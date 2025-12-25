Regele Charles a făcut apel la reconciliere după un an de diviziuni tot mai profunde, afirmând în discursul său de Crăciun că oamenii trebuie să găsească puterea în diversitatea comunităților lor pentru a se asigura că binele învinge răul, relatează The Guardian.

Monarhul a menționat spiritul generației celui De-al Doilea Război Mondial, despre care a spus că s-a unit pentru a face față provocării cu care se confrunta, dând dovadă de calități care, potrivit lui, au modelat atât Regatul Unit, cât și Commonwealthul.

„Cu trecerea anilor, tot mai puțini dintre noi își mai amintesc de sfârșitul celui De-al Doilea Război Mondial. Dar curajul și sacrificiul soldaților noștri, bărbați și femei, precum și modul în care comunitățile s-au unit în fața unei provocări atât de mari, transmit un mesaj etern pentru noi toți.

Acestea sunt valorile care au modelat țara noastră și Commonwealthul. În contextul în care auzim vorbindu-se despre diviziune, atât în țară, cât și în străinătate, acestea sunt valorile pe care nu trebuie să le pierdem niciodată din vedere”, a transmis regele Charles.

În urma împușcăturilor de pe plaja Bondi și a atacului asupra sinagogii din Manchester, suveranul a lăudat și „curajul spontan” al celor care s-au expus „pericolului pentru a-i apăra pe alții”.

Regele a făcut referire la impactul pe care noile tehnologii îl pot avea asupra bunăstării și coeziunii comunității, pe măsură ce lumea se învârte „din ce în ce mai repede”, sugerând că perioada sărbătorilor ar putea fi un moment pentru refacere și pentru consolidarea acelor comunități.

Discursul anual este scris de rege și reprezintă una dintre rarele ocazii în care acesta nu consultă guvernul.

Se spune că regele Charles își vede rolul ca fiind acela de a contribui la construirea de punți între comunități, grupuri religioase și altele, încercând să se prezinte ca parte a societății, nu separat de aceasta.

El a lăudat calitățile „rezilienței în fața adversității, păcii prin iertare, simplului fapt de a ne cunoaște vecinii și, prin respectul reciproc, de a crea noi prietenii”.

El a adăugat: „Într-adevăr, pe măsură ce lumea noastră pare să se învârtă din ce în ce mai repede, călătoria noastră se poate opri, pentru a ne liniști mintea – potrivit cuvintelor lui TS Eliot, «în punctul nemișcat al lumii care se rotește» – și pentru a permite sufletelor noastre să se renască.

„În acest sens, cu marea diversitate a comunităților noastre, putem găsi puterea de a ne asigura că binele triumfă asupra răului”, a spus el, adăugând că oamenii „trebuie să prețuiască valorile compasiunii și reconcilierii”.

În discursul său, înregistrat pe 11 decembrie în Lady Chapel din Westminster Abbey, regele Charles nu a făcut nicio referire la recentul anunț privind diminuarea tratamentului său împotriva cancerului, reflectând dorința sa ca mesajul său să oglindească experiențele societății din ultimele 12 luni.

Discursul regelui adresat națiunii și Commonwealthului a avut o puternică conotație religioasă, tema principală fiind pelerinajul, iar regele a subliniat călătoriile biblice făcute de Maria și Iosif, care au ajuns „fără adăpost” în Betleem, și de cei trei magi și păstori care au venit să se închine pruncului Iisus.

„Călătoria este o temă constantă în povestea Crăciunului. Sfânta familie a călătorit la Betleem și a ajuns fără adăpost, fără un loc potrivit unde să se adăpostească. Magii au făcut un pelerinaj din est pentru a se închina la leagănul lui Hristos, iar păstorii au călătorit de la câmp la oraș în căutarea lui Iisus, salvatorul lumii. În fiecare caz, ei au călătorit împreună cu alții și s-au bazat pe compania și bunătatea celorlalți. Prin provocări fizice și mentale, ei au găsit o forță interioară”, a mai adăugat monarhul.

Editor : A.M.G.