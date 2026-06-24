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Reacții dure de la Roma după ce Rutte a spus că Italia a permis ca 500 de avioane ale SUA să-i folosească bazele în războiul din Iran

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Secretarul general al NATO, Mark Rutte.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte. Foto. Getty Images
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Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Roma a permis ca 500 de avioane militare americane să decoleze de pe bazele americane din Italia în timpul atacurilor SUA și Israelului asupra Iranului, ceea ce a stârnit o reacție politică negativă în Italia, scrie Politico.

Într-un interviu acordat marți seara postului Fox News, înaintea unei întâlniri cu președintele american Donald Trump la Washington, Rutte a mai spus: „Țară după țară, aliat după aliat… și-au pus bazele la dispoziție… Asta înseamnă mii, între 4.000 și 5.000… de avioane care au decolat de pe bazele europene pentru a sprijini operațiunea Epic Fury.”

El a adăugat: „Europa este o platformă de proiecție a puterii pentru Statele Unite.”

Guvernul prim-ministrului italian Giorgia Meloni declarase anterior că doar zborurile logistice și tehnice prevăzute de tratatul bilateral care reglementează bazele militare americane din Italia vor avea permisiunea de a utiliza bazele aeriene italiene pentru a zbura spre Orientul Mijlociu.

Comentariile lui Rutte au stârnit o reacție dură din partea ministrului italian al Apărării, Guido Crosetto. „Doar zborurile conforme cu tratatele; mesajul lui Rutte este complet eronat”, a declarat ministerul apărării într-un comunicat preluat de Il Sole 24 Ore.

Politicienii din opoziție nu au fost convinși. „Meloni a înșelat italienii și parlamentul”, a declarat deputatul Verzilor, Angelo Bonelli, potrivit Il Sole 24 Ore. „Meloni trebuie să clarifice imediat ce s-a întâmplat și să raporteze parlamentului.”

Trump a criticat în repetate rânduri aliații europeni pentru ceea ce el consideră a fi un sprijin insuficient pentru războiul SUA-Israel împotriva Iranului, cunoscut și sub numele de Operațiunea Epic Fury.

Pe lângă Italia, Rutte a lăudat în mod special România, afirmând că aeroportul din București a redus traficul comercial deoarece operațiunile avioanelor-cisternă militare necesitau o capacitate suplimentară.

Rutte a descris, de asemenea, contribuția financiară a membrilor europeni ai NATO ca fiind „enormă” și „uluitoare”, deși nu a furnizat cifre.

Administrația americană intenționează să retragă o parte din trupele din Europa, ca parte a unei inițiative menite să le ofere europenilor mai multă responsabilitate pentru propria lor securitate.

În același interviu, Rutte a comentat rezultatul războiului și stadiul actual al negocierilor. „Cred că președintele [Trump], în ceea ce privește Iranul, a făcut exact ceea ce trebuia să facă. Cred, de asemenea, că are dreptate să încheie acest acord”, a spus el.

 

Editor : B.E.

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