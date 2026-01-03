Live TV

Live Text Explozii puternice la Caracas, în alte zone din Venezuela. Maduro a decretat stare de urgență

Data actualizării: Data publicării:
Smoke raises at La Carlota airport after explosions and low-flying aircraft were heard in Caracas
Exploziile au avut loc inclusiv în zona aeroportului La Carlota din Caracas. Foto: Profimedia
Din articol
Președintele Columbiei cere reuniune ONU de urgență Informații neoficiale din SUA Trump a ordonat atacuri în Venezuela (CBS News) Maduro a proclamat „stare de tulburare externă”

Explozii puternice, însoţite de sunete care seamănă cu survolarea unor avioane, s-au auzit în noaptea de vineri spre sâmbătă la Caracas, capitala Venezuelei, în jurul orei locale 02:00 (08:00 ora României), au relatat un jurnalist AFP şi un martor Reuters, potrivit Agerpres. Guvernul de la Caracas a confirmat atacuri în Caracas şi alte trei state, iar președintele Nicolas Maduro a decretat stare de urgență.

Președintele Columbiei cere reuniune ONU de urgență

ACTUALIZARE 10:58 Preşedintele columbian Gustavo Petro a cerut ONU să se „reunească imediat” după ce au fost auzite explozii în capitala venezueleană Caracas.

„În acest moment se bombardează la Caracas. Alertaţi lumea, au atacat Venezuela”, a scris preşedintele Petro pe X, la scurt timp după ora 2:00, ora locală din Columbia.

Petro nu a specificat de unde ştie că au avut loc bombardamente şi nu a specificat cine sunt „ei”.

Columbia este cu o oră în urma capitalei Venezuelei, Caracas, menţionează CNN, potrivit News.ro.

„Bombardamentul se face cu rachete. OAS (Organizaţia Statelor Americane) şi ONU (Organizaţia Naţiunilor Unite) trebuie să se reunească imediat”, a scris liderul columbian.

De la 1 ianuarie, Columbia este membru al Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Informații neoficiale din SUA

ACTUALIZARE 10:46 Statele Unite desfăşoară lovituri militare împotriva Venezuelei, a declarat un oficial american sub rezerva anonimatului sâmbătă dimineaţă pentru Reuters, fără a oferi detalii.

Presa americană a anunţat, la rândul său, că armata SUA a lansat o serie de atacuri sâmbătă dimineaţă împotriva capitalei Caracas, informează AFP.

CBS News şi Fox News au citat oficiali sub rezerva anonimatului din cadrul administraţiei preşedintelui american Donald Trump, care au confirmat implicarea forţelor americane în loviturile asupra Venezuelei.

Casa Albă şi Pentagonul nu au făcut declaraţii privind exploziile din Caracas sau informaţiile despre avioanele care au survolat capitalei Venezuelei.

Trump a ordonat atacuri în Venezuela (CBS News)

ACTUALIZARE 10:15 Președintele american Donald Trump a ordonat atacuri asupra unor obiective din Venezuela, inclusiv asupra unor instalații militare, au declarat oficiali americani pentru CBS News, în contextul în care administrația a intensificat sâmbătă dimineața campania împotriva regimului președintelui venezuelean Nicolás Maduro.

Maduro a proclamat „stare de tulburare externă”

ACTUALIZARE 10:08 Președintele venezuelean Nicolas Maduro a „ordonat punerea în aplicare a tuturor planurilor de apărare naţională” şi a proclamat „stare de tulburare externă”.

Nicolás Maduro a semnat starea de urgenţă şi a ordonat ca toate planurile de apărare naţională să fie puse în aplicare „la momentul potrivit şi în circumstanţele adecvate”, se arată într-o declaraţie a guvernului de la Caracas. 

Declaraţia precizează că Venezuela va depune plângeri şi la Consiliul de Securitate al ONU, la secretarul general al ONU şi la alte organisme internaţionale, solicitând condamnarea SUA.

În declaraţie, guvernul Venezuelei a confirmat că a fost atacată capitala Caracas, dar şi alte trei state: Miranda, La Guaira şi Aragua.

„Singurul obiectiv al acestui atac este de a prelua controlul asupra resurselor strategice ale Venezuelei, în special asupra petrolului şi mineralelor sale”, se arată în declaraţie, care solicită comunităţii internaţionale să denunţe ceea ce numeşte o încălcare flagrantă a dreptului internaţional, care pune în pericol milioane de vieţi.

„Oameni, ieşiţi în stradă!”, îndeamnă declaraţia.

Explozii, zgomote puternice şi avioane zburând la joasă altitudine au fost auzite în capitala Venezuelei, Caracas, în primele ore ale zilei de sâmbătă, pe fondul informaţiilor că Trump ar fi ordonat atacul.

„Guvernul bolivarian face apel la toate forţele sociale şi politice din ţară să activeze planurile de mobilizare şi să respingă acest atac imperialist”, transmit autorităţile, potrivit News.ro.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Știrea inițială

Zona de sud a oraşului, în apropierea unei importante baze militare, a rămas fără electricitate, potrivit surselor citate.

Exploziile au continuat să se audă în jurul orei locale 02:15 (08:15 ora României).

Pe reţelele sociale au apărut imagini cu incendii mari şi fum, fără a fi posibilă localizarea precisă a locului acestor explozii, care par să fi avut loc în sudul şi estul capitalei venezuelene, notează News.ro.

Aceste explozii au loc după ce preşedintele american Donald Trump, care a desfăşurat o flotilă de război în Caraibe, a evocat posibilitatea unor atacuri terestre împotriva Venezuelei şi a declarat că zilele preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro sunt „numărate”.

