Rusia avertizează că garanțiile pentru Ucraina ar putea declanșa un conflict între Moscova și Occident

Rusia a reiterat vineri opoziția față de propunerile europene privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, avertizând că acestea sporesc riscul unui conflict între Moscova și Occident. Ministerul de Externe acuză că planul transformă Kievul într-un „agent provocator” la granițele Rusiei, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Aliaţii europeni ai Kievului lucrează la un set de garanţii pentru Ucraina ce ar putea fi parte a unei potenţiale reglementări de pace şi ar fi destinate să protejeze Kievul de un eventual atac din partea Rusiei.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus joi că se aşteaptă ca un cadru al garanţiilor de securitate să fie gata încă de săptămâna viitoare.

„Garanţiile de securitate trebuie să fie bazate pe ajungerea la o înţelegere comună care să ia în considerare interesele de securitate ale Rusiei”, a reiterat vineri purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova.

Actualele propuneri sunt „părtinitoare şi sunt destinate în mod clar îngrădirii Rusiei”, a afirmat ea, într-un briefing de presă.

„Această linie (de politică) încalcă principiul securităţii indivizibile şi acordă Kievului rolul unui agent provocator la graniţele Rusiei, crescând riscul ca alianţa (NATO) să devină implicată într-un conflict armat cu ţara noastră”, a adăugat Zaharova.

Moscova a declarat anterior că nu agreează propunerile europene şi nu va accepta niciun fel de prezenţă NATO pe teritoriul ucrainean.

Editor : Ș.A.