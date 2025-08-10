Live TV

Rusia condamnă planul Israelului de a ocupa oraşul Gaza

Data actualizării: Data publicării:
fasia gaza
Foto: Profimedia Images

Rusia a condamnat sâmbătă planul Israelului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza, afirmând că o astfel de mişcare ar putea agrava „catastrofa umanitară” din enclava palestiniană, transmite Agerpres. 

„Punerea în aplicare a unor astfel de decizii şi planuri, ce suscită condamnare şi respingere, este de natură să agraveze situaţia deja dramatică din enclava palestiniană, care prezintă toate semnele unui dezastru umanitar”, a afirmat Ministerul rus de Externe într-un comunicat, citat de AFP. 

Joi seara, guvernul premierului israelian Benjamin Netanyahu a aprobat o nouă fază a operaţiunilor militare împotriva Hamas în Fâşia Gaza, inclusiv ocuparea oraşului Gaza. Anunţul acestui plan a provocat dezaprobarea internaţională. 

Consiliul de Securitate al ONU urmează să organizeze sâmbătă o reuniune de urgenţă pe această temă. 

Pe lângă dezarmarea Hamas şi returnarea „tuturor ostaticilor, vii şi morţi” care se află încă în mâinile Hamas, planul israelian vizează demilitarizarea Fâşiei Gaza şi plasarea acesteia sub control israelian, înainte de a institui „o administraţie civilă” care să nu fie „nici a Hamas, nici a Autorităţii Palestiniene”, potrivit lui Netanyahu. 

Războiul din Fâşia Gaza a fost declanşat după ce organizaţia palestiniană Hamas a lansat un atac fără precedent asupra Israelului la 7 octombrie 2023, care s-a soldat cu moartea a 1.219 persoane, majoritatea civili, potrivit unei numărători a AFP bazate pe date oficiale israeliene. De atunci, represaliile israeliene au ucis cel puţin 61.330 de persoane în Gaza, majoritatea civili, potrivit cifrelor Ministerului Sănătăţii al Hamas, considerate fiabile de ONU. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
1
Răsturnare de situație. Donald Trump, despre condiția pentru summitul cu Vladimir Putin...
pension
2
Surse: Guvernul nu aprobă azi modificările la Pilonul 2 de pensii. Proiectul limitează...
Volodimir Zelenski
3
Reacția lui Zelenski după ce Trump a sugerat un „schimb de teritorii” între Ucraina și...
Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, gesticuleaza
4
ASF explică modificările la Pilonul II: „Nu există nicăieri în Europa sistem de pensii în...
untold
5
Reacția organizatorilor UNTOLD, după ce trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele...
FOTO Alex Băluță a plecat de la FCSB și a postat imagini total neobișnuite pe internet
Digi Sport
FOTO Alex Băluță a plecat de la FCSB și a postat imagini total neobișnuite pe internet
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy Conference Call With U.S President Donald Trump
Contrapropunerile Ucrainei și Europei la pretențiile lui Vladimir...
Screenshot 2025-08-09 225808
Nicușor Dan a participat alături de Maia Sandu la Festivalul Lupilor...
turist pe sezlong, la plaja
Amenzile care îți pot strica vacanța. Locuri unde se aplică sancțiuni...
Saturday 9th August 2025. Hundreds of police officers arrest over 300 people in Parliament Square for holding signs supporting the recently banned group Palestine Action.
Record al poliției din Londra: cel puțin 365 de arestări la un singur...
Ultimele știri
Când s-au format planetele din sistemul nostru solar. Descoperirea unui mic meteorit oferă noi indicii cercetătorilor
Ce ar însemna retragerea trupelor ucrainene din Donețk pentru planurile Rusiei. „Centura de fortărețe” a Kievului, în pericol
Orașul în care prețul parcării pe timp de zi se triplează. Primar: „Proiectele noastre promovate de Guvern nu își mai găsesc finanțare”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
tancuri israeliene la granita cu gaza
Planul de cucerire al lui Benjamin Netanyahu. Cum ar putea fi izolat orașul Gaza și strămutați două milioane de palestinieni
gaza
ONU cere Israelului să oprească preluarea militară totală a Gaza: Această escaladare va aduce suferințe și distrugeri majore
London, England, Großbritannien, 17.07.2025: Victoria and Albert Museum: Unterzeichnung von Freundschaftsvertrag: Großbr
Reacția Marii Britanii, după ce Israelul a anunțat că vrea să ocupe orașul Gaza
tancuri israeliene la granita cu gaza
Israelul aprobă planul lui Netanyahu pentru Fâșia Gaza. Imagini din satelit arată posibile pregătiri de invazie
benjamin netanyahu
Hamas reacționează după ce Netanyahu și-a anunțat planurile în Fâșia Gaza. „Sacrifică ostaticii israelieni pentru propriile interese”
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, umilită la cumpărături în Istanbul. Paznicii nu au lăsat-o să intre într-un magazin de lux...
Cancan
Ei sunt cei doi bărbați care au murit în tragedia aviatică din Arad. Cum s-au fotografiat cu 10 minute...
Fanatik.ro
S-a întors dintr-o vacanță exotică și a murit brusc după câteva zile. Cum a fost posibil așa ceva
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Imagine inedită surprinsă din satelit cu milioane de mașini lăsate în mijlocul deșertului. De ce sunt...
Adevărul
La Est, prin Nord - Vest. 7 probabilități posibile înainte de întâlnirea Trump - Putin
Playtech
Apariţie surpriză la mormântul lui Ion Iliescu! Nimeni nu se aştepta după absenţa mult discutată
Digi FM
Jennifer Aniston, „împlinită și fericită” alături de noul ei iubit. Cei doi, fotografiați în NYC. „Un prieten...
Digi Sport
AUR pentru România! Ștefănia Uță a scris istorie la Europene, după o cursă cu final neverosimil
Pro FM
Cum o descrie Adam Sandler pe Taylor Swift. Actorul face dezvăluiri despre faimoasa artistă și iubitul ei
Film Now
Christina Applegate, de la aeroport la spital: "Atât de multă durere. Țipam". Scleroza multiplă o afectează...
Adevarul
Ghidul care a adus din nou turiști străini în cramele dobrogene: „Străinii știu să bea vin, nu cer niciodată...
Newsweek
10.000 pensionari vor pierde 8.000 lei la pensie. Guvernul Bolojan pregătește o decizie bombă
Digi FM
Eminem, despre cea mai neagră perioadă din viața sa. „Am plâns”. Momentul în care a realizat că trebuie să...
Digi World
Descoperire „revoluţionară”. O „oază vibrantă” de creaturi devoratoare de substanţe chimice, descoperită în...
Digi Animal World
De ce adoră pisicile să doarmă pe beton. Un expert în comportamentul animalelor explică această obsesie a...
Film Now
Jamie Lee Curtis, despre Liam Neeson și Pamela Anderson: Dacă dragostea și-a găsit calea în acea relație...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”