Nicolas Maduro va fi judecat în SUA după capturarea sa în urma operațiunii militare americane

Nicolas Maduro, liderul Venezuelei, va fi judecat în SUA, după ce a fost capturat de forțele americane în cadrul unei operațiuni militare desfășurate pe teritoriul venezuelean, a declarat sâmbătă un senator american, citându-l pe secretarul de stat Marco Rubio.

Senatorul republican Mike Lee a transmis pe platforma X că Rubio nu prevede alte acțiuni militare în Venezuela, în condițiile în care Maduro se află deja în custodia autorităților americane, informează AFP și Agerpres.

„Rubio nu prevede nicio altă acțiune în Venezuela acum, când Maduro se află în custodia SUA”, a scris Mike Lee, după o convorbire telefonică avută cu secretarul de stat american.

Potrivit senatorului, Marco Rubio i-a confirmat că liderul venezuelean a fost arestat de forțele americane și urmează să fie judecat în Statele Unite.

Într-o declarație separată, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat sâmbătă că Statele Unite au desfășurat „cu succes” un atac de amploare împotriva Venezuelei și a liderului acesteia.

Trump a precizat că Nicolas Maduro, împreună cu soția sa, Cilia Flores, a fost capturat și evacuat din țară pe calea aerului.

„Operațiunea a fost efectuată în colaborare cu forțele de ordine americane”, a declarat Donald Trump într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, adăugând că va oferi mai multe informații în cadrul unei conferințe de presă programate sâmbătă, la ora locală 11:00, de la reședința sa din Mar-a-Lago, în Florida.

