„Bruxelles-ul dansează cum îi cântă Zelenski”, acuză Ungaria, după ce SUA au suspendat sancțiunile pentru petrolul rusesc de pe mare

Șeful diplomației ungare, Peter Szijjarto. Foto: REUTERS/Bernadett Szabo

Guvernul SUA a suspendat sancţiunile asupra livrărilor maritime de ţiţei rus pentru a preveni noi creşteri ale preţurilor, în timp ce UE nu îi urmează exemplul, „ci continuă să danseze după cum îi cântă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski”, a afirmat vineri Peter Szijjarto, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi Comerţului, citat de MTI.

Războiul din Orientul Mijlociu are un impact serios asupra aprovizionării globale cu energie”, a subliniat Peter Szijjarto într-un comunicat al ministerului, amintind că exporturile din statele arabe sunt piloni importanţi ai pieţei globale de petrol, iar închiderea strâmtorii Ormuz a făcut ca livrările de ţiţei către piaţa globală să fie „imposibile sau cel puţin foarte incerte”, iar în consecinţă preţurile la benzină şi motorină cresc, mai ales în Europa.

„De ce a tras Europa băţul scurt? Ei bine, pentru că Bruxelles-ul dansează cum îi cântă Zelenski, motiv pentru care Bruxelles-ul a interzis sursele de energie ruseşti”, a conchis şeful diplomaţiei ungare.

Citând creşterile abrupte ale preţurilor la energie în Europa, Szijjarto a cerut UE să suspende imediat sancţiunile asupra petrolului împotriva Rusiei, ceea ce, a spus el, ar duce la o reducere semnificativă a preţurilor. „Dar şantajul lui Zelenski şi adoraţia Bruxelles-ului faţă Ucraina vor face ca interdicţia asupra petrolului rusesc în Europa să rămână în vigoare”, a apreciat el.

„În Ungaria aplicăm preţuri protejate (...). I-am protejat (pe unguri) de creşterile de preţuri, dar soluţia ar fi să facem ceea ce fac americanii”, a mai spus ministrul ungar de Externe.

Declarațiile șefului diplomației maghiare vin în contextul în care președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia este pregătită să furnizeze din nou petrol și gaze țărilor europene, însă a sugerat că acest lucru ar putea deveni posibil doar în anumite condiții. Ulterior, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a explicat că Europa ar comite o greșeală strategică dacă ar încerca să atenueze creșterea prețurilor la energie prin revenirea la combustibilii fosili ruși.

Viktor Orban, atac la europarlamentarul român Nicu Ștefănuță. Ce l-a supărat pe premierul ungar

Viktor Orban lansează noi acuzații și susține că ucrainenii i-au amenințat familia: „Sunt sigur că veți vedea la știri”

