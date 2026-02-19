Live TV

Rusia, alarmată de „o escaladare fără precedent a tensiunilor" în jurul Iranului. Apelul făcut de Kremlin

Vladimir Putin
Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Kremlinul a avertizat, joi, cu privire la o „escaladare fără precedent a tensiunilor” în jurul Iranului şi a cerut tuturor părţilor să recurgă exclusiv la mijloace politice pentru soluţionarea disputelor, informează EFE, potrivit Agerpres. 

„Acum vedem efectiv o escaladare a tensiunii fără precedent în regiune”, a declarat Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al preşedintelui rus, în conferinţa de presă telefonică zilnică.

El a lansat un apel ţărilor din Orientul Mijlociu să „adopte mijloacele politico - diplomatice ca prioritate absolută atunci când rezolvă o problemă sau alta”.

„Rusia continuă să îşi dezvolte relaţiile cu Iranul. Prin acest gest, îi îndemnăm la moderaţie pe prietenii noştri iranieni şi toate părţile din regiune”, a subliniat purtător de cuvânt al Kremlinului.

Dmitri Peskov a subliniat că manevrele militare pe care Iranul, Rusia şi China le vor efectua începând de joi în Marea Omanului şi în nordul Oceanului Indian „fuseseră planificate” anterior.

Scopul declarat al exerciţiilor este de a consolida securitatea şi coordonarea pentru a face faţă ameninţărilor la adresa securităţii maritime după capturarea mai multor petroliere de către ţările occidentale.

Potrivit relatărilor postului CNN şi ziarului The New York Times, armata americană este pregătită să atace Iranul chiar în acest weekend, deşi preşedintele Donald Trump nu a luat încă o decizie definitivă în această privinţă.

Casa Albă a fost informată că armata ar putea fi gata pentru un atac după o creştere semnificativă a activelor aeriene şi navale din ultimele zile în Orientul Mijlociu, potrivit CNN.

Israelul se pregăteşte, de asemenea, pentru un posibil atac comun cu SUA, conform The New York Times, care citează două surse din domeniul apărării israeliene.

Portavionul U.S.S. Gerald R. Ford, care a făcut parte din flota Caraibelor în timpul operaţiunii împotriva preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, se apropia miercuri de Strâmtoarea Gibraltar pentru a se alătura U.S.S. Abraham Lincoln, deja staţionat în apele Orientului Mijlociu, potrivit Times.

Kremlinul a reamintit miercuri că este deschis la propunerea de a primi uraniu îmbogăţit din Iran, opţiune abordată în timpul discuţiilor recente de la Geneva pentru un acord nuclear între SUA şi Iran.

