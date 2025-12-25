Live TV

Video Regele Charles, apel la reconciliere și unitate în mesajul său de Crăciun: „Lumea noastră pare să se învârtă din ce în ce mai repede”

Data actualizării: Data publicării:
regele charles face cu mana
Regele Charles al Marii Britanii. Foto: Profimedia Images

Regele Charles a făcut apel la reconciliere după un an de diviziuni tot mai profunde, afirmând în discursul său de Crăciun că oamenii trebuie să găsească puterea în diversitatea comunităților lor pentru a se asigura că binele învinge răul, relatează The Guardian.

Monarhul a menționat spiritul generației celui De-al Doilea Război Mondial, despre care a spus că s-a unit pentru a face față provocării cu care se confrunta, dând dovadă de calități care, potrivit lui, au modelat atât Regatul Unit, cât și Commonwealthul.

„Cu trecerea anilor, tot mai puțini dintre noi își mai amintesc de sfârșitul celui De-al Doilea Război Mondial. Dar curajul și sacrificiul soldaților noștri, bărbați și femei, precum și modul în care comunitățile s-au unit în fața unei provocări atât de mari, transmit un mesaj etern pentru noi toți.

Acestea sunt valorile care au modelat țara noastră și Commonwealthul. În contextul în care auzim vorbindu-se despre diviziune, atât în țară, cât și în străinătate, acestea sunt valorile pe care nu trebuie să le pierdem niciodată din vedere”, a transmis regele Charles.

În urma împușcăturilor de pe plaja Bondi și a atacului asupra sinagogii din Manchester, suveranul a lăudat și „curajul spontan” al celor care s-au expus „pericolului pentru a-i apăra pe alții”.

Regele a făcut referire la impactul pe care noile tehnologii îl pot avea asupra bunăstării și coeziunii comunității, pe măsură ce lumea se învârte „din ce în ce mai repede”, sugerând că perioada sărbătorilor ar putea fi un moment pentru refacere și pentru consolidarea acelor comunități.

Discursul anual este scris de rege și reprezintă una dintre rarele ocazii în care acesta nu consultă guvernul.

Se spune că regele Charles își vede rolul ca fiind acela de a contribui la construirea de punți între comunități, grupuri religioase și altele, încercând să se prezinte ca parte a societății, nu separat de aceasta.

El a lăudat calitățile „rezilienței în fața adversității, păcii prin iertare, simplului fapt de a ne cunoaște vecinii și, prin respectul reciproc, de a crea noi prietenii”.

El a adăugat: „Într-adevăr, pe măsură ce lumea noastră pare să se învârtă din ce în ce mai repede, călătoria noastră se poate opri, pentru a ne liniști mintea – potrivit cuvintelor lui TS Eliot, «în punctul nemișcat al lumii care se rotește» – și pentru a permite sufletelor noastre să se renască.

„În acest sens, cu marea diversitate a comunităților noastre, putem găsi puterea de a ne asigura că binele triumfă asupra răului”, a spus el, adăugând că oamenii „trebuie să prețuiască valorile compasiunii și reconcilierii”.

În discursul său, înregistrat pe 11 decembrie în Lady Chapel din Westminster Abbey, regele Charles nu a făcut nicio referire la recentul anunț privind diminuarea tratamentului său împotriva cancerului, reflectând dorința sa ca mesajul său să oglindească experiențele societății din ultimele 12 luni.

Discursul regelui adresat națiunii și Commonwealthului a avut o puternică conotație religioasă, tema principală fiind pelerinajul, iar regele a subliniat călătoriile biblice făcute de Maria și Iosif, care au ajuns „fără adăpost” în Betleem, și de cei trei magi și păstori care au venit să se închine pruncului Iisus.

„Călătoria este o temă constantă în povestea Crăciunului. Sfânta familie a călătorit la Betleem și a ajuns fără adăpost, fără un loc potrivit unde să se adăpostească. Magii au făcut un pelerinaj din est pentru a se închina la leagănul lui Hristos, iar păstorii au călătorit de la câmp la oraș în căutarea lui Iisus, salvatorul lumii. În fiecare caz, ei au călătorit împreună cu alții și s-au bazat pe compania și bunătatea celorlalți. Prin provocări fizice și mentale, ei au găsit o forță interioară”, a mai adăugat monarhul.

