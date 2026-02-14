Forțele ruse au început să desfășoare pe frontul din Ucraina noul lansator multiplu de rachete (MRLS) termobarice TOS-3 „Dragon”, o variantă îmbunătățită a modelului TOS-1A „Solntsepyok”, scrie publicația Kyiv Post.

Imagini publicate recent de ministerul apărării rus, care pretindeau că prezintă un sistem TOS-1A, arătau de fapt varianta îmbunătățită TOS-3 „Dragon”, care are o rază de acțiune mai mare și o protecție mai bună în comparație cu „Solntsepyok”, a scris, la rândul ei, Defense Express.

Sistemul a fost introdus pentru prima dată în 2024, fiind dotat cu o grilă sudată și un sistem integrat de război electronic (EW).

TOS-3 diferă de vechiul TOS-1A în mai multe moduri: poate lansa 15 rachete în loc de 24, dar lansează rachete cu rază mai lungă de acțiune. În timp ce TOS-1A are o rază de acțiune de până la 6 km și necesită o linie directă de vedere, TOS-3 poate lovi ținte de la 15-24 km, permițându-i să tragă din poziții acoperite.

Construit pe un șasiu de tanc T-72, include și blindaj dinamic Kontakt-5, plase anti-drone și contramăsuri electronice.

Ecrane suplimentare și elemente de protecție protejează rachetele atunci când sunt depozitate. Aceste îmbunătățiri fac ca TOS-3 să fie mai rezistent la focul de contra-baterie și la dronele de atac, mai scrie Kyiv Post.

Lansatoare de rachete termobarice

Un jurnalist polonez, Filip Melczarek, declara recent că specificațiile exacte ale TOS-3 vor fi cunoscute numai dacă Ucraina va captura unul și că, „în prezent, singura linie de apărare este utilizarea dronelor FPV pentru a neutraliza «Dragonii» înainte de a fi desfășurați”.

Adesea tradus greșit ca „aruncător de flăcări greu”, „Solntsepyok” este de fapt un lansator multiplu de rachete care trage cu muniție termobarică.

La fel ca „Solntsepyok”, TOS-3 trage cu rachete termobarice care produc unde de șoc masive prin dispersarea aerosolilor inflamabili înainte de detonare, provocând schimbări severe de presiune care pot devasta personalul uman și clădirile. Orice efect incendiar este secundar.

Rusia folosește sistemul „Solntsepyok” pentru a lovi pozițiile ucrainene și zonele civile. O singură salvă de 24 de rachete poate acoperi o suprafață de aproximativ 200 x 200 de metri, distrugând fortificațiile și avariind cartiere întregi.

Fiecare rachetă cântărește peste 200 de kilograme, iar sistemul este estimat să coste între 6,5 și 15 milioane de dolari.

Mare și vulnerabil

Oficialii ruși susțin de mult timp că această armă nu are echivalent la nivel mondial, dar ea prezintă riscuri serioase: atunci când este avariată, muniția sa volatilă poate exploda, punând în pericol trupele din apropiere.

Într-un incident din 2024, muniția unui sistem „Solntsepyok” a explodat în regiunea Belgorod din Rusia, ucigând trei soldați ruși.

În ciuda puterii sale distructive, „Solntsepyok” este mare și are un blindaj ușor, ceea ce îl face vulnerabil la drone și arme antitanc. Forțele ucrainene au distrus în repetate rânduri lansatoarele pe parcursul războiului, uneori lovindu-le chiar în timp ce trăgeau.

La sfârșitul lunii septembrie 2025, Regimentul 429 separat de drone Achilles din Ucraina a raportat distrugerea a două lansatoare rusești TOS-1A „Solntsepyok”, folosind drone FPV în regiunea Harkov din nord-estul Ucrainei.

Ucraina a capturat, de asemenea, mai multe sisteme în trecut.

