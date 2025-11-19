Live TV

Reacția Kremlinului după ce Axios a publicat informații privind un nou plan de pace secret al lui Trump pentru Ucraina

Data publicării:
Vladimir Putin și Donald Trump.
Vladimir Putin și Donald Trump. Colaj foto: Profimedia Images

Kremlinul a minimizat, miercuri, un raport al publicației americane Axios care susținea că Statele Unite ar lucra, în secret, la un plan de pace în 28 de puncte pentru Ucraina, precizând că nu există detalii noi de anunțat de la summitul din august dintre președintele rus Vladimir Putin și liderul american Donald Trump, relatează Reuters

Eforturile lui Donald Trump de a media încheierea războiului din Ucraina, cel mai sângeros conflict din Europa după Al Doilea Război Mondial, au eșuat până acum, iar luna trecută președintele american a anulat brusc un summit planificat cu Vladimir Putin la Budapesta.

Trump s-a confruntat în februarie în Biroul Oval cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, iar recent și-a exprimat dezamăgirea și frustrarea față de Putin, deși a subliniat în repetate rânduri că speră să pună capăt războiului.

Când a fost întrebat direct dacă este adevărat, așa cum a raportat Axios, că o discuție conceptuală ar fi dus la propuneri de pace puse pe hârtie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat: „Nu. Până în prezent nu există noutăți în acest sens care să poată fi raportate”.

Întrebat dacă există evoluții privind termenii de pace stabiliți de Putin în 2024, Peskov a spus că – în afară de discuțiile de la summitul din Anchorage – nu există niciuna.

La aproape patru ani de la trimiterea a zeci de mii de trupe rusești în Ucraina, forțele rusești progresează lent și controlează aproximativ 19% din teritoriul ucrainean. Moscova susține că patru dintre regiunile sale sunt acum parte legală a Rusiei, deși Ucraina și puterile europene occidentale afirmă că nu vor accepta niciodată acest lucru.

Putin și-a prezentat condițiile principale în iunie 2024, cerând Kievului să renunțe la planurile de aderare la alianța militară NATO condusă de SUA și să retragă trupele din cele patru provincii pe care Moscova le revendică ca parte a Rusiei: Donețk și Luhansk în estul Ucrainei (Donbas), plus Herson și Zaporojie în sud.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
2
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
Jandarmi bun
3
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
4
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
Yann LeCun, expert AI
5
Unul din pionierii sistemelor AI crede că marile companii de tehnologie au făcut o...
CSM Constanța, comunicat oficial după imaginile în care Camelia Voinea o abuzează pe Sabrina
Digi Sport
CSM Constanța, comunicat oficial după imaginile în care Camelia Voinea o abuzează pe Sabrina
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
guvern
Cum arată planul Guvernului pentru tăierile din primării: concedieri...
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am...
gandaci in spitalul din slatina
Imagini de groază la Spitalul din Slatina, filmate de pacienți...
pislaru dragos
Reacție din Guvern după acuzațiile magistraților. Pîslaru: CSM s-a...
Ultimele știri
Ministrul Dezvoltării: Reducerea de cheltuieli de personal cu 10% în administraţie se poate înfăptui prin mai multe modalităţi
ANAF va furniza Declarația Unică precompletată începând cu veniturile din 2025. Cine trebuie să o depună
„Îmi amintesc tot. Nu pot trăi așa”. Fratele gravidei moarte în explozia din Rahova cere închisoare pe viață pentru vinovați
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Teboil/Lukoil
Țara europeană în care benzinăriile Lukoil se închid
Hot war continues around Bakhmut
„Trimiteți-i în față”. Civilii ucraineni sunt folosiți drept scuturi umane de către soldații ruși. Interceptări de pe front
photo-collage.png - 2025-11-19T122057.753
Nicki Minaj intră în disputa lui Donald Trump cu Nigeria. Acuzații de persecutare a creștinilor, respinse de autorități
Pål Jonson
Europa trebuie să se pregătească pentru escaladarea hibridă a Rusiei, afirmă ministrul Apărării din Suedia. Ce soluție oferă acesta
U.S. Vice President Vance Visits Italy And India
Situație ironică în SUA: JD Vance, condamnat la închisoare pentru că l-a ameninţat cu moartea pe vicepreședintele JD Vance
Partenerii noștri
Pe Roz
Blugi tăiați, fuste mini, decolteu. O femeie de 58 de ani ignoră criticile: "Dacă ar fi mama, i-aș spune să...
Cancan
Cum arăta Denise Rifai în tinerețe, pe vremea când era blondă? Iubita lui Dan Alexa e regina schimbărilor de...
Fanatik.ro
Mitică Dragomir, reacție-șoc după votarea Legii Novak. A rostit un singur cuvânt, apoi a mărit procentele...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Gata! Ne-am ales adversarul pe care NU îl vrem pentru barajul din martie 2026: „Stadionul e în picioare tot...
Adevărul
Te sună „banca” și vrea datele tale? Cum recunoști o tentativă de fraudă și ce ai de făcut
Playtech
Cât te costă o zi la Târgul de Crăciun din Craiova, dacă vii din București sau Ploiești. Calcul complet...
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
"Telenovela" s-a încheiat! "Ia dați-l, bă, acum pe Lucescu la o parte și aduceți pe cine vreți voi!"
Pro FM
Selena Quintanilla „nu a înțeles niciodată magnitudinea talentului ei”. A fost ucisă în plină glorie, la...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Ucigașa cu chip de înger: tânăra învățătoare transformată în arma secretă a lui Stalin
Newsweek
Membrii CSM ar rămâne cu pensii speciale între 23.000 și 55.000 de lei după tăieri. Au refuzat. „E puțin”
Digi FM
Mama tinerei însărcinate care a murit în explozia din Rahova: "Gândiţi-vă ce sărbători vin în condiţiile în...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Cel mai popular nume de câine din 2025. A fost considerat „învechit”, dar a revenit în top rapid
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
Ilona Brezoianu împărtășește primele fotografii cu fiul ei. „Un pachețel blonduț de nota 10”