Citește și:

Președintele Nicușor Dan a fost primit de Regele Charles la Palatul Buckingham

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
1
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile...
A stethoscope placed on an electrocardiogram
2
Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională...
profimedia-0775154874
3
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul...
Avioane F-16
4
Piloții ucraineni de F-16 au reușit acolo unde sistemele Patriot au eșuat: Aproape toate...
masina pentru examinare auto
5
Schimbări pentru șoferi: trecerea între categorii de permise poate fi făcută fără examen...
Gigi Becali a aflat ce fac preoții din biserica pentru care a plătit 700.000 € și n-a stat pe gânduri! ”Băi, îţi dai seama?”
Digi Sport
Gigi Becali a aflat ce fac preoții din biserica pentru care a plătit 700.000 € și n-a stat pe gânduri! ”Băi, îţi dai seama?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Haifa, Israel, 3 December 2025, Santa claus figure standing next to a decorative camel on a street in haifa during the holiday season
Poliția israeliană a arestat un palestinian îmbrăcat în Moș Crăciun
ninsoare-abundenta-gettyimages
Cod galben de ninsori, vânt puternic și polei în prima zi de Crăciun. Trafic blocat în Olt, din cauza viscolului
Patriarhul, la Reședința Patriarhală, de Crăciun Foto Basilica
Patriarhul Daniel: „Vestirea Nașterii Domnului nu se face doar prin cuvânt, ci și prin imagine”
The Princess of Wales and Princess Charlotte play Erland Cooper’s Holm Sound at Windsor Castle
Catherine, prinţesa de Wales, şi fiica sa Charlotte au cântat la pian în duet pentru slujba de Crăciun
MIDEAST WEST BANK BETHLEHEM CHRISTMAS
Primul Crăciun în Betleem, după doi ani de război în Gaza. „Noi decidem să fim lumina”
Recomandările redacţiei
George W Bush si Vladimir Putin Foto Profimedia
Cum vedea Vladimir Putin aderarea Ucrainei la NATO în discuțiile cu...
Fumul provocat de atacul asupra rafinăriei Foto captură video
Ucraina a lovit un important port petrolier rus, provocând un...
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri...
Russian Foreign Ministry'S Spokeswoman Zakharova Gives Briefing On Foreign Policy
„Fake news”: Reacția Mariei Zaharova, după ce Bloomberg a relatat că...
Ultimele știri
Stare de urgenţă de Crăciun la Los Angeles. Sunt așteptate ploi puternice, ninsori, rafale de vânt. „Vieţi şi bunuri, în mare pericol”
Dr Adrian Marinescu, despre sezonul gripal: „Timpii de așteptare la cameră de gardă sunt de ordinul orelor. Paturile sunt ocupate 100%”
Verificări ale Poliţiei, după ce mai mulţi şoferi au intrat cu maşinile pe Transfăgărăşan
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Crăciunul pune capăt haosului. Trei zodii sunt favorizate de astre și vor avea noroc din plin
Cancan
ULTIMUL mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară
Fanatik.ro
Ultimele imagini cu îndrăgitul artist Ion Drăgan în viață. Cu câteva ore înainte să moară cântărețul fusese...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Gigi Becali, „miracol” de Crăciun în Africa! Dezvăluiri inedite despre patronul FCSB și misiunea sa creștină...
Adevărul
Trump vrea să-i arate lui Putin, prin exemplul dictatorului din Belarus, ce ar putea câștiga dintr-un acord...
Playtech
Locul de pe Pământ unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură din istorie. Zăpada a acoperit clădirile...
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
FOTO S-a scăldat în lux de Crăciun: vin de 6.000 €, crab păianjen și trufe negre
Pro FM
Câți bani a câștigat Jon Bon Jovi la începutul carierei în muzică. Puțini știu că a debutat pe un album de...
Film Now
Kate Winslet susține că i s-a spus să se mulțumească cu „roluri de fată grasă” pentru a deveni actriță...
Adevarul
Orașul care a dat lumii un colind de Crăciun a fost distrus de Rusia
Newsweek
Ce se întâmplă cu dosarul dacă cererea de pensie limită de vârstă a fost respinsă? Un expert explică pașii
Digi FM
Doliu în folclorul românesc în prima zi de Crăciun. Interpretul de muzică populară Ion Drăgan a murit la 54...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
A cincea soție a lui James Cameron, detalii despre viața lor în Noua Zeelandă: "Suntem noi doi prin casă, în...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...