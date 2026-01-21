Live TV

Reuniunea G7 planificată de Franța, amânată pentru săptămâna viitoare. „Avem dezacorduri profunde cu SUA”

Data publicării:
Kananaskis, Alberta, Kanada, 17.06.2025: Mountain Lodge: G7-Gipfel 2025: Donald Trump kommt zum Familienfoto (Foto: Mich
Președintele american Donald Trump, la summitul G7 din Canada, 16 iunie 2025 Foto: Profimedia

Reuniunea miniştrilor de Finanţe din G7, pe care Franţa o planificase pentru miercuri, pentru a discuta, printre altele, tensiunile din jurul Groenlandei şi sprijinul pentru Ucraina, a fost amânată până săptămâna viitoare, a anunţat marţi ministrul francez al Economiei, Roland Lescure, informează AFP, potrivit Agerpres. 

Invitaţiile pentru reuniunea miniştrilor de Finanţe din G7 au fost într-adevăr trimise pentru ziua de miercuri, a confirmat ministrul Roland Lescure pentru AFP, dar „din cauza Forumului de la Davos şi a unor nepotriviri de program, precum şi pentru a asigura disponibilitatea tuturor miniştrilor, prima reuniune G7 pe finanţe (a preşedinţiei franceze din 2026) va avea loc săptămâna viitoare”.

La nivel de şefi de stat, Emmanuel Macron iniţiase şi el un summit G7, dar Donald Trump a anunţat marţi că respinge invitaţia.

„Avem dezacorduri profunde (-cu Statele Unite-n.r.), dar cea mai bună cale de acţiune este să continuăm să discutăm, demonstrând în acelaşi timp resursele pe care le avem la dispoziţie”, a declarat Roland Lescure cu privire la reuniunea miniştrilor de Finanţe, care ar urma să aibă loc prin videoconferinţă.

„Ne confruntăm cu riscul unui colaps al ordinii economice internaţionale şi globale aşa cum o cunoaştem de 80 de ani. ONU, Fondul Monetar Internaţional, G7, care îşi sărbătoreşte cea de-a 50-a aniversare. Acestea sunt instituţii care vizează şi trebuie să vizeze în continuare posibilitatea de a negocia, de a discuta şi a face schimb de informaţii cu o sinceritate deplină.

Europa este astăzi o putere fundamental nebănuită şi oarecum inconştientă de propriul potenţial. Avem cea mai mare piaţă din lume şi, atunci când negociezi cu cineva care stă cu o armă pe masă, trebuie să poţi să-ţi arăţi şi armele, iar noi le avem”, a continuat Roland Lescure, descriind relaţia actuală cu Statele Unite ca fiind „extrem de dificilă”.

UE posedă, în special, un instrument puternic anticoercitiv, a cărui activare a fost menţionată de Emmanuel Macron. Comparată de unii cu o „bazooka” şi concepută ca factor de descurajare, aceasta îşi propune să răspundă oricărei ţări care foloseşte arme comerciale pentru a exercita presiune asupra unuia dintre cele 27 de state membre. Mai exact, aceasta permite limitarea importurilor dintr-o ţară sau a accesului acesteia la anumite pieţe de achiziţii publice şi blocarea anumitor investiţii.

