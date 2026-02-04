Rusia lansează noi amenințări în timpul negocierilor de la Abu Dhabi. Ce condiție pune Kremlinul pentru oprirea războiului

Kremlinul a afirmat miercuri că îşi va „continua” ofensiva în Ucraina până când Kievul nu-i va accepta condiţiile, această declaraţie pe un ton ultimativ intervenind într-un moment în care delegaţiile rusă, ucraineană şi americană s-au reunit la Abu Dhabi (în Emiratele Arabe Unite) pentru o nouă rundă de discuţii pentru încheierea războiului declanşat de Rusia.

„Atât timp cât regimul de la Kiev nu a luat decizia corespunzătoare, operaţiunea militară specială va continua”, a declarat în faţa presei purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Recent, Kremlinul a afirmat că una din condiţiile „foarte importante" este ca forţele ucrainene să se retragă din zonele pe care le mai controlează în Donbas, în estul Ucrainei, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Trupele ruse vor continua să lupte în Ucraina până când Kievul va lua „decizii" care ar putea pune capăt războiului, a insistat Peskov, citat de Reuters, sugerând de fapt o capitulare a Ucrainei.

Poziţia Rusiei rămâne neschimbată, lucru cunoscut atât de negociatorii ucraineni, cât şi de cei americani, a spus Peskov.

Negocieri la Abu Dhabi

Delegaţiile ucraineană şi rusă au început miercuri a doua rundă de discuţii directe mediate de SUA la Abu Dhabi, încercând să facă să avanseze eforturile de a pune capăt celui mai mare conflict din Europa după cel de-al Doilea Război Mondial.

Întâlnirile trilaterale de două zile au loc după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a profitat de o încetare a focului asupra infrastructurii energetice, sprijinită de SUA săptămâna trecută, pentru a acumula muniţie, atacând Ucraina marţi cu un număr record de rachete balistice şi drone.

„O nouă rundă de negocieri a început la Abu Dhabi. Discuţiile au început într-un format tripartit - Ucraina, Statele Unite şi Rusia", a indicat Rustem Umerov, principalul negociator al Ucrainei, pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

În ultimul an, administraţia preşedintelui american Donald Trump a exercitat presiuni atât asupra Kievului, cât şi a Moscovei să găsească un compromis pentru a pune capăt conflictului de patru ani, declanşat de invazia Rusiei în Ucraina în 2022, însă cele două părţi sunt departe de a-şi fi apropiat poziţiile în privinţa punctelor-cheie, în pofida mai multor runde de negocieri cu emisari americani.

Cererile Moscovei

Cele mai sensibile sunt cererile Moscovei ca Kievul să cedeze teritoriile pe care încă le controlează în Donbas (Lugansk şi Doneţk), precum şi soarta centralei nucleare din Zaporojie, cea mai mare din Europa, care se află într-o zonă ocupată de Rusia.

Moscova vrea ca Kievul să-şi retragă trupele din întreaga regiune Doneţk (est), inclusiv dintr-o zonă de oraşe puternic fortificate, o condiţie prealabilă pentru orice acord.

Conflictul ar trebui îngheţat de-a lungul liniei actuale a frontului, susţine Ucraina, respingând orice retragere unilaterală a forţelor sale.

Rusia ocupă în prezent aproximativ 20% din teritoriul naţional al Ucrainei, inclusiv Crimeea şi părţi din regiunea estică Donbas capturate înainte de invazia din 2022. Analişti militari au estimat că forţele ruse au capturat aproximativ 1,5% din teritoriul Ucrainei de la începutul anului 2024.

Sondajele arată că majoritatea ucrainenilor se opune unui acord care ar prevedea cedarea de teritorii Rusiei. Locuitorii Kievului, care noaptea trecută au fost supuşi unui nou atac rusesc, au declarat miercuri pentru Reuters că sunt sceptici că noua rundă de discuţii va aduce progrese majore.

Editor : C.S.