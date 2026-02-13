Live TV

Opozantul rus Mihail Hodorkovski susține că Europa nu poate evita un război rece cu Rusia în următorii 5–10 ani

Data publicării:
Mihail Hodorkovski
Mihail Hodorkovski FOTO: Profimedia Images

Opozantul rus Mihail Hodorkovski avertizează, într-un interviu acordat AFP în marja Conferinței de Securitate de la München, că Europa se îndreaptă spre o perioadă de tensiuni prelungite cu Rusia. El consideră că un „război rece” este inevitabil în următorii 5–10 ani și subliniază că menținerea dialogului este esențială pentru a evita o confruntare militară.

Europa trebuie să vorbească pe o singură voce cu Moscova pentru a-şi face auzite interesele şi s-ar putea confrunta cu o perioadă de tensiuni prelungite cu Rusia, care aminteşte de Războiul Rece, a declarat vineri pentru AFP opozantul rus Mihail Hodorkovski, relatează Agerpres.

Într-un interviu exclusiv, fostul magnat al petrolului s-a arătat prudent cu privire la o restabilire completă a relaţiilor cu Rusia lui Vladimir Putin, dar a considerat „absolut necesar” să se menţină dialogul pentru a evita o confruntare militară.

„Sunt absolut sigur că, în următorii cinci până la zece ani, Europa se va confrunta cu un război rece cu Rusia, care va fi foarte probabil combinat cu un război hibrid”, a declarat Hodorkovski pentru AFP în marja Conferinţei de Securitate de la Munchen.

„Contactele sunt absolut necesare. (...) Întrebarea este cum să fie conduse aceste discuţii. Şi, în opinia mea, ar fi evident mai bine ca Europa să vorbească pe o singură voce”, a adăugat el, sugerând ca Europa să numească un singur reprezentant pentru a negocia cu Kremlinul.

Fostul oligarh a fost cândva cel mai bogat om al Rusiei până când un conflict cu Vladimir Putin a dus la arestarea şi trimiterea sa la închisoare timp de zece ani. Acum trăieşte în exil la Londra, unde conduce un grup de opoziţie faţă de preşedintele rus.

Remarcile sale vin într-un moment în care liderii europeni, între care preşedintele francez Emmanuel Macron, iau în considerare reluarea dialogului cu Moscova după patru ani de tensiuni sporite legate de războiul din Ucraina.

Anul trecut, Macron a declarat că Europa ar trebui să restabilească un contact cu Putin, prin coordonare europeană, şi nu să lase Statele Unite să poarte singure negocierile pentru a pune capăt invaziei ruseşti.

