fi fost o țintă principală pentru Rusia. Autorii, se pare că un cuplu care a călătorit în Ucraina cu pașapoarte azere, au fost uciși ulterior într-un schimb de focuri.

În cazul lui Parubîi, până în prezent nu au fost prezentate dovezi directe că Moscova s-ar fi aflat în spatele asasinatului. Ucigașul, arestat două zile mai târziu, s-a dovedit a fi originar din Liov și a susținut că voia să se răzbune pe autoritățile ucrainene și să fie transferat în Rusia pentru a-și căuta fiul dispărut. Multe aspecte ale poveștii sale par ciudate, dar prietenii și colegii lui Parubîi spun că nu au nicio îndoială că pista va duce în cele din urmă înapoi în Rusia.

„Cine l-a ucis? Din prima secundă, nu am avut nicio îndoială. Rușii, Putin și a cincea coloană din țara noastră”, a spus fostul președinte Petro Poroșenko într-un discurs la înmormântarea lui Parubîi.

Ceea ce este clar este că atât Moscova, cât și Kievul consideră acum asasinatele ca o parte esențială a efortului lor de război, chiar dacă niciuna dintre părți nu își asumă responsabilitatea publică pentru atacurile lor.

Cu doar câteva zile înainte de uciderea lui Parubîi, o explozie într-un centru comercial din apropierea clădirii Lubianka, sediul serviciului de securitate FSB al Rusiei din Moscova, a ucis o persoană și a rănit mai multe, inclusiv un bărbat identificat de agențiile de presă rusești drept un ofițer FSB de rang înalt. O sursă din Kiev a declarat că bărbatul făcea parte din al cincilea serviciu al FSB, responsabil pentru diseminarea discordiei în Ucraina.

Acesta a fost cel mai recent dintr-o serie întreagă de asasinate în Rusia, inclusiv un general de armată aruncat în aer în fața blocului său de un scuter care a explodat și o mașină-capcană destinată ideologului naționalist radical Alexander Dughin, care în schimb i-a ucis fiica, Daria.

În privat, mulți spun că această parte din umbră a războiului este destinată să continue chiar și atunci când armele vor înceta să mai tragă pe front. „Gândiți-vă câți oameni sunt pe care să vă răzbunați, câtă furie există”, a spus o sursă din domeniul securității de la Kiev. „Chiar dacă există un armistițiu și un acord, aceste crime vor continua ani de zile. Acesta este doar începutul.”

