Live TV

Rusia restricționează apelurile telefonice din aproape 50 de țări considerate „neprietenoase”

Data publicării:
Female hands with smartphone close up. Woman using mobile phone in spring park
Apel telefonic. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Izolare digitală plănuită în Rusia.  La o reuniune a consiliului pentru drepturile omului, președintele rus Vladimir Putin a anunțat planuri de blocare a apelurilor telefonice din partea așa-numitelor „țări neprietenoase”. Planul este de a bloca apelurile telefonice din 47 de state considerate „neprietenoase” fără acordul prealabil al utilizatorilor, invocând combaterea fraudelor. Măsura face parte dintr-o ofensivă mai largă de control, informează Ukrinform, care citează Serviciul ucrainean de Informații Externe.

Printre statele vizate se află țările Uniunii Europene, Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Australia, Japonia, Coreea de Sud și Ucraina.

Autoritățile ruse susțin că măsura urmărește combaterea fraudelor telefonice și online și prevede nu doar restricționarea apelurilor internaționale, ci și introducerea marcării obligatorii a acestora.

În paralel, Kremlinul plănuiește lansarea unor „cartele SIM pentru copii”, care ar permite părinților să controleze conținutul accesat fără solicitări suplimentare.

Decizia se înscrie într-o consolidare accelerată a controlului asupra spațiului digital.

În ultimele săptămâni, Roskomnadzor a blocat mai multe servicii populare, inclusiv Roblox, FaceTime, Snapchat și WhatsApp, iar Duma de Stat a discutat restricționarea telefoniei internaționale pe liniile fixe.

De asemenea, Ministerul Dezvoltării Digitale a început să suspende temporar internetul mobil și serviciile SMS pentru cetățenii care revin din străinătate.

În plus, YouTube va fi complet blocat în următoarele șase luni-un an, a declarat Andrei Svintsov, vicepreședinte al Comitetului Dumei de Stat pentru politică informațională, tehnologii informaționale și comunicații.

„Acest lucru se datorează faptului că (serviciul video — TMT) continuă să ignore legislația rusă în vigoare. Toți cei care utilizează această platformă pentru promovarea propriului conținut trebuie să treacă cât mai repede la analogii — Rutube, „VK Video” și altele”, a declarat Svintsov pentru publicația „Abzats”.

Rușii s-au confruntat pentru prima dată cu încetinirea YouTube la sfârșitul lunii iulie 2024. La început, Roskomnadzor a explicat situația prin „probleme tehnice” din partea proprietarului serviciului de găzduire video — corporația Google, care nu și-a mai actualizat serverele din Rusia de mult timp.

Ulterior, fostul deputat al Dumei de Stat Alexander Khinshtein, care a condus comisia pentru politica informațională a camerei inferioare a parlamentului, a recunoscut că încetinirea funcționării YouTube a fost inițiată de autoritățile ruse.

În decembrie anul trecut, toți marii operatori de telefonie mobilă din Rusia — MTS, Beeline, MegaFon, Tele2 și Yota – au făcut practic imposibilă vizionarea videoclipurilor pe YouTube. După aceea, Roskomnadzor a confirmat că a restricționat funcționarea serviciului în Rusia din cauza „încălcării legislației” și a „lipsă de respect” față de țară.

În special, agenția a acuzat YouTube că a blocat peste 200 de canale de propagandă rusești. Cu toate acestea, până în prezent, accesul la YouTube este menținut de mici furnizori de internet din regiunile rusești. Astfel, în Sankt Petersburg, până de curând, abonații SkyNet, „eTelecom” și „Nevalink” puteau viziona videoclipuri pe platforma video, dar Roskomnadzor a blocat accesul rămas la serviciu.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
2
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
3
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
Vladimir Putin
4
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
5
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Gianluigi Buffon n-a stat deloc pe gânduri: ce a spus despre Giorgia Meloni, în fața tuturor
Digi Sport
Gianluigi Buffon n-a stat deloc pe gânduri: ce a spus despre Giorgia Meloni, în fața tuturor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan sustine o conferinta de presa
„Trebuie să rămânem calmi, dar să investim în apărare”. Nicușor Dan declară că Rusia va continua să fie o amenințare
vladimir putin si donald trump
Kremlinul face precizări după ce Trump a spus că a vorbit „recent” cu Putin. Când a avut loc ultima convorbire între cei doi lideri
Vienna
Agenții Moscovei duc războiul dezinformării pe străzile din Viena. Scopul lor: să erodeze încrederea în Ucraina
Richard Knighton
„Fiii și fiicele Marii Britanii trebuie să fie pregătiți să lupte”, spune șeful forțelor armate. „Amenințarea rusă e în creștere”
berlin peace talks
Ce au decis liderii europeni pentru Ucraina la discuțiile de la Berlin cu emisarii americani
Recomandările redacţiei
PWQwMDBhNWY2YzU1YzlhYjI0NGZlYjcxMTNmNzQ0ZGZk.thumb
Ce spune raportul CSAT pe anul 2024 despre anularea alegerilor de...
Fostul ministru al transporturilor, Razvan Cuc, este adus la sediul DNA, in Bucuresti, 16 decembrie 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Răzvan Cuc, reținut de procurorii DNA. Fostul ministru PSD al...
Statul Român a făcut apel în dosarul privind sechestrul pe bunurile...
Asistentele verifica aparatuld e dializa al unui pacient.
Anchetă extinsă în cazul alertei cu lepră de la Cluj. Opt colegi ai...
Ultimele știri
Orașul european în care oamenii au văzut soarele doar juămătate de oră, în prima jumătate a lunii decembrie
Kylian Mbappé a câștigat procesul cu Paris Saint-Germain. Suma uriașă pe care trebuie să o plătească clubul
Ce decizii au luat procurorii din CSM: Sesizarea Inspecției Judiciare cu privire la șeful DNA și consultări cu procurorii din țară
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii favorizate de astre în 2026. Care sunt nativii care își vor schimba complet viețile și vor avea...
Cancan
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Fanatik.ro
Fără milă! Jucătorul exclus din lot la derby-ul FCSB – Rapid: „Nu putem accepta așa ceva!”
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Câţi bani a investit Valeriu Iftime la FC Botoşani! Suma este uriaşă: „La momentul de faţă, asta e socoteala”
Adevărul
Bătălia care a adus iadul pe Pământ: un milion de morți și sute de mii de oameni nenorociți pe viață
Playtech
Când dai prioritate tramvaiului: mulţi şoferi nu ştiu legislaţia rutieră
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
Pro FM
Câți copii are Ricky Martin. Doi dintre ei au 17 ani și par să fie atrași de industria divertismentului
Film Now
Rob Reiner și fiul său, Nick, s-ar fi certat la petrecerea lui Conan O’Brien, cu câteva ore înainte de...
Adevarul
Carburanții se vor scumpi în România și alte state europene din cauza sancțiunilor impuse Lukoil
Newsweek
Care pensionari primesc între 490 și 610 lei în plus la pensie? În ce oraș pensiile sunt de 2 ori mai mari ?
Digi FM
Sylvie din „Emily in Paris” a făcut furori pe covorul roșu în Franța. Philippine Leroy-Beaulieu, șic în...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Haos la 10.000 de metri altitudine. Un șobolan a fost surprins plimbându-se liber într-un avion
Film Now
Cum arată partenera ideală, în opinia lui Orlando Bloom. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă preferă „o...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...