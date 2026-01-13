Replica șefului Securității naționale a Iranului la postarea lui Trump: „Anunțăm numele principalilor ucigași ai poporului iranian”

Postarea președintelui american Donald Trump pe rețeaua sa socială, Truth Social, în care face apel la protestatarii iranieni, cărora le cere să-și continue contestarea până la îndepărtarea de la putere a autorităților și le promite că „ajutorul e pe drum” a iritat Teheranul. Cum era de așteptat, din Iran a venit replica. Ea a fost formulată scurt de șeful Securității naționale a Iranului, Ali Larijani, într-o postare pe X.

„Patropţi iranieni, CONTINUAŢI SĂ MANIFESTAŢI - PRELUAŢI CONTROLUL INSTITUŢIILOR VOASTRE!!!”, scrie şeful statului american.

El anunţă că a „anulat toate reuniunile cu oficiali iranieni, atît timp cât morţile smintite ale manifestanţilor nu se opresc.

„Reţineţi numele ucigaşilor şi agresorilor. Vor plăti un preţ mare. Am anulat toate întâlnirile cu oficialii iranieni până când uciderea fără sens a protestatarilor se va opri. AJUTORUL ESTE PE DRUM. MIGA!!! PREŞEDINTELE DONALD J. TRUMP.

„MIGA (Make Iran Great Again, Să facem Iranul măreţ din nou)”,scrie în mesaj locatarul Casei Albe. De la Teheran, Ali Larijani scrie că țara sa are numele „principalilor ucigași ai poporului iranian”.

„Anunțăm numele principalilor ucigași ai poporului iranian: 1- Trump 2- Netanyahu”, cu referire atât la președintele SUA, cât și la premierul Israelului.

Aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv personal de securitate, au fost ucise în protestele din Iran, a declarat marţi pentru Reuters un oficial iranian, fiind pentru prima dată când autorităţile recunosc numărul mare de victime în urma revoltelor sociale care au loc la nivel naţional şi care durează de două săptămâni. Statele Unite au cerut luni cetăţenilor lor să părăsească Iranul fără întârziere, avertizând că protestele în curs din ţară „se intensifică şi ar putea deveni violente”.

Oficialul iranian care a vorbit cu Reuters a spus că cei pe care i-a numit „terorişti” sunt responsabili pentru moartea atât a protestatarilor, cât şi a personalului de securitate. Oficialul nu a oferit alte detalii despre persoanele ucise.

Editor : M.C