Trump a declarat luni că Statele Unite au distrus o zonă de andocare folosită de ambarcaţiuni acuzate de participare la traficul de droguri în Venezuela, în ceea ce a părut a fi primul atac terestru american pe teritoriul venezuelean.

Preşedintele Maduro a declarat, la rândul său, într-un interviu difuzat joi că „sistemul de apărare naţională a garantat şi continuă să garanteze integritatea teritorială, pacea ţării şi utilizarea tuturor teritoriilor noastre”.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Candles and flowers to mourn the victims of a fire at a bar in the Crans-Montana ski resort are pictured in Valais Canton of southwestern Switzerland
1
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care...
Paște 2026. Foto: Inquam Photos/ Nichita Cojocea
2
Paște ortodox în 2026: Pe ce dată se sărbătorește și câte zile libere vor avea angajații...
ID63051_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Siegfried Mureşan, despre trecerea Bulgariei la euro: Poate suntem dezamăgiţi că aderă...
G9jiV50W4AAOkj-
4
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea...
Independence Day In Krakow, Poland - 11 Nov 2024
5
„Cea mai puternică armată din Europa”. Promisiunile lui Donald Tusk din discursul de Anul...
"Jignire!" Primarul stațiunii din Elveția nu s-a mai putut abține: "Cine sunteți voi să mă întrebați așa ceva?"
Digi Sport
"Jignire!" Primarul stațiunii din Elveția nu s-a mai putut abține: "Cine sunteți voi să mă întrebați așa ceva?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
petrolierul bella 1, cu urme de rugina pe carena
Rusia a cerut pe cale diplomatică Statelor Unite să înceteze urmărirea unui petrolier care se îndrepta spre Venezuela
v zelenski si un militar in uniforma participa la discutii in sua
Întâlnire cu aliaţii la Kiev pentru a discuta garanţiile de securitate pentru Ucraina. Cine participă
suvernitate digitala lacat internet inchis uniunea europeana
Șeful securității cibernetice din Belgia: „Să fim sinceri, Europa a pierdut internetul”
departamentul de stat
SUA avertizează cetățenii care merg în Rusia: „Pregătiți-vă testamentul!” Ce le recomandă americanilor aflați deja pe teritoriul rus
Flags of iran and United States of america against the background of a fiery explosion. The concept of enmity and war between countries. Tense politic
Iranul răspunde dur la amenințările lui Donald Trump: „Ar trebui să aibă grijă de soldaţii săi”
Recomandările redacţiei
ARH N17 VISCOL TRANSALPINA CRACIUN POLITIE TRAFIC LANTURI CAUCIUCURI VO 251225_00033
Vreme extremă în România: drumuri blocate de zăpadă, copaci prăbușiți...
putin
Spionajul ucrainean dezvăluie planul lui Putin de a arunca în aer...
Volodimir Zelenski a propus numirea lui Mihailo Fedorov ca ministru al apărării, în locul fostului premier Denîs Şmîhal FOTO Profimedia
Cine este Mihailo Fedorov, tânărul de 34 de ani pe care Zelenski îl...
pompieri-smurd
Incendiu într-un apartament din Slatina din cauza unei neglijențe...
Ultimele știri
Revoluție în cardiologie: cum ar putea inteligența artificială să personalizeze tratamentele pentru inimă
Michael Schumacher a împlinit 57 de ani. Cum descrie starea lui unul din cei mai buni jurnaliști din Formula 1
„Un tsunami de hărțuire”. Astronauta Amanda Nguyen a vorbit despre depresie și traume după zborul Blue Origin
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna ianuarie 2026. Fecioarele se exprimă liber și se bucură de viață, Săgetătorii își redefinesc...
Cancan
Cel mai ieftin oraș din România în 2026. O garsonieră se închiriază cu doar 31€ (160 lei) pe lună
Fanatik.ro
A dat lovitura: Marius Șumudică semnează în Arabia Saudită și se va duela cu Cristiano Ronaldo! Exclusiv
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Negocieri secrete între Dinamo și Igor Surkis. „Câinii” forțează împrumutul lui Blănuță. Exclusiv
Adevărul
Când va putea România să treacă la euro? Dăianu: „Până nu ajungem la un deficit de 3%, nici nu se uită la...
Playtech
Schimbările din sistemul medical în 2026. Tot ce trebuie să ştii despre concediile medicale şi serviciile de...
Digi FM
VIDEO Momentul declanșării incendiului din clubul din Elveția. Tavanul ar fi luat foc după ce o chelneriță a...
Digi Sport
"Cea mai mare țeapă!" Turcii n-au mai ținut cont de nimic și au făcut praf un român
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Îndrăgostiți ca-n prima zi. Antonio Banderas și iubita sa, într-o ședință foto inedită. „Cât de frumoși...
Adevarul
Câți bani a făcut un șofer român de Bolt și Uber în noaptea de Revelion: „Concluzia o trageți voi, dacă a...
Newsweek
Pensie scăzută cu 250 lei pentru un pensionar. A pierdut bani pentru că a avut grupe de muncă. Cum se poate?
Digi FM
Laura Cosoi e însărcinată. În câteva luni va deveni mamă pentru a cincea oară: "Îmi sărbătoresc ziua de...
Digi World
O mutaţie genetică extrem de rară ucide celulele creierului, iar cercetătorii au aflat în sfârşit de ce
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Fiica lui Tommy Lee Jones, găsită moartă într-un hotel din San Francisco, în noaptea de Revelion. Victoria...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...