Reacția Kremlinului după ce Axios a publicat informații privind un nou plan de pace secret al lui Trump pentru Ucraina

Kremlinul a minimizat, miercuri, un raport al publicației americane Axios care susținea că Statele Unite ar lucra, în secret, la un plan de pace în 28 de puncte pentru Ucraina, precizând că nu există detalii noi de anunțat de la summitul din august dintre președintele rus Vladimir Putin și liderul american Donald Trump, relatează Reuters.

Eforturile lui Donald Trump de a media încheierea războiului din Ucraina, cel mai sângeros conflict din Europa după Al Doilea Război Mondial, au eșuat până acum, iar luna trecută președintele american a anulat brusc un summit planificat cu Vladimir Putin la Budapesta.

Trump s-a confruntat în februarie în Biroul Oval cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, iar recent și-a exprimat dezamăgirea și frustrarea față de Putin, deși a subliniat în repetate rânduri că speră să pună capăt războiului.

Când a fost întrebat direct dacă este adevărat, așa cum a raportat Axios, că o discuție conceptuală ar fi dus la propuneri de pace puse pe hârtie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat: „Nu. Până în prezent nu există noutăți în acest sens care să poată fi raportate”.

Întrebat dacă există evoluții privind termenii de pace stabiliți de Putin în 2024, Peskov a spus că – în afară de discuțiile de la summitul din Anchorage – nu există niciuna.

La aproape patru ani de la trimiterea a zeci de mii de trupe rusești în Ucraina, forțele rusești progresează lent și controlează aproximativ 19% din teritoriul ucrainean. Moscova susține că patru dintre regiunile sale sunt acum parte legală a Rusiei, deși Ucraina și puterile europene occidentale afirmă că nu vor accepta niciodată acest lucru.

Putin și-a prezentat condițiile principale în iunie 2024, cerând Kievului să renunțe la planurile de aderare la alianța militară NATO condusă de SUA și să retragă trupele din cele patru provincii pe care Moscova le revendică ca parte a Rusiei: Donețk și Luhansk în estul Ucrainei (Donbas), plus Herson și Zaporojie în sud.

Editor : C.S.