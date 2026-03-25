Rusia anunță primele măsuri după blocajul din Strâmtoarea Ormuz: Ne vom concentra către „vecinii cei mai apropiaţi”

Rusia îşi revizuieşte lanţurile de aprovizionare cu hidrocarburi către alte ţări din cauza războiului din Orientul Mijlociu, a declarat, miercuri, ministrul rus al Energiei, Serghei Ţiviliov, informează EFE, potrivit Agerpres.

„În ceea ce priveşte blocada strâmtorii (Ormuz), toţi înţelegem că orice lanţ de aprovizionare ar putea fi afectat. Prin urmare, ne regândim lanţurile de aprovizionare cu energie pe care le vom avea”, a declarat ministrul rus citat de agenţia TASS.

El a adăugat că Moscova se va concentra în principal pe furnizarea de energie către „vecinii cei mai apropiaţi”, cu care are graniţe, deoarece acolo „există mai puţine riscuri”.

„Însă, totodată, vom revizui logistica altor aprovizionări cu produse petroliere”, a afirmat acesta.

„Întreaga lume va trebui să regândească lanţurile de aprovizionare şi să reevalueze riscurile. Cred că toţi studiază acest aspect în profunzime”, a opinat Ţiviliov.

Ministrul a recunoscut că Rusia lucrează acum la noi contracte cu mai multe ţări asiatice cărora le furniza hidrocarburi.

„Am primit numeroase solicitări din partea ţărilor asiatice care primeau (livrările noastre) şi care au constatat întreruperea lanţurilor de aprovizionare”, a explicat el.

Preşedintele Vladimir Putin a declarat recent că Rusia se va gândi să renunţe complet la livrările de hidrocarburi către Europa pentru a redirecţiona fluxurile către ţări prietene care nu impun sancţiuni Moscovei şi care sunt dispuse să semneze contracte pe termen lung.

