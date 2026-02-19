Live TV

Armata SUA e pregătită să atace Iranul încă din acest weekend: „Există motive pentru a justifica o astfel de operațiune”

Președintele Donald J. Trump în Camera de criză (Situation Room), în timp ce SUA ,loveau Iranul, 21 iunie 2025. Foto Facebook / Casa Albă
Armata SUA este pregătită să atace Iranul încă din acest weekend, deşi preşedintele Donald Trump nu a luat încă o decizie finală cu privire la autorizarea unor astfel de acţiuni, au declarat pentru CNN surse familiarizate cu această chestiune, potrivit News.ro. 

Casa Albă a fost informată că armata poate fi gata pentru un atac până la sfârşitul săptămânii, după o consolidare semnificativă în ultimele zile a resurselor aeriene şi navale în Orientul Mijlociu, au spus sursele. Însă o sursă a avertizat că Trump a argumentat în privat atât în favoarea, cât şi împotriva unei acţiuni militare şi s-a consultat cu aliaţii şi consilierii cu privire la cea mai bună linie de acţiune. Nu era clar dacă va lua o decizie până la sfârşitul săptămânii, menţionează CNN.

„Petrece mult timp gândindu-se la asta”, a spus o sursă.

Negociatorii iranieni şi americani au făcut schimb de note timp de trei ore şi jumătate marţi, în cadrul negocierilor indirecte de la Geneva, însă au plecat fără o rezoluţie clară. Principalul negociator iranian a declarat că ambele părţi au convenit asupra unui „set de principii directoare”, deşi un oficial american a afirmat că „mai sunt încă multe detalii de discutat”.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat miercuri că se aşteaptă ca Iranul să ofere mai multe detalii despre poziţia sa de negociere „în următoarele două săptămâni”, dar nu a precizat dacă Trump va amâna acţiunea militară în acest interval de timp.

Secretarul de stat american Marco Rubio este aşteptat să se deplaseze în Israel pe 28 februarie pentru a se întâlni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu şi a-l informa cu privire la negocierile cu Iranul, a declarat miercuri un oficial al Departamentului de Stat pentru CNN.

Pregătiri de război

„Nu voi stabili termene limită în numele preşedintelui Statelor Unite”, a spus Leavitt. Ea a adăugat că, deşi „diplomaţia este întotdeauna prima sa opţiune”, acţiunea militară rămâne în discuţie. „Există multe motive şi argumente care ar putea justifica un atac împotriva Iranului”, a spus Leavitt, adăugând că Trump se bazează „în primul rând” pe sfaturile echipei sale de securitate naţională.

Declaraţiile opace au alimentat temerile crescânde privind un conflict militar între cele două ţări, chiar dacă oficialii păstrează aparent speranţa în diplomaţie.

USS Gerald Ford, cel mai avansat grup de portavioane din arsenalul SUA, ar putea ajunge în regiune încă din acest weekend, după o serie de alte mobilizări militare. Resursele Forţelor Aeriene ale SUA staţionate în Regatul Unit, inclusiv avioane de realimentare şi avioane de vânătoare, sunt repoziţionate mai aproape de Orientul Mijlociu, potrivit unor surse familiarizate cu aceste mişcări.

La rândul său, Iranul îşi fortifică mai multe instalaţii nucleare, folosind beton şi cantităţi mari de pământ pentru a îngropa situri cheie în contextul presiunii militare americane, potrivit noilor imagini satelitare şi analizelor Institutului pentru Ştiinţă şi Securitate Internaţională.

Calendarul evenimentelor care ar putea stabili momentul atacului

O serie de evenimente calendaristice ar putea juca un rol în momentul ales pentru un atac.

Jocurile Olimpice de iarnă – tradiţional un moment de unitate globală – se încheie duminică; unii oficiali europeni au declarat că nu cred că va avea loc un atac înainte de această dată.

Între timp, miercuri a început Ramadanul; unii oficiali din ţările aliate ale SUA din Orientul Mijlociu – care au făcut lobby împotriva unui atac, temându-se de destabilizarea regională – au declarat că un atac în timpul lunii sfinte musulmane ar transmite o lipsă de respect din partea americană.

Trump va ţine marţi discursul anual privind starea naţiunii, iar consilierii săi au declarat că este probabil ca acesta să marcheze începutul mesajului lui Trump privind problemele interne în perspectiva alegerilor pentru Congres de la jumătatea mandatului prezidenţiale.

Dar nu este clar dacă preşedintele ia în considerare aceste evenimente în evaluarea opţiunilor sale referitoare la Iran, menţionează CNN.

În declaraţiile sale din ultimele săptămâni cu privire la Iran, Trump nu a făcut prea multe gesturi pentru a obţine sprijinul publicului american sau al Congresului pentru o operaţiune militară de amploare în această ţară. El a sugerat că doreşte o schimbare de regim şi a insistat ca Iranul să nu obţină arme nucleare, dar nu a precizat care ar fi obiectivele sale exacte în cazul unui atac.

