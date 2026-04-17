„Respingeți violența care înșeală promițând câștiguri ușoare”. Papa Leon denunță utilizarea AI pentru a alimenta „conflicte și temeri”

Papa Leon al XIV-lea a avertizat vineri în legătură cu utilizarea inteligenței artificiale pentru a alimenta „polarizarea, conflictele, temerile și violența”, denunțând totodată „devastarea mediului” cauzată de „cursa frenetică” pentru pământuri rare, care sunt esențiale pentru fabricarea produselor electronice moderne, informează AFP și Reuters.

„Provocarea reprezentată de aceste sisteme este mai profundă decât pare: nu se referă doar la utilizarea noilor tehnologii, ci la înlocuirea treptată a realității cu o simulare a acesteia”, a declarat suveranul pontif într-un discurs susținut la Universitatea Catolică din Africa Centrală din Yaoundé, capitala statului Camerun.

Vineri, la prânz, liderul de la Vatican i-a îndemnat pe camerunezi să respingă violența și să fie generoși cu vecinii lor, în cadrul unui eveniment considerat cel mai amplu din turneul său african în patru țări, întrucât la slujba oficiată de el în orașul portuar Douala au asistat aproximativ 120.000 de oameni, scrie Agerpres.

În contextul unei prezențe sporite a forțelor de ordine, unii credincioși s-au îndreptat încă de joi spre Stadionul Japoma din oraș, locul în care s-a desfășurat liturghia, și au dormit peste noapte afară, pe covorașe, pentru a asculta discursul de vineri al suveranului pontif, care s-a exprimat deschis în privința războiului și a inegalităților, spre nemulțumirea președintelui american Donald Trump.

După ce a ajuns la Douala, cel mai mare oraș și centru economic al Camerunului, venind cu avionul din capitala Yaoundé, papa Leon al XIV-lea a declarat în fața publicului de pe stadion că mulți oameni din țară suferă de „sărăcie materială și spirituală”, dar i-a îndemnat pe credincioși să respingă violența ca mijloc de a avansa, indiferent de greutățile cu care se confruntă.

„Nu cedați în fața neîncrederii și a descurajării”, i-a îndemnat liderul de la Vatican, într-un apel rostit în limba engleză, în timpul unui discurs care, altfel, a fost ținut în mare parte în limba franceză.

„Respingeți orice formă de abuz sau violență, care înșeală promițând câștiguri ușoare, dar împietrește inima și o face insensibilă”, a adăugat el.

Invocând miracolul pâinilor și peștilor relatat în Evanghelii, în care Isus a hrănit mii de oameni cu resurse modeste, papa Leon al XIV-lea a spus: „Există o pâine pentru fiecare dacă li se dă tuturor. Există o pâine pentru fiecare dacă ea este luată nu cu o mână care răpește, ci cu o mână care oferă”.

Vineri a fost ultima zi cu program complet din timpul vizitei suveranului pontif în Camerun. El urmează să călătorească sâmbătă în Angola.

