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Rusia acuză SUA că nu mai sunt un „mediator imparțial” și vrea noi negocieri cu Ucraina. Lavrov: „Suntem gata să vorbim cu Kievul”

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Serghei Lavrov. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Ce a stat la baza acuzațiilor formulate de Moscova Belarus, noul motiv de tensiune între Moscova și Kiev

Rusia este pregătită să reia negocierile cu Ucraina, însă consideră că Statele Unite nu mai pot fi privite drept un „mediator imparțial” în conflict, a transmis marți ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Șeful diplomației de la Moscova a afirmat că Rusia rămâne dispusă să discute cu Kievul, așa cum a făcut-o și în trecut.

Rusia a apreciat că SUA s-au îndepărtat de rolul lor de „mediator imparţial” în negocierile destinate să pună capăt războiului care continuă de peste patru ani în Ucraina, a declarat marţi ministrul de externe rus Serghei Lavrov. Totodată, a spus el, Rusia este pregătită să reia negocierile de pace cu Ucraina din punctul în care acestea au fost întrerupte, informează Agerpres.

„Suntem gata să vorbim cu Kievul, aşa cum am fost întotdeauna”, a declarat Lavrov în faţa presei, referindu-se la discuţiile care au avut loc la Istanbul imediat după începutul războiului în 2022 şi care au fost reluate în 2025.

Cu toate acestea, el nu a dat niciun semn că ar fi intervenit vreo schimbare în cererea Moscovei - respinsă de Kiev - ca Ucraina să cedeze partea rămasă din regiunea Donbas, pe care a reuşit să o apere de forţele ruse.

„Cât priveşte SUA, judecând după acţiunile lor, acestea par să renunţe la orice pretenţie de a juca un rol de mediator imparţial şi urmează, dimpotrivă, o cale constând din intensificarea presiunii sancţiunilor asupra Rusiei”, a declarat Lavrov într-o întâlnire cu diplomaţi străini la Moscova.

Ce a stat la baza acuzațiilor formulate de Moscova

De la revenirea la putere a lui Donald Trump în 2025, Statele Unite se poziţionează ca mediator în negocierile între Kiev şi Moscova. Aceste discuţii, care nu au permis niciun progres concret până în prezent, se află în impas de la declanşarea războiului în Orientul Mijlociu la sfârşitul lunii februarie.

De obicei reticent în a susţine Kievul, preşedintele american a declarat săptămâna trecută, în cadrul summitului G7 din Franţa, că Rusia „ar trebui să încheie un acord” şi că Washingtonul ar putea reimpune sancţiunile ridicate anterior. Poziţia lui Donald Trump în cadrul G7 a fost interpretată drept un „viraj” neaşteptat în favoarea Ucrainei, notează AFP.

Preşedintele american a discutat în cadrul summitului în special cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski şi a semnat un document în care promitea o poziţie fermă faţă de Moscova. La sfârşitul lunii mai, în urma unui atac masiv asupra Kievului, secretarul de stat Marco Rubio a afirmat că SUA rămân pregătite să se poziţioneze ca mediator în acest conflict, cel mai sângeros în Europa după cel de-al Doilea Război Mondial.

Lavrov a afirmat, de asemenea, marţi că, prin acordarea de sprijin militar Kievului, „Europa redevine principala ameninţare la adresa păcii şi securităţii mondiale”, conform AFP. Şeful diplomaţiei ruse a denunţat în acest context declaraţiile UE şi ale Regatului Unit privind furnizarea de arme Ucrainei.

Belarus, noul motiv de tensiune între Moscova și Kiev

În acelaşi timp, Serghei Lavrov a acuzat Kievul că ar încerca să implice Belarusul în acţiuni belicoase directe, avertizând că Moscova va acorda sprijin Minskului în conformitate cu acordurile de securitate bilaterale semnate de ambele părţi, relatează EFE.

„Este vorba evident de a implica direct Belarusul în conflict şi de a extinde geografia acţiunilor militare, împiedicând în acest fel posibilităţile de a se ajunge la o soluţie politico-diplomatică a conflictului”, a susţinut el în timpul unei mese rotunde difuzate de televiziunea publică rusă.

Lavrov a evocat că „din martie 2025, între Rusia şi Belarus este în vigoare un acord privind garanţiile de securitate în cadrul Uniunii statale” între cele două ţări.

„În caz de necesitate suntem dispuşi să luăm întregul set de măsuri prevăzute de acord pentru a asigura securitatea aliatului nostru”, a spus el la această masă rotundă la care a fost prezent şi ambasadorul belarus la Moscova.

Zilele trecute, Zelenski i-a dat un ultimatum preşedintelui belarus Aleksandr Lukaşenko să demonteze echipamentele care, potrivit Kievului, ghidează dronele ruseşti, avertizându-l că în caz contrar o va face Ucraina. Minskul are la dispoziţie mai puţin de o săptămână pentru a elimina echipamentele de retransmisie care ajută Rusia să vizeze nordul Ucrainei, conform unei serii de avertismente fără precedent emise de Zelenski în trei ocazii între vineri şi duminică.

„Să dezactiveze această tehnologie! Cred că o să-i ajungă o săptămână să o facă. Dacă nu o face, o vom face noi”, a declarat liderul ucrainean în prima avertizare adresată lui Lukaşenko în timpul unei conferinţe de presă care a avut loc vinerea trecută la Kiev.

Editor : M.I.

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