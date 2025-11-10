Live TV

Rusia spune că vrea pace în Ucraina, doar că situația „este blocată”. Peskov: Există o pauză, dar nu din vina noastră

Data publicării:
soldati ucraineni
Război în Ucraina. Foto: Profimedia Images
Din articol
Peskov acuză Kievul

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că Rusia îşi doreşte ca războiul din Ucraina să se încheie cât mai curând posibil, dar că eforturile de rezolvare a acestuia stagnează, însă „nu din vina” Moscovei, relatează Reuters. Peskov a răspuns unei declarații făcute de președintele american Donald Trump, care a spus că acest conflict „se va încheia într-un viitor nu prea îndepărtat”. 

Dmitri Peskov a răspuns la remarci făcute vineri de preşedintele american Donald Trump, care a declarat la o întâlnire cu premierul ungar Viktor Orban: „Cred că suntem de acord că războiul se va încheia într-un viitor nu prea îndepărtat".

În cadrul unei conferinţe de presă, Peskov a reafirmat poziţia Kremlinului conform căreia războiul s-ar putea încheia odată ce Rusia îşi atinge obiectivele, şi ar prefera să facă acest lucru prin mijloace politice şi diplomatice.

„Dar în prezent există o pauză, situaţia este blocată. Este blocată, dar nu din vina noastră", a spus el, aruncând răspunderea pe Ucraina.

Ucraina şi aliaţii săi europeni resping acuzaţia Moscovei că blochează eforturile de pace. Nu au mai avut loc discuţii faţă în faţă între Rusia şi Ucraina din 23 iulie.

Peskov acuză Kievul

Trump a încercat să-i convingă pe preşedintele rus Vladimir Putin şi pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să se întâlnească, dar Kremlinul a declarat că un astfel de summit ar putea avea loc doar la Moscova, o condiţie pe care liderul de la Kiev o respinge. Zelenski a spus în repetate rânduri că nu crede că Putin este serios în căutarea păcii.

Peskov a acuzat Kievul că a fost cel care nu a vrut să continue discuţiile.

„Sunt stimulaţi în toate felurile de europeni, care cred că Ucraina poate câştiga războiul şi îşi poate asigura interesele prin mijloace militare", a spus el.

Potrivit lui Peskov, aceasta este o iluzie profundă, având în vedere situaţia de pe frontul de luptă.

Pe măsură ce războiul se apropie de sfârşitul celui de-al patrulea an, Rusia deţine aproximativ 19% din teritoriul ucrainean şi face presiuni puternice pentru a cuceri oraşele Pokrovsk şi Kupiansk.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie pe jos si frunze de toamnă
1
Când se încălzește vremea și se opresc ploile. ANM: Temperaturile vor urca spre 20 grade
ilustrații cu orașul The Line din megaproiectul The Line în Arabia Saudită
2
Capăt de Linie pentru megaproiectul Neom: Cum a fost distrus orașul utopic al Arabiei...
accident
3
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
coadă de mașini la benzinărie
4
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin...
Lingouri de aur
5
Românii au cheltuit mai mult ca niciodată de Black Friday. Cea mai scumpă comandă a venit...
Lovitură de proporții în România: cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia. "În 3 ani, asta se întâmplă"
Digi Sport
Lovitură de proporții în România: cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia. "În 3 ani, asta se întâmplă"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan: România are tradiție și expertiză. Putem redeveni un...
FED BALCON MOTIUNI 070925 P12_54555
Cum votează românii în funcție de vârstă: partidele pentru care ar...
o femeie sta pe o banca in parc
Meteorologii anunță unde se încălzește vremea. Prognoza pe...
alexandru munteanu (1)
Bolojan discută, joi la Guvern, cu Alexandru Munteanu. E prima vizită...
Ultimele știri
Un avion în care se afla un ministru din Belgia a făcut o aterizare de urgenţă, după mai multe probleme tehnice
Moşteanu, despre dosarul șpăgii de la minister: „O să mai fie chestii pe care o să le vedeţi în perioada care urmează”
Prime pentru tineri la primul job și subvenții pentru mamele cu trei copii. Propunerile Ministerului Muncii la legea șomajului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Război în Ucraina.
Rusia avansează pe frontul din Ucraina. Încă trei sate ar fi fost cucerite de către armata lui Vladimir Putin
Donald Trump receives Viktor Orban
Orban susține că a bătut palma cu Trump pentru un acord „pe termen nelimitat” privind sancțiunile SUA pe petrolul rusesc
HIMARS
Blocajul guvernamental din SUA întârzie exporturile de arme către aliații NATO și Ucraina
donald trump
Reacția lui Donald Trump după ce șeful BBC și-a dat demisia din cauza unui montaj din discursul liderului american: „Era perfect”
The ASEAN Interim Observer Team (IOT) Visits The Chong An Ma Area In Ubon Ratchathani, Thailand.â€‹
Noi tensiuni între Thailanda și Cambodgia: Bangkok oprește implementarea armistițiului mediat de Statele Unite
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Săgetător. Două zodii se trezesc la realitate, iar trecutul le bate din nou la ușă
Cancan
Dr. Cristian Andrei, acuzat de agresiune de două femei! Ce le-ar fi făcut în cabinet: 'M-a luat în brațe și...
Fanatik.ro
Mihai Rotaru a ales noul antrenor al Universității Craiova! A lucrat la Tottenham şi la Chelsea. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Antrenor portughez la Universitatea Craiova! Pe cine vrea să aducă Mihai Rotaru în locul lui Rădoi: „Vine pe...
Adevărul
Imperiul lui Putin se prăbușește sub propria greutate. China câștigă teren
Playtech
Camerele de trafic vor depista automat mașinile fără RCA. Măsura, adoptată de Parlament
Digi FM
De ce a lipsit tatăl Loredanei Groza de la concertul susținut la Sala Palatului: „Îmi este foarte greu să...
Digi Sport
Charalambous și Pintilii s-au dus la Gigi Becali să-și anunțe demisia
Pro FM
Mădălina Ghenea, apariție hipnotizantă pe o plajă din Italia, într-o rochie udă, lipită de piele. Mister și...
Film Now
A rupt tăcerea după aproape 20 de ani. Dwayne „The Rock” Johson, declarații despre divorțul de Dany Garcia...
Adevarul
Masacrul din defileu, prima mare victorie românească împotriva ungurilor. Cum și-a bătut joc primul voievod...
Newsweek
EXCLUSIV Casa de Pensii anunță că toate programele informatice funcționează. Când vin pensiile recalculate?
Digi FM
Sebastian Stan spune că Marvel l-a ajutat să se dezvolte ca actor, însă a fost doar „primul pas”: „Trebuie să...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Legătura lor a devenit una strânsă după „Top Gun: Maverick”. Tom Cruise, la cinema cu Glen Powell: Am mâncat...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...