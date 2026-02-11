În Ucraina, pe fondul deficitului de rachete antiaeriene pentru respingerea atacurilor aeriene rusești, a fost creată o sistem laser de apărare antiaeriană Sunray. Despre acest lucru a scris publicația americană The Atlantic, citând informații din surse interne.

Potrivit The Atlantic, sistemul laser ucrainean de apărare aeriană a trecut cu succes primele teste, în timpul cărora a fost distrus un UAV. Sunray este un sistem compact cu tehnologie laser – un tun laser. Aspectul exterior al tunului laser seamănă cu un telescop amator cu camere atașate pe laterale.

Ucraina nu este prima țară în care se lucrează la arme laser. De exemplu, proiecte similare sunt implementate în SUA și Marea Britanie. Tehnologiile laser sunt deja utilizate în scopuri militare. În SUA, compania Lockheed Martin a dezvoltat în patru ani tunul laser antiaerian Helios, destinat distrugerii dronelor. Acesta a fost instalat pe unul dintre distrugătoarele americane. Pentru acest proiect au fost alocați 150 de milioane de dolari. În Marea Britanie se realizează proiectul DragonFire.

Acesta este numele tunului laser care trebuie să distrugă ținte aeriene. Se așteaptă ca armata britanică să primească DragonFire în dotare în 2027. Apropo, în Marea Britanie se aud deja apeluri pentru a transfera tunurile laser DragonFire Ucrainei. The Atlantic afirmă că o companie ucraineană (numele acesteia este ținut secret) a dezvoltat tunul laser Sunray timp de doi ani.

Pentru aceasta a fost nevoie de câteva milioane de dolari. Se preconizează că un singur sistem Sunray va costa câteva sute de mii de dolari, adică proiectul laser ucrainean este mai ieftin decât omologii britanici și americani.

Președintele Volodimir Zelenski a exprimat recent nemulțumirea față de activitatea apărării aeriene ucrainene în unele regiuni ale Ucrainei. El a declarat că vor avea loc schimbări de personal în cadrul apărării aeriene. De asemenea, în ianuarie anul curent, Ucraina s-a confruntat cu o penurie de rachete antiaeriene în timpul respingerii atacurilor aeriene rusești asupra infrastructurii energetice.

Editor : A.R.