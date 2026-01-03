Explozii puternice, însoţite de sunete care seamănă cu survolarea unor avioane, s-au auzit în noaptea de vineri spre sâmbătă la Caracas, capitala Venezuelei, în jurul orei locale 02:00 (08:00 ora României), au relatat un jurnalist AFP şi un martor Reuters, potrivit Agerpres. Guvernul de la Caracas a confirmat atacuri în Caracas şi alte trei state, iar președintele Nicolas Maduro a decretat stare de urgență.

Președintele Columbiei cere reuniune ONU de urgență

ACTUALIZARE 10:58 Preşedintele columbian Gustavo Petro a cerut ONU să se „reunească imediat” după ce au fost auzite explozii în capitala venezueleană Caracas.

„În acest moment se bombardează la Caracas. Alertaţi lumea, au atacat Venezuela”, a scris preşedintele Petro pe X, la scurt timp după ora 2:00, ora locală din Columbia.

Petro nu a specificat de unde ştie că au avut loc bombardamente şi nu a specificat cine sunt „ei”.

Columbia este cu o oră în urma capitalei Venezuelei, Caracas, menţionează CNN, potrivit News.ro.

„Bombardamentul se face cu rachete. OAS (Organizaţia Statelor Americane) şi ONU (Organizaţia Naţiunilor Unite) trebuie să se reunească imediat”, a scris liderul columbian.

De la 1 ianuarie, Columbia este membru al Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Informații neoficiale din SUA

ACTUALIZARE 10:46 Statele Unite desfăşoară lovituri militare împotriva Venezuelei, a declarat un oficial american sub rezerva anonimatului sâmbătă dimineaţă pentru Reuters, fără a oferi detalii.

Presa americană a anunţat, la rândul său, că armata SUA a lansat o serie de atacuri sâmbătă dimineaţă împotriva capitalei Caracas, informează AFP.

CBS News şi Fox News au citat oficiali sub rezerva anonimatului din cadrul administraţiei preşedintelui american Donald Trump, care au confirmat implicarea forţelor americane în loviturile asupra Venezuelei.

Casa Albă şi Pentagonul nu au făcut declaraţii privind exploziile din Caracas sau informaţiile despre avioanele care au survolat capitalei Venezuelei.

Trump a ordonat atacuri în Venezuela (CBS News)

ACTUALIZARE 10:15 Președintele american Donald Trump a ordonat atacuri asupra unor obiective din Venezuela, inclusiv asupra unor instalații militare, au declarat oficiali americani pentru CBS News, în contextul în care administrația a intensificat sâmbătă dimineața campania împotriva regimului președintelui venezuelean Nicolás Maduro.

Maduro a proclamat „stare de tulburare externă”

ACTUALIZARE 10:08 Președintele venezuelean Nicolas Maduro a „ordonat punerea în aplicare a tuturor planurilor de apărare naţională” şi a proclamat „stare de tulburare externă”.

Nicolás Maduro a semnat starea de urgenţă şi a ordonat ca toate planurile de apărare naţională să fie puse în aplicare „la momentul potrivit şi în circumstanţele adecvate”, se arată într-o declaraţie a guvernului de la Caracas.

Declaraţia precizează că Venezuela va depune plângeri şi la Consiliul de Securitate al ONU, la secretarul general al ONU şi la alte organisme internaţionale, solicitând condamnarea SUA.

În declaraţie, guvernul Venezuelei a confirmat că a fost atacată capitala Caracas, dar şi alte trei state: Miranda, La Guaira şi Aragua.

„Singurul obiectiv al acestui atac este de a prelua controlul asupra resurselor strategice ale Venezuelei, în special asupra petrolului şi mineralelor sale”, se arată în declaraţie, care solicită comunităţii internaţionale să denunţe ceea ce numeşte o încălcare flagrantă a dreptului internaţional, care pune în pericol milioane de vieţi.

„Oameni, ieşiţi în stradă!”, îndeamnă declaraţia.

Explozii, zgomote puternice şi avioane zburând la joasă altitudine au fost auzite în capitala Venezuelei, Caracas, în primele ore ale zilei de sâmbătă, pe fondul informaţiilor că Trump ar fi ordonat atacul.

„Guvernul bolivarian face apel la toate forţele sociale şi politice din ţară să activeze planurile de mobilizare şi să respingă acest atac imperialist”, transmit autorităţile, potrivit News.ro.

Știrea inițială

Zona de sud a oraşului, în apropierea unei importante baze militare, a rămas fără electricitate, potrivit surselor citate.

Exploziile au continuat să se audă în jurul orei locale 02:15 (08:15 ora României).

Pe reţelele sociale au apărut imagini cu incendii mari şi fum, fără a fi posibilă localizarea precisă a locului acestor explozii, care par să fi avut loc în sudul şi estul capitalei venezuelene, notează News.ro.

Aceste explozii au loc după ce preşedintele american Donald Trump, care a desfăşurat o flotilă de război în Caraibe, a evocat posibilitatea unor atacuri terestre împotriva Venezuelei şi a declarat că zilele preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro sunt „numărate”.

Trump a declarat luni că Statele Unite au distrus o zonă de andocare folosită de ambarcaţiuni acuzate de participare la traficul de droguri în Venezuela, în ceea ce a părut a fi primul atac terestru american pe teritoriul venezuelean.

Preşedintele Maduro a declarat, la rândul său, într-un interviu difuzat joi că „sistemul de apărare naţională a garantat şi continuă să garanteze integritatea teritorială, pacea ţării şi utilizarea tuturor teritoriilor noastre”.

