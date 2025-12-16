Rusia restricționează apelurile telefonice din aproape 50 de țări considerate „neprietenoase”

Izolare digitală plănuită în Rusia. La o reuniune a consiliului pentru drepturile omului, președintele rus Vladimir Putin a anunțat planuri de blocare a apelurilor telefonice din partea așa-numitelor „țări neprietenoase”. Planul este de a bloca apelurile telefonice din 47 de state considerate „neprietenoase” fără acordul prealabil al utilizatorilor, invocând combaterea fraudelor. Măsura face parte dintr-o ofensivă mai largă de control, informează Ukrinform, care citează Serviciul ucrainean de Informații Externe.

Printre statele vizate se află țările Uniunii Europene, Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Australia, Japonia, Coreea de Sud și Ucraina.

Autoritățile ruse susțin că măsura urmărește combaterea fraudelor telefonice și online și prevede nu doar restricționarea apelurilor internaționale, ci și introducerea marcării obligatorii a acestora.

În paralel, Kremlinul plănuiește lansarea unor „cartele SIM pentru copii”, care ar permite părinților să controleze conținutul accesat fără solicitări suplimentare.

Decizia se înscrie într-o consolidare accelerată a controlului asupra spațiului digital.

În ultimele săptămâni, Roskomnadzor a blocat mai multe servicii populare, inclusiv Roblox, FaceTime, Snapchat și WhatsApp, iar Duma de Stat a discutat restricționarea telefoniei internaționale pe liniile fixe.

De asemenea, Ministerul Dezvoltării Digitale a început să suspende temporar internetul mobil și serviciile SMS pentru cetățenii care revin din străinătate.

În plus, YouTube va fi complet blocat în următoarele șase luni-un an, a declarat Andrei Svintsov, vicepreședinte al Comitetului Dumei de Stat pentru politică informațională, tehnologii informaționale și comunicații.

„Acest lucru se datorează faptului că (serviciul video — TMT) continuă să ignore legislația rusă în vigoare. Toți cei care utilizează această platformă pentru promovarea propriului conținut trebuie să treacă cât mai repede la analogii — Rutube, „VK Video” și altele”, a declarat Svintsov pentru publicația „Abzats”.

Rușii s-au confruntat pentru prima dată cu încetinirea YouTube la sfârșitul lunii iulie 2024. La început, Roskomnadzor a explicat situația prin „probleme tehnice” din partea proprietarului serviciului de găzduire video — corporația Google, care nu și-a mai actualizat serverele din Rusia de mult timp.

Ulterior, fostul deputat al Dumei de Stat Alexander Khinshtein, care a condus comisia pentru politica informațională a camerei inferioare a parlamentului, a recunoscut că încetinirea funcționării YouTube a fost inițiată de autoritățile ruse.

În decembrie anul trecut, toți marii operatori de telefonie mobilă din Rusia — MTS, Beeline, MegaFon, Tele2 și Yota – au făcut practic imposibilă vizionarea videoclipurilor pe YouTube. După aceea, Roskomnadzor a confirmat că a restricționat funcționarea serviciului în Rusia din cauza „încălcării legislației” și a „lipsă de respect” față de țară.

În special, agenția a acuzat YouTube că a blocat peste 200 de canale de propagandă rusești. Cu toate acestea, până în prezent, accesul la YouTube este menținut de mici furnizori de internet din regiunile rusești. Astfel, în Sankt Petersburg, până de curând, abonații SkyNet, „eTelecom” și „Nevalink” puteau viziona videoclipuri pe platforma video, dar Roskomnadzor a blocat accesul rămas la serviciu